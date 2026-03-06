అమెరికా మిలటరీ అసెట్స్పై ఇరాన్ దాడులు- రష్యా ఇంటెలిజెన్స్ సహకారంతోనే!
పశ్చిమాసియాలో మారుతున్న యుద్ధ సమీకరణాలు- ఇరాన్కు రష్యా వ్యూహాత్మక మద్దతు- అమెరికా సైనిక స్థావరాలు, యుద్ధనౌకల సమాచారం ఇరాన్కు చేరవేత- అంతా రియల్ టైమ్లోనే!
Published : March 6, 2026 at 8:17 PM IST
Russia Support To Iran : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ సమీకరణాలు చాలా మారిపోతున్నాయి. ఇరాన్కు రష్యా వ్యూహాత్మక మద్దతు ఇస్తోందని తాజాగా ఓ నివేదిక పేర్కొంది. అమెరికా యుద్ధ విమానాలు, యుద్ధ నౌకలు, సైనిక స్థావరాల గురించి ఇరాన్కు రష్యా 'రియల్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్' సహకారం అందిస్తోందని తెలిపింది. యుద్ధం రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతున్న వేళ, అమెరికా దళాలను ఇరాన్ టార్గెట్ చేసేందుకు, ఇది ఎంతో సహాయపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఓ ప్రముఖ అమెరికన్ పత్రిక కథనం ప్రకారం, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అమెరికా యుద్ధ నౌకలు, విమానాలు, ఇతర సైనిక స్థావరాల సమాచారాన్ని ఇరాన్కు రష్యా చేరవేసిందని ముగ్గురు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే విషయం చాలా సున్నితమైనది కావడంతో వారు తమ వివరాలను బహిరంగంగా వెల్లడించలేదని సదరు పత్రిక పేర్కొంది. అయితే పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న వేళ, అమెరికా ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన రష్యా పరోక్షంగా ఇరాన్కు సహకరిస్తుందని రిపోర్ట్ రావడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.
ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్
"రష్యా తమ మిత్రదేశమైన ఇరాన్కు ఎంత మేరకు సహకారం అందిస్తోంది అనే విషయంలో స్పష్టత లేదు. అయితే యుద్ధం ప్రారంభంలోనే ఇరాన్ నేరుగా అమెరికా దళాలను కనిపెట్టే శక్తిని చాలా వరకు కోల్పోయింది. కానీ ఇప్పటికీ అమెరికాకు చెందిన యుద్ధవిమానాలు, నౌకలు, స్థావరాలపై ఇరాన్ అత్యంత కచ్చితత్వంతో దాడులు చేయగలుగుతోంది. దీనికంతటికీ రష్యా రియల్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ సహకారమే కారణం. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇరాన్ వేల సంఖ్యలో వన్-వే ఎటాక్ డ్రోన్లను, వందల కొద్ది క్షిపణులను అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై, రాయబార కార్యాలయాలపై, ఇతర లక్ష్యాలపై ప్రయోగించింది" విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అమెరికాకు భారీ నష్టం!
ఆదివారం కువైట్లోని అమెరికన్ సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. దీనితో ఆరుగురు అమెరికన్ సైనికులు మరణించారు. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనిపై కార్నెగీ ఎండోమెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ వద్ద పనిచేస్తున్న రష్యా సైనిక నిపుణురాలైన దారా మసికోట్ మాట్లాడారు. "అమెరికాకు చెందిన రాడార్ వ్యవస్థలు వంటి మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్ చాలా కచ్చితమైన దాడులు చేసింది. వారు ముందే వాటిని టార్గెట్ చేయగలుగుతున్నారు. అంతేకాదు అమెరికా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలను దెబ్బతీస్తున్నారు" అని ఆమె అన్నారు. కాగా, సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లో ఉన్న అమెరికా రాయబార కార్యాలయం (సీఐఏ స్టేషన్)పై కూడా ఇటీవల ఇరాన్ దాటిచేసింది.
లక్షిత దాడులు
'రష్యాకు చెందిన అధునాతన శాటిలైట్ (ఉపగ్రహ) సామర్థ్యాలు ఇరాన్కు లభిస్తున్నాయి. అందుకే దాని లక్షిత దాడుల సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఇరాన్ వద్ద చాలా పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే సైనిక గ్రేడ్ ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. కానీ రష్యా అందించే శాటిలైట్ చిత్రాలు వారికి ఎంతో ఉపయోగడుతున్నాయి. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యా, తన ఇంటెలిజెన్స్, టార్గెటింగ్ సామర్థ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకుంది' అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రష్యా-ఇరాన్ బంధం
హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ బెల్ఫర్ సెంటర్కు చెందిన నికోల్ గ్రాజ్వెస్కి, ఇరాన్ ప్రతీకార దాడుల నాణ్యత బాగా మెరుగుపడిందని అన్నారు. "టెహ్రాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను దాటుకొని దాడులు చేయగలుగుతోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా, దాని మిత్రదేశాల రక్షణ వ్యవస్థలను అధిగమిస్తోంది. ఇందుకు రష్యాకు చెందిన ఉన్నత, అధునాతన ఇంటెలిజెన్సే కారణం" అని అన్నారు.
స్పందించని సీఐఏ, పెంటగాన్
అయితే ఇరాన్కు రష్యా సహకారం అందిస్తోందనే ఈ రిపోర్టుపై స్పందించడానికి సీఐఏ, పెంటగాన్ నిరాకరించాయి. వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి అన్నా కెల్లీ కూడా రష్యా సహాయం గురించి నేరుగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. కానీ అమెరికా సైనిక చర్యలు ఇరాన్ సామర్థ్యాలను బలహీనపరుస్తాయి అని అన్నారు. 'ఇరానియన్ పాలన పూర్తిగా అణిచివేయబడుతోంది. వారి బాలిస్టిక్ క్షిపణులు రోజురోజుకు తగ్గిపోతున్నాయి. వారి నౌకాదళం తుడిచిపెట్టుకుపోతోంది. వారి ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా హరించుకుపోతోంది. వారి మద్దతుదారులు కనీసం పోరాడలేకపోతున్నారు' అని ఆమె అన్నారు. కాగా, ఇంతకు ముందు అమెరికా రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెట్ మాట్లాడుతూ, 'రష్యా, చైనాలు ఇక్కడ పెద్దగా ప్రభావం చేపే అవకాశం లేదని' అని అన్నారు. మరోవైపు చైనా నేరుగా ఇరాన్కు సైనిక సాయం చేస్తున్నట్లు లేదని ఇద్దరు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు కూడా చెబుతున్నారు.
యుద్ధం వద్దు!
వాస్తవానికి రష్యా పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న ఘర్షణలను ఖండించింది. వెంటనే దీనిని ముగించాలని పిలుపునిచ్చింది. ఇరాన్పై జరిగిన దాడిని, 'ప్రేరేపించకుండా, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు చేస్తున్న సాయుధ దురాక్రమణ'గా అభివర్ణించింది. వాస్తవానికి ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో ఇరాన్, చైనా, ఉత్తర కొరియాలు రష్యాకు వివిధ రూపాల్లో సైనిక సహకారాన్ని అందించాయి. అదే సమయంలో అమెరికా నేరుగా ఉక్రెయిన్కు ఆయుధాలతోపాటు, ఇంటెలిజెన్స్ సహకారం కూడాఅందించింది. నిజానికి ఉక్రెయిన్ నగరాలపై దాడికి రష్యా ఉపయోగిస్తున్న వన్-వే ఎటాక్ డ్రోన్లను ఇరాన్ అందించింది. అందుకే రష్యా ఇప్పుడు ఇరాన్కు ఇంటెలిజెన్స్ సహకారం అందిస్తోంది. అయినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న ఈ భీకర యుద్ధంలో రష్యా నేరుగా ప్రవేశించే అవకాశం లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే రష్యా కేవలం ఉక్రెయిన్పైనే దృష్టి సారించింది. వ్యూహాత్మకంగా వారికి ఉక్రెయినే మొదటి ప్రాధాన్యత అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.