నేపాల్లో వరద బీభత్సం- 105 మంది భారతీయులు గల్లంతు!
ఉత్తర నేపాల్లో ఉగ్రరూపం దాల్చిన భోటేకోశీ నది- ఆకస్మిక వరదలకు 8 మంది మృతి, పలువురు గల్లంతు
నేపాల్లో వరదలు (Associated Press)
Published : August 26, 2026 at 3:44 PM IST
Nepal Floods Indians : హిమాలయ దేశం నేపాల్లో మెరుపు వరదలు పెను విధ్వంసం సృష్టించాయి. టిబెట్ సరిహద్దు దిశ నుంచి ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహించిన భోటేకోశీ నది తీర ప్రాంతాలను ముంచెత్తింది. విపత్తులో ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా 291 మంది విదేశీయులు, 93 మంది నేపాలీలు గల్లంతయ్యారు. వారిలో 105 మంది భారతీయులతో పాటు, 37 మంది ఎన్ఆర్ఐలు ఉన్నట్లు నేపాల్ టూరిజం బోర్డు వెల్లడించింది. ఈ వరద ధాటికి పలు గ్రామాలు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. ఆరు ప్రధాన జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. నేపాల్ సైన్యం హెలికాప్టర్లతో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది.