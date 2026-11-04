'నా స్పేస్ లేజర్లు ఈసారి పనిచేయలేదు'- రిపబ్లికన్ల ఓటమిపై మస్క్ సెటైర్లు
Musk And Obama On US Election : ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాన్ మస్క్, ఒబామా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 4, 2026 at 2:59 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయంగా ఆసక్తికర పరిణామాలకు దారితీస్తున్నాయి. కీలక పోటీల్లో డెమోక్రాట్లు గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తూ అధికారంలో ఉన్న రిపబ్లికన్ పార్టీకి గట్టి సవాల్ విసిరారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ చేసిన వ్యంగ్యంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రిపబ్లికన్లకు మద్దతుగా భారీగా నిధులు ఖర్చు చేసిన ఆయన, ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎక్స్ వేదికగా సెటైర్లు వేశారు. మరోవైపు, డెమోక్రాట్ల విజయాలను అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రశంసించారు. ప్రజలను విభజించే రాజకీయాల కంటే ఐక్యతను కోరుకునే నాయకత్వానికే ఓటర్లు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని వ్యాఖ్యానించారు.
ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన ఎలాన్ మస్క్, అంతరిక్ష ఆధారిత డేటా సెంటర్ల ప్రస్తావన తీసుకొస్తూ వ్యంగ్యంగా పోస్ట్ చేశారు. "ప్రస్తుతం అంతరిక్షంలోని డేటా సెంటర్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఈసారి నా స్పేస్ లేజర్లు పనిచేయలేదని నేను అనుకుంటున్నాను" అని పేర్కొన్నారు. రిపబ్లికన్లకు మద్దతుగా మస్క్ భారీగా నిధులు అందించిన నేపథ్యంలో ఆయన వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఆయన దాదాపు రూ.4 వేల కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చినట్లు ఇటీవల నివేదికలు వెల్లడించాయి.
మస్క్ మద్దతు ఉన్నా రిపబ్లికన్లకు ఎదురుదెబ్బ
ఈ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురైన పరాజయం మస్క్కు కూడా కీలక పరిణామంగా మారింది. పార్టీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖ అభ్యర్థులకు ఆయన ఆర్థికంగా మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ, వారు ఓటమి పాలయ్యారు. సంప్రదాయంగా రిపబ్లికన్లకు అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ డెమోక్రాట్లు పురోగతి సాధించారు. దీంతో మస్క్ అందించిన భారీ ఆర్థిక మద్దతు ఎన్నికల ఫలితాలను ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావితం చేయలేకపోయిందనే చర్చ మొదలైంది. కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్ల బలం పెరగడం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ రెండింటిపైనా డెమోక్రాట్లు నియంత్రణ సాధిస్తారని అంచనాల నేపథ్యంలో ఇరు పార్టీల మధ్య వివాదాలు తలెత్తే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవీకాలంలో మిగిలిన రెండేళ్లలో ఆయన శాసనపరమైన నిర్ణయాలను డెమోక్రాట్లు మరింత బలంగా ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలపై పర్యవేక్షణ కూడా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఐక్యతను కోరుకున్న అమెరికన్లు: ఒబామా
మరోవైపు, డెమోక్రాట్ల ఎన్నికల ప్రదర్శనపై మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలను విభజించే రాజకీయాల కంటే వారిని ఏకం చేసే రాజకీయాలనే అమెరికన్లు కోరుకుంటున్నారని ఈ ఫలితాలు నిరూపించాయని పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు డెమోక్రాట్లకు విజయం సాధించడం కష్టమని భావించిన నియోజకవర్గాల్లోనూ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలవడం పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "ఈ రాత్రి అమెరికా ప్రజలు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపారు. ప్రజలను విభజించే రాజకీయాలు కాకుండా, వారిని ఏకం చేసే రాజకీయాలను, తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు నిర్దిష్ట పరిష్కారాలు చూపే నాయకులను వారు కోరుకుంటున్నారు" అని ఒబామా ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మంచి అభ్యర్థులు ముందుకు రావడం వల్లే ఈ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని తెలిపారు. భిన్నమైన నేపథ్యాలు, రాజకీయ అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఉమ్మడి విలువలు, ప్రజాసేవ పట్ల నిబద్ధత వారిని ఏకం చేశాయని పేర్కొన్నారు.
మార్పు కోసం పనిచేయాలంటూ పిలుపు
ఎన్నికల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించిన అధికారులకు, వాలంటీర్లకు ఒబామా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇరు పార్టీలకు చెందిన వేలాది మంది ఎన్నికల అధికారులు, వాలంటీర్లు ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు కృషి చేశారని ప్రశంసించారు. ఎన్నికల బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని అన్నారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి ఇంకా రెండేళ్ల పదవీకాలం ఉన్నప్పటికీ, డెమోక్రాట్లు ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ ప్రారంభించాలని ఒబామా సూచించారు. పార్టీకి అధికారమున్న ప్రాంతాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని, దేశానికి మరింత నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్తుకు పునాది వేసేలా పనిచేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
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