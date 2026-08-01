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ప్రముఖ పర్వతారోహకుడు నిర్మల్ పుర్జా మృతి- ప్రధాని సంతాపం

బ్రాడ్ పీక్ హిమపాతంలో నిర్మల్ పుర్జాతో పాటు పలువురు పర్వతారోహకులు మృతి- 10 మంది అంతర్జాతీయ బృందంతో పర్వతారోహణలో ప్రమాదం- పుర్జా మరణంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు సంతాపం

Nepali mountaineer Nirmal Purja
Nepali mountaineer Nirmal Purja (File/AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 8:38 PM IST

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Mountaineer Nirmal Purja Death : ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పర్వతారోహకుడు, ఎన్నో రికార్డుల్ని తన పేరిట లిఖించుకున్న బ్రిటిష్- నేపాలీ పర్వతారోహకుడు నిర్మల్ పుర్జా మృతి చెందారు. పాకిస్థాన్‌లోని బ్రాడ్ పీక్ పర్వతంపై సంభవించిన భారీ హిమపాతంలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆయనతో పాటు పర్వతారోహణలో ఉన్న మరికొందరు సభ్యులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఆయన సంస్థ ఎలైట్ ఎక్స్‌పెడిషన్స్ సోషల్ మీడియా ద్వారా అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఈ యాత్రలో పాల్గొన్న ఇతర సభ్యుల్లో కూడా పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపింది. గురువారం రోజు పాకిస్థాన్‌ ఉత్తర ప్రాంతంలోని కారాకోరం పర్వత శ్రేణిలో ఉన్న 8047 మీటర్ల ఎత్తయిన బ్రాడ్ పీక్ శిఖరాన్ని అధిరోహించే ప్రయత్నంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సుమారు 6600 మీటర్ల ఎత్తులో 10 మంది సభ్యులతో కూడిన అంతర్జాతీయ బృందంపై ఒక్కసారిగా భారీ హిమపాతం విరుచుకుపడటంతో వారితో సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి.

గిల్గిట్- బాల్టిస్తాన్ ప్రాంతీయ ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటివరకు ముగ్గురు పర్వతారోహకుల మృత దేహాల్ని వెలికితీశారు. శనివారం ఉదయం డ్రోన్ సర్వేలో క్యాంప్- 1 సమీపంలో మృతదేహాల్ని గుర్తించారు. వారిలో అమెరికాకు చెందిన ఒక మహిళ, ఒమన్‌కు చెందిన మహిళ, నేపాల్‌కు చెందిన పురుషుడు ఉన్నారు. వారి మృత దేహాల్ని హెలికాప్టర్ ద్వారా ఆస్పత్రికి తరలించి అధికారిక గుర్తింపు ప్రక్రియ చేపట్టారు. దుర్భర వాతావరణం, ఎత్తైన ప్రాంతం, భారీ మంచు కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో కూడా గల్లంతైన వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ సైన్యం, స్థానిక హై ఆల్టిట్యూడ్ రెస్క్యూ బృందాలు, అనుభవజ్ఞులైన పర్వతారోహకులు కలిసి శోధిస్తున్నారు.

అలా ప్రాణాలతో బయటపడ్డా- పుర్జా బృందంలోని ఫిదా అలీ
ఈ యాత్రలో నిర్మల్ పుర్జాతో పాటు ఐదుగురు నేపాలీలు, ఒక పాకిస్థానీ, ఒక ఒమానీ, ఒక అమెరికన్, ఒక చైనా పర్వతారోహకుడు ఉన్నారు. ట్రాకింగ్ పరికరాల సమాచారం ప్రకారం హిమపాతం కారణంగా సభ్యులు వందల మీటర్ల దూరం కొండ దిగువకు కొట్టుకుపోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి త్రుటిలో బయటపడిన పర్వతారోహకుడు ఫిదా అలీ మాట్లాడారు. 'తాను కూడా పుర్జా బృందంలో భాగమేనని, అయితే అలసిపోయిన ఓ రష్యన్ పర్వతారోహకురాలిని కిందికి తీసుకురావాల్సి రావడంతో తాను ముందే వెనుదిరిగినట్లు' తెలిపారు. అందువల్లే తాను ప్రాణాలతో బయటపడ్డానన్నారు.

6 నెలల 6 రోజుల్లో 14 శిఖరాల అధిరోహణ- వరల్డ్ రికార్డ్
నేపాల్‌లో పుట్టిన నిర్మల్ పుర్జా బ్రిటన్ గుర్ఖా బ్రిగేడ్, అనంతరం రాయల్ మెరైన్స్ స్పెషల్ బోడ్ స్క్వాడ్రన్‌లో సేవలందించారు. తర్వాత పూర్తి స్థాయి పర్వతారోహకుడిగా మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. 2019లో ప్రపంచంలోని 8 వేల మీటర్లకు పైబడిన ఎత్తయిన 14 శిఖరాల్ని 6 నెలల 6 రోజుల్లో 2019 ఏప్రిల్- అక్టోబర్ మధ్య అధిరోహించి ప్రపంచ రికార్డ్ సృష్టించారు. ఇటీవల ఆక్సిజన్ వినియోగించకుండా అన్ని 14 సూపర్ పీక్స్‌ను రెండోసారి అధిరోహించిన తొలి వ్యక్తిగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో ఈ యాత్ర ప్రారంభించారు. 'బ్రాడ్ పీక్ సురక్షితంగా ఎక్కి తిరిగి రావాలని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాను' అంటూ ఆయన చేసిన చివరి సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు విషాద జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. దురదృష్టవశాత్తు ఇదే ఆయనకు చివరి యాత్రగా మారింది.

పర్వతారోహకులు అమరులు: బాలేంద్ర షా
నిర్మల్ పుర్జాతో పాటు ఇతర పర్వతారోహకుల మృతి పట్ల నేపాల్ ప్రధాన మంత్రి బాలేంద్ర షా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వారి సాహసానికి, అంకిత భావానికి సోషల్ మీడియా ద్వారా భావోద్వేగంతో నివాళులు అర్పించారు. 'పర్వతారోహణ అనేది కేవలం శిఖరాగ్రానికి చేరుకునే ప్రయాణం మాత్రమే కాదు. అది మానవ పరిమితుల్ని సవాల్ చేసే ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, త్యాగం, విశ్వాసానికి ప్రతిరూపం. పర్వతాలు ఎంతోమందికి విజయాన్ని అందిస్తాయి. కొన్ని సార్లు వారిని తమ ఒడిలోనే శాశ్వతంగా నిద్రపుచ్చుకుంటాయి. కానీ పర్వతారోహకులు తమ సాహసాలు, అంకిత భావం వల్ల చరిత్రలో ఎప్పుడూ అమరులుగానే ఉంటారు' అని బాలేంద్ర షా పోస్ట్ చేశారు.

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