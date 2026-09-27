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మొజ్తబా ఖమేనీపై ప్రాణాంతక దాడి- ఆస్పత్రి శిథిలాల నుంచి రక్షించినట్లు నివేదిక!

మోజ్తబా ఖమేనీని ఆస్పత్రి శిథిలాల నుంచి బయటకు తీసినట్లు ఇరాన్‌ అధికారి వెల్లడి- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో మూడు ఆస్పత్రులు దెబ్బతిన్నాయన్న న్యూయార్క్ పోస్ట్- మూడో ఆస్పత్రిలో ఉన్న సమయంలోనే దాడి జరిగినట్లు వెల్లడి

Iran Supreme Leader Khamenei Health
ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మోజ్తబా ఖమేనీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 11:34 AM IST

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Iran Supreme Leader Khamenei Health : ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మోజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మరో సంచలన సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో గాయపడిన అనంతరం ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ కూడా దాడి జరిగినట్లు ఇరాన్‌కు చెందిన ఓ అధికారి వెల్లడించినట్లు 'న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌' నివేదించింది. దాడి జరిగిన మూడో ఆస్పత్రి శిథిలాల నుంచి మోజ్తబా ఖమేనీని బయటకు తీసినట్లు తెలిపింది. ఖతార్‌కు చెందిన అల్‌ అరబీ టెలివిజన్‌ నెట్‌వర్క్‌కు ఇరాన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్​ ఎక్స్​పర్ట్స్​ సభ్యుడు మొహ్సెన్‌ హెయ్​దారీ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ వివరాలు వెల్లడించినట్లు తెలిపింది.

'మోజ్తబా ఖమేనీ గాయపడిన తర్వాత టెహ్రాన్‌లోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే ఆ తర్వాత నగరంలోని మూడు ఆస్పత్రులు బాంబు దాడులకు గురైంది. మూడో ఆస్పత్రిలో మోజ్తబా ఖమేనీ ఉన్నారు. అక్కడ దాడి జరిగిన అనంతరం శిథిలాల నుంచి ఆయనను బయటకు తీశారు. తర్వాత ఖమేనీని గుర్తుతెలియని ప్రాంతానికి వెళ్లిపోయారు. అప్పటి నుంచి బహిరంగంగా కనిపించలేదు. ఆయన గురించి ఎటువంటి సమాచారం లేదు' అని హెయ్​దారీ వెల్లడించినట్లు న్యూయార్క్​ పోస్ట్ తెలిపింది.

సుప్రీంలీడర్ ఎంపిక వివరాలు
మోజ్తబా ఖమేనీ ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌గా ఎంపికైన విధానంపైనా హెయ్​దారీ వివరాలు వెల్లడించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. మార్చి 8న అసెంబ్లీ ఆఫ్​ ఎక్స్​పర్ట్స్ సమావేశంలో ఆయన పేరును ప్రతిపాదించినట్లు చెప్పారు. సుప్రీం లీడర్‌ను ఎన్నుకునే రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థగా అసెంబ్లీ ఆఫ్​ ఎక్స్​పర్ట్స్ వ్యవహరిస్తుంది. అయితే ఎంపిక ప్రక్రియ సమయంలో ఈ సంస్థకు చెందిన ఖోమ్‌ సెక్రటేరియట్‌పైనా దాడి జరిగినట్లు హెయ్​దారీ ఆరోపించినట్లు న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ తెలిపింది. ఈ దాడిలో ఎనిమిది మంది మరణించారని, కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ ఎంపికకు సంబంధించిన పత్రాలు ధ్వంసమయ్యాయని పేర్కొంది. దీంతో సభ్యులు తమ ఓట్లను కాగితాలపై నమోదు చేసి, అనంతరం రహస్య గదిలో సమావేశమైనట్లు హెయ్​దారీ చెప్పినట్లు సమాచారం.

మొత్తం 59 మంది సభ్యుల్లో 50 మంది మోజ్తబా ఖమేనీకి మద్దతు పలకగా, మరో ఎనిమిది ఓట్లు అయతుల్లా అలీరెజా అరాఫీకి వచ్చినట్లు, ఒకరు ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. మోజ్తబా ఖమేనీ గతంలో ఇరాన్‌ ప్రభుత్వంలో అధికారిక రాజకీయ పదవి చేపట్టలేదని హెయ్​దారీ పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే తన తండ్రికి సలహాదారుగా వ్యవహరించినట్లు తెలిపారు. అందుకే ఆయనను మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది షాడోస్‌గా అభివర్ణించినట్లు కథనం పేర్కొంది.

ఆరోగ్యంపై భిన్న వాదనలు
మోజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై గత కొంతకాలంగా విభిన్న కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. అమెరికా నిఘా వర్గాల సమాచారాన్ని ఉటంకిస్తూ ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కూడా గత నెలలో మోజ్తబా ఖమేనీ మరణించలేదని, అయితే దాడుల్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డారని వ్యాఖ్యానించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయన శరీరంలోని ఎడమ భాగం, చేయి, కాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ట్రంప్‌ చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే దీనికి భిన్నంగా ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసౌద్‌ పెజెష్కియాన్‌ ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మోజ్తబా ఖమేనీ పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నట్లు కథనం తెలిపింది. తామిద్దరం సుమారు ఏడు గంటల పాటు సమావేశమై చర్చలు జరిపినట్లు ఆయన చెప్పినట్లు పేర్కొంది.

ఇరాన్​ వెనకడుగు వేయదు : పెజెష్కియాన్
ఇరాన్​ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించడంపై ఆ దేశ పెజెష్కియాన్ స్పందించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ముందు ఇరాన్​ ధృడంగా నిలబడుతుందని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనకడుగు వేయదని తెలిపారు. తమ దేశ ప్రజల కోసం చివరి శ్వాస వరకు నిలబడతారని చెప్పారు. మరోవైపు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో నెలకొన్న వివాదాలను దౌత్యం, చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోగలమని ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు తాము విధించిన షరతుల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. తమ షరతులకు అంగీకరిస్తే హర్మూజ్‌ను వెంటనే తెరుస్తామని తెలిపారు. అయితే అమెరికా తమ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించినట్లు మధ్యవర్తుల నుంచి తమకు ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం రాలేదని వెల్లడించారు. వారు కచ్చితమైన సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన వివరించారు. అటు అమెరికా తమపై దాడులకు దిగితే హర్మూజ్ సహా హిందూ మహాసముద్రంలోని యూఎస్ నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఐఆర్​జీసీ హెచ్చరించింది.

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