ఇంకా సీక్రెట్ ప్లేస్లోనే మొజ్తాబా- దూతల సాయంతోనే మెసేజ్లు- అందుకే డీల్ ఆలస్యం?
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ అందుబాటులో లేకపోవడమే కారణం- దూతల సాయంతోనే అధికారులు, నాయకులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్న ఖమేనీ
Published : May 25, 2026 at 2:21 PM IST
US Iran Peace Agreement : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరుగుతున్నా అవి ఇంకా ఓ కొలిక్కిరావట్లేదు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ అందుబాటులో లేకపోవడమేనని దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది. మొజ్తాబా ప్రస్తుతం రహస్య ప్రాంతంలో ఉన్నాడని అగ్రరాజ్య ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. కేవలం దూతల సాయంతోనే అధికారులు, నాయకులకు ఖమేనీ ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
వారాలతరబడి బంకర్లలోనే
ఇరాన్కు చెందిన సీనియర్ అధికారులు కూడా ఖమేనీని నేరుగా సంప్రదించలేకపోతున్నారని అమెరికా నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి. "అమెరికా - ఇరాన్ ఒప్పందానికి సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్ను మొజ్తాబా ఖమేనీ చూసినట్లు మాకు సమాచారం అందింది. అయితే, దానిపై ఆయన నుంచి ఇంకా ఎటువంటి సమాధానం రాలేదు. ఇరాన్కు చెందిన సీనియర్ అధికారులు కూడా ఖమేనీని నేరుగా సంప్రదించలేకపోతున్నారు. అందుకే చర్చలు ఆలస్యమవుతున్నాయి" అని అమెరికా నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. కాగా ఖమేనీతో పాటు టెహ్రాన్కు చెందిన పలువురు సీనియర్ నాయకులు కూడా వారాలతరబడి బంకర్లలోనే ఉంటున్నట్లు సమాచారం. వీరంతా నేరుగా మాట్లాడుకోవడం లేదని తెలుస్తోంది.
ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా కన్పించని మొజ్తాబా
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు ప్రారంభించిన తొలిరోజే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ఆ దాడుల్లో మరణించారు. ఆ తర్వాత అలీ ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తాబాను సుప్రీం నేతగా ఎన్నుకొన్నారు. అయితే, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో మొజ్తాబా కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి పలు వార్తలు రాగా వాటిని ఇరాన్ ఖండించి, ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని తెలిపింది. అయితే, ఇప్పటి వరకు మొజ్తాబా బహిరంగంగా కనిపించలేదు, మాట్లాడలేదు. దీంతో పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరోవైపు, ఖమేనీ హోదాలో ఎవరున్నా వారు తమ టార్గెట్లోనే ఉంటారని ఇజ్రాయెల్ పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. ఈ పరిణామాల వేళ మొజ్తాబా రహస్య ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు వస్తున్న వార్తలకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ముందుగా శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని!
అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందు నుంచి డిమాండు చేస్తున్నట్లు శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను వదులుకునేందుకు టెహ్రాన్ అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. తాము అణ్వాయుధం కోసం వెంపర్లాడటం లేదని ప్రపంచానికి భరోసా ఇచ్చేందుకు సిద్ధమంటూ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ తాజాగా ఓ వార్తా సంస్థతో ముఖాముఖిలో వ్యాఖ్యానించడం దీన్ని బలపరుస్తోంది. ముందుగా శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఆపై 60 రోజుల కాలావధిలో అందులోని అంశాలపై ఇరు దేశాలు కూలంకషంగా చర్చించే అవకాశాలున్నాయి.
చర్చలు క్రమ పద్ధతిలో, నిర్మాణాత్మకంగా సాగుతున్నాయని ట్రంప్ ఆదివారం ట్రూత్ సోషల్లో తెలిపారు. చాలా విషయాలపై సంప్రదింపులు ముగిశాయన్నారు. అయితే ఒప్పందం కోసం తొందరపడొద్దని చర్చల్లో పాల్గొంటున్నవారికి తాను సూచించినట్లు చెప్పారు. ఇరుపక్షాలూ తగినంత సమయం తీసుకుని, పొరపాట్లు ఏమీ లేకుండా చూడాలన్నానని పేర్కొన్నారు. ఒప్పందం కుదిరి, సంతకాలు పూర్తయ్యేదాకా ఇరాన్ ఓడరేవుల దిగ్బంధనాన్ని తాము కొనసాగిస్తామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
