తండ్రి అలీ ఖమేనీ హత్యకు ప్రతీకారం తప్పదు- ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ శపథం- వారికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
అలీ ఖమేనీ హత్యకు ప్రతీకారం తప్పదని హెచ్చరించిన మొజ్తబా ఖమేనీ- తండ్రి ఆశయాల్ని కొనసాగిస్తామని ప్రతిజ్ఞ- దాడులకు బాధ్యులెవరూ తప్పించుకోరని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ వార్నింగ్
Published : July 11, 2026 at 7:52 PM IST
Mojtaba Khamenei Revenge Statement : ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యకు ప్రతీకారం తప్పదని ఆయన కుమారుడు, ప్రస్తుత సుప్రీం నాయకుడు అయతొల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ స్పష్టం చేశారు. తండ్రి అంత్యక్రియలు, ఖననం సందర్భంగా విడుదల చేసిన సందేశంలో అలీ ఖమేనీ రక్తంతో పాటు యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమర వీరుల రక్తానికి కూడా న్యాయం జరిగే వరకు తాము వెనక్కి తగ్గబోమని ప్రకటించారు. 'మీ పవిత్ర రక్తానికి, ఈ రెండు యుద్ధాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమర వీరులందరి రక్తానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని మేం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రతీకారం మా జాతి సంకల్పం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది నెరవేరకుండా ఉండదు. తప్పక సాధిస్తాం' అని మొజ్తబా ఖమేనీ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తారస్థాయికి చేరిన వేళ ఖమేనీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
వారి మరణం అంత ప్రశాంతంగా ఉండదు!
దాడులకు పాల్పడిన వారు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోలేరని ఖమేనీ హెచ్చరించారు. 'ఈ నేరానికి బాధ్యులైన వారు ప్రశాంతంగా మంచంపై మరణించాలని కోరుకున్నా ఆ కోరిక నెరవేరదు. వారి సమాధుల వరకు ఆ కోరికను మోసుకెళ్లాల్సిందే' అని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతీకారం అనేది ఒక వ్యక్తి లేదా ప్రభుత్వ అధికారులపై ఆధారపడే అంశం కాదని మొజ్తబా స్పష్టం చేశారు. 'నేను ఉన్నా లేకపోయినా ఈ సంకల్పం నెరవేరుతుంది. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బాధ్యతను నెరవేర్చడంలో తన వంతు పాత్ర పోషిస్తారు' అని తెలిపారు.
అంత్యక్రియలకు ఇరాన్, ఇరాక్ దేశాల ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో హాజరుకావడంపైనా సుప్రీం లీడర్ స్పందించారు. టెహ్రాన్, ఖోమ్, నజఫ్, కర్బలా, మషాద్ సహా అనేక నగరాలు, గ్రామాల నుంచి కోట్లాది మంది ప్రజలు అంతిమ యాత్రలో పాల్గొనడం చరిత్రాత్మకమని కొనియాడారు. అంత్యక్రియలకు ఈ స్థాయిలో వచ్చిన స్పందన తమ ప్రత్యర్థులకు గట్టి సందేశం ఇచ్చిందని పేర్కొంటూ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
జులై 9న ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
అయతొల్లా అలీ ఖమేనీకి గురువారం రాత్రి మష్హద్లోని ఇమామ్ రిజా పవిత్ర మందిరంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. వేలాది మంది అనుచరుల మధ్య ఆయన పార్థివదేహాన్ని పవిత్ర మందిరం చుట్టూ ఊరేగించిన అనంతరం దార్ అల్- ధిక్ర్ ప్రార్థనా మందిరంలో ఖననం చేశారు. అంతిమ ప్రార్థనల్ని ఆయన పెద్ద కుమారుడు మొస్తఫా ఖమేనీ నిర్వహించారు. ఇమామ్ హుసైన్ త్యాగాల్ని ప్రస్తావించిన మొజ్తబా ఖమేనీ, ఇరాన్ ప్రజలు ఎన్నో ఏళ్లుగా హుసైన్ ఆశయాల కోసం త్యాగాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుతం కూడా అదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతామని ఆయన చెప్పారు.
వారంతా అమరవీరులే- కన్నీటితో వీడ్కోలు!
తండ్రికి నివాళులు అర్పిస్తూ- 'కన్నీటితో, భారమైన హృదయాలతో మీకు వీడ్కోలు చెబుతున్నాం. మీరు చూపిన మార్గాన్ని మేం కొనసాగిస్తాం. మీరు చూపించిన సక్రమ దారిలోనే నడుస్తాం. ఎలాంటి, ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా భయపడకుండా, మీరు విశ్వసించిన సిద్ధాంతాలపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతాం' అని మొజ్తబా ఖమేనీ పేర్కొన్నారు. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో అలీ ఖమేనీతో పాటు మరణించిన వారిని కూడా అమరవీరులుగా అభివర్ణించారు. వారు దైవానుగ్రహం పొందారని, తమ తండ్రితో కలిసి అమరులయ్యారని అన్నారు.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల్లో అలీ ఖమేనీ హత్యకు గురికావడంతో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అనంతరం మొజ్తబా ఖమేనీ ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. దాదాపు 3- 4 నెలల పాటు ఉద్రిక్తతలు కొనసాగగా కొద్ది రోజుల కిందట అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే ఒప్పందం కుదిరిన కొద్ది రోజుల్లోనే మళ్లీ ఇరు దేశాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తండ్రి అంత్యక్రియల సందర్బంగా ఇరాన్ సుప్రీం నాయకుడు చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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