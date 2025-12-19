బంగ్లాదేశ్లో హింసకు చోటులేదు: మైనార్టీ వ్యక్తి హత్యను ఖండించిన యూనస్
హిందూ వ్యక్తి హత్యపై స్పందించిన బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం
Published : December 19, 2025 at 3:20 PM IST
Yunus condemns violence: ఇంక్విలాబ్ మంచో నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హాదీ మరణం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ అట్టుడుకుతోంది. దేశంలో అల్లర్లు, అశాంతి నెలకొన్న నేపథ్యంలో ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం స్పందించింది. దేశంలో జరుగుతున్న హింసను తీవ్రంగా ఖండించింది. ప్రజలు శాంతి మార్గాన్ని అనుసరించాలని పిలుపునిచ్చింది.
ఇదే సమయంలో బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులను కూడా యూనస్ సర్కార్ స్పందించింది. మైమెన్సింగ్లో ఓ హిందూ వ్యక్తిపై జరిగిన మూకదాడిని ఆయన తప్పుబట్టింది. బంగ్లాదేశ్లో ఇలాంటి హింసకు తావు లేదుని, ఈ దురణానికి కారణమమైన వారిని వదిలి పెట్టబోమని స్పష్టం చేసింది. ఈ సందర్భంగా యూనస్ జర్నలిస్టులకు క్షమాపణలు చెప్పారు.