భారత్‌కు అమెరికా క్షమాపణలు చెప్పాలి- అప్పుడే మునీర్​ను అరెస్టు చేసి ఉండాల్సింది: పెంటగాన్ మాజీ అధికారి

పాక్​, అమెరికా సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన పెంటగాన్ మాజీ అధికారి మైఖెల్ రూబిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 11:25 AM IST

Former Pentagon Official On Asim Munir : పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్ ఇటీవలే అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు గౌరవించడానికి బదులు అరెస్టు చేసి ఉండాల్సిందని అమెరికా రక్షణ శాఖ (పెంటగాన్) మాజీ అధికారి మైఖెల్ రూబిన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఏడాది జూన్‌లో మునీర్‌కు వైట్‌హౌస్‌లో దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విందు ఇవ్వడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు. గత ఏడాది కాలంగా తప్పుడు విధానాలను అనుసరిస్తున్నందుకు, 50 శాతం దిగుమతి సుంకాలను విధించినందుకు భారత్‌కు అమెరికా మౌఖిక క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అయితే క్షమాపణలు చెప్పడానికి ట్రంప్ ఇష్టపడరని, కానీ ఒక వ్యక్తి అహంభావం కంటే అమెరికా, ప్రపంచ ప్రజాస్వామిక దేశాల ప్రయోజనాలే చాలా ముఖ్యమైనవని రూబిన్ తెలిపారు. అహంభావాన్ని పక్కన పెట్టి, ట్రంప్ సారీ చెప్పాలన్నారు. రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్నందుకు, ఆగస్టు నెలలో భారత్‌పై అదనపు దిగుమతి సుంకాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం విధించడం సబబు కాదని ఆయన అన్నారు. ట్రంప్ సర్కారు భారత్‌ లాంటి మిత్రదేశాన్ని వదిలేసి, పాకిస్థాన్ లాంటి దేశాన్ని అక్కున చేర్చుకోవడంలో వ్యూహాత్మకమైన లాజిక్ ఏదీ లేదన్నారు. నాటోయేతర అమెరికా ప్రధాన మిత్రదేశం అయ్యే అర్హత పాక్‌కు లేదని రూబిన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించే దేశంగా పాకిస్థాన్‌ను గుర్తించి తీరాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ మళ్లీ ఆసిమ్ మునీర్ అమెరికాకు వస్తే, అరెస్టు చేయాలన్నారు.

'భారత్‌ను రష్యాకు వదిలేయడాన్ని అమెరికన్లు స్వాగతించరు'
'భారత్‌లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తాజా పర్యటన అనేది అమెరికా సర్కారు అసమర్ధత, వైఫల్యంగానే కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు అమెరికాలోని మెజారిటీ ప్రజలు ట్రంప్‌ను ఇష్టపడటం లేదు. ట్రంప్‌ను వ్యతిరేకించే అమెరికన్లు దాదాపు 65 శాతం దాకా ఉన్నారని ఇటీవలే సర్వేలలో వెల్లడైంది. ట్రంప్ సర్కారు నిర్ణయాలను, విధానాలను ప్రజలు ఇష్టపడం లేదు. భారత్ లాంటి మిత్రదేశాన్ని రష్యాకు ట్రంప్ వదిలేయడాన్ని అమెరికన్లు అసలు స్వాగతించరు. ట్రంప్ వరుసగా తప్పులు చేస్తున్నారు. కానీ వాటిని ఒప్పుకునే సాహసం చేయడం లేదు. నీతులను మనం పాటించకుండా, పాటించమని ఇతరులకు చెప్పడం సరికాదు. రష్యా చమురు కొనుగోలు విషయంలో భారత్‌కు అమెరికా హితబోధనలు అలాగే ఉన్నాయి. దేశ అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చౌక ధరకు వచ్చే రష్యా చమురు కొనుగోలుకు భారత్ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం కరెక్టే' అని పెంటగాన్ మాజీ అధికారి మైఖెల్ రూబిన్ తెలిపారు.

రష్యా కంటే చౌకగా చమురును అమ్మొచ్చు కదా ?
భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని భారత ప్రజలు ఎన్నుకున్నారనే విషయాన్ని అమెరికన్లు అర్థం చేసుకోలేకపోయారని రూబిన్ అన్నారు. 'భారత్‌లో పెద్దసంఖ్యలో జనాభా ఉంది. అది త్వరలోనే ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతోంది. ఆ దేశానికి భారీగా ఇంధన అవసరాలు ఉంటాయి. ఈవిషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో భారత్‌కు ముడిపెట్టడం సముచితం కాదు. రష్యా ముడి చమురును కొనొద్దని భారత్‌కు చెబుతూనే, రష్యా నుంచి చాలా రకాల వస్తువులు, ఉత్పత్తులు, సామగ్రిని అమెరికా తెప్పించుకుంటోంది. మనం పాటించని నీతుల్ని ఇతరులకు చెప్పకూడదు. రష్యా చమురును భారత్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొనొద్దని భావిస్తే, అమెరికాయే అంతకంటే తక్కువ రేటుకు అవసరమైనంత చమురును భారత్‌కు అమ్మొచ్చు కదా ? ఈ ప్రశ్నకు మన దగ్గర సమాధానం లేకుంటే, మౌనంగా ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే భారత్‌కు భారత ప్రజల ప్రయోజనాలు, ఇంధన భద్రతే ముఖ్యం' అని మైఖెల్ రూబిన్ చెప్పారు.

పుతిన్ కీలక ప్రకటన
ఇటీవలే భారత పర్యటన వేళ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రపంచంలోనే వేగంగా వికసిస్తున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు నిరంతరాయంగా, నిలకడగా ముడిచమురును అందిస్తామని వెల్లడించారు. చమురుతో పాటు సహజ వాయువు, బొగ్గును కూడా భారత్‌కు సమకూరుస్తామన్నారు. భారత్‌తో అమెరికా సంబంధాలను దెబ్బతీసినందుకు యావత్ అమెరికన్లు ట్రంప్‌‌పై ఆగ్రహంతో ఉన్నారని పుతిన్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

