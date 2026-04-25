ఇరాన్ సుప్రీం నేత ఖమేనీ 'సీక్రెట్' పాలన - 'హ్యూమన్ చైన్' లేఖల ద్వారా ఆదేశాలు!
పబ్లిక్కు దూరంగా మొజ్తబా ఖమేనీ- వీడియో, ఆడియో సందేశాలు లేవు- భద్రతా కారణాలతో గోప్యంగా వ్యవహారం- కమాండర్లకే పరిమితి- చేతిరాత లేఖలతోనే కమ్యూనికేషన్ అన్న ఆరోపణలు
Published : April 25, 2026 at 4:44 PM IST
Mojtaba Khamenei Letters : ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ చుట్టూ అనేక అనుమానాలు, చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల వెలువడిన అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదికలు ఆయన ప్రస్తుతం ఎలా పనిచేస్తున్నారనే అంశంపై సంచలన విషయాలను వెల్లడించాయి. ముఖ్యంగా, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కాకుండా, సంప్రదాయ పద్ధతుల్లోనే కమ్యూనికేషన్ కొనసాగిస్తున్నారని, సీక్రెట్గా పాలన సాగిస్తున్నారని ఆ నివేదికలు చెప్పడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
మోజ్తబా ఖమేనీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రజల ముందు పెద్దగా కనిపించలేదు. ఆయన నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రత్యక్ష వీడియో సందేశం లేదా ఆడియో ప్రసంగం విడుదల కాలేదని పేర్కొంటున్నారు. అధికారిక ప్రకటనలు సోషల్ మీడియా పోస్టుల రూపంలో లేదా ప్రభుత్వ టెలివిజన్ ద్వారా చదివి వినిపిస్తున్నట్లు సమాచారం. తొలి ప్రసంగంలో తన బలహీనత బయటపడకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు.
ఉన్నతాధికారుల వెనుకడుగు
భద్రతా పరంగా కూడా ఇరాన్ అత్యంత కఠినమైన చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. సుప్రీం లీడర్ను ప్రత్యక్షంగా కలవడానికి కూడా ఉన్నతాధికారులు వెనుకడుగు వేస్తున్నారట. ముఖ్యంగా, ఇజ్రాయెల్ లేదా అమెరికా ఆయన స్థానం తెలుసుకుని లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆయన ఉన్న ప్రదేశం పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కూడా విభిన్నంగా మారినట్లు పేర్కొంటున్నారు. మోజ్తబా ఖమేనీకి చేరవలసిన సందేశాలు చేతిరాతలో రాసి, మూసివేసిన కవర్లలో పంపిస్తున్నారట. ఇవి నమ్మకమైన వ్యక్తుల ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి చేరే విధంగా హ్యూమన్ చైన్ పద్ధతిలో పంపుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ వ్యక్తులు రహదారులు, గ్రామీణ మార్గాల ద్వారా కార్లు, బైక్లపై ప్రయాణిస్తూ ఆయన ఉన్న ప్రదేశానికి చేరుతున్నారని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా ఆయన ఇచ్చే ప్రతిస్పందనలు కూడా తిరిగి ఇదే మార్గంలో చేరుతున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
మాట్లాడడానికి ఇబ్బందిగా!
మరోవైపు, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించిన వివరాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇటీవల జరిగిన దాడుల్లో మోజ్తబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. ఒక కాలు పలు సార్లు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారని, ప్రస్తుతం కృత్రిమ కాలుకు ఎదురుచూస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే ఒక చేయి గాయపడగా, అది క్రమంగా కోలుకుంటోందని అంటున్నారు. ముఖం, పెదవులపై కూడా గాయాలు కావడంతో మాట్లాడటంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం.
ఆయన చికిత్సలో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటున్నారని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారని సమాచారం. అయినప్పటికీ, ఆయన మానసికంగా చురుకుగా ఉండి పాలనలో పాల్గొంటున్నారని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను ఇరాన్ ఖండించింది. మొజ్తబా ఖమేనీ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా వచ్చిన ప్రకటనలో ఈ నివేదికలను శత్రు మీడియా ప్రచారంగా పేర్కొన్నారు.
హర్మూజ్ విషయంలో ఉద్రిక్తతలు
దేశ ఐక్యతను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ఈ వార్తలు వ్యాప్తి చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ముఖ్యంగా, దాడుల్లో ఆయన గాయపడిన విషయాన్ని అతిశయోక్తిగా చూపిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ పరిణామాలు జరుగుతున్న సమయంలో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు ఇంకా ఉద్రిక్తంగానే ఉన్నాయి. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణల తర్వాత ఒక అస్థిర కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే, కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో ఇంకా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అత్యంత ముఖ్యమైన ఈ మార్గంపై రెండు దేశాల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
దౌత్యపరంగా సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా ఫలితం ఇవ్వలేదు. రెండో విడత చర్చలు ప్రారంభం కాలేదు. పాకిస్తాన్లో జరగాల్సిన చర్చలకు ఇరాన్ హాజరుకాలేదని సమాచారం. తమ అణు హక్కులపై స్పష్టమైన హామీలు కావాలని ఇరాన్ పట్టుబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తానికి, మొజ్తబా ఖమేనీ చుట్టూ ఉన్న గోప్యత, భద్రతా చర్యలు, ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వస్తున్న వార్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. అధికారికంగా ఇవి ఖండిస్తున్నప్పటికీ, అసలు పరిస్థితి ఏమిటన్నది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
