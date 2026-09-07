ETV Bharat / international

హిందుత్వం అంటే ఏకత్వమే- కర్మభూమికి విధేయతే ముఖ్యం: మోహన్‌ భాగవత్

బ్రిటన్‌లోని హిందువులకు ఆ దేశమే కర్మభూమి అన్న భాగవత్‌- భారత్‌, బ్రిటన్ ప్రయోజనాల్లో ఘర్షణ వచ్చినా బ్రిటన్‌ వైపే నిలవాలని వ్యాఖ్య- యువతలో నిజాయతీ ఎక్కువ, భవిష్యత్ తరాలపై తనకు మరింత నమ్మకముందని వెల్లడి

Mohan Bhagawat On Hinduism
మోహన్ భాగవత్ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 7:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Mohan Bhagawat On Hinduism : హిందుత్వం అంటే కేవలం ఒక మతం కాదని, భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని విశ్వసించే జీవన విధానమని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ అన్నారు. లండన్‌లో నిర్వహించిన సెలబ్రేషన్‌ ఆఫ్‌ వన్‌నెస్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన, హిందుత్వం, కర్మభూమి, జాతీయ విధేయత, యువత భవిష్యత్‌ వంటి అంశాలపై పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. విదేశాల్లో స్థిరపడిన హిందువులు తమ కర్మభూమికి పూర్తి విధేయత చూపాలని స్పష్టం చేశారు.

బ్రిటన్‌లో స్థిరపడిన హిందువులకు బ్రిటన్‌నే కర్మభూమిగా భాగవత్‌ అభివర్ణించారు. భారత్‌, బ్రిటన్‌ ప్రయోజనాల మధ్య ఎప్పుడైనా విభేదాలు తలెత్తితే, బ్రిటిష్‌ హిందువులు బ్రిటన్‌ వైపే నిలబడతారని అన్నారు. మంచి, దృఢమైన, నిజమైన హిందువులుగా ఉంటే భారత్‌, బ్రిటన్‌ ప్రయోజనాల మధ్య ఘర్షణకు అవకాశం ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా కర్మభూమి వైపే నిలబడటం సహజమని చెప్పారు.

కర్మభూమికే విధేయత
జన్మభూమి నుంచి విలువలు వస్తాయని, ఆ విలువలను మనం కర్మభూమిలో అమలు చేస్తామని మోహన్ భాగవత్‌ వివరించారు. కర్మభూమి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే మన విధేయత ఉండాలని పేర్కొన్నారు. కర్మభూమికి ద్రోహం చేయాలని హిందుత్వం ఎప్పుడూ చెప్పదని స్పష్టం చేశారు. భారత్‌ నుంచి పొందిన విలువలను విదేశాల్లో ఉన్నవారు తమ జీవనంలో పాటిస్తూ, తాము నివసిస్తున్న దేశ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని ఆయన సూచించారు.

హిందుత్వ భావనపై కూడా మోహన్‌ భాగవత్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిందూ అనే భావనలో అనేక రకాల ఆలోచనా విధానాలు, పూజా పద్ధతులు, తాత్విక సిద్ధాంతాలు ఇమిడి ఉన్నాయని అన్నారు. హిందుత్వం భిన్నత్వాన్ని అంగీకరిస్తుందని చెప్పారు. ప్రపంచానికి అందించాల్సిన సందేశం.. భిన్నత్వం సహజం, ఏకత్వం సత్యం అనే భావనేనని పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలో నాస్తికత్వం నుంచి బహుదైవారాధన వరకు అనేక రకాల ఆలోచనా విధానాలు పుట్టుకొచ్చాయని గుర్తుచేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నచ్చిన మార్గంలో పయనించినా, అంతిమ లక్ష్యం ఒక్కటేననే భావన హిందూ తత్వంలో ఉందన్నారు. అందుకే ఒకరిని మరొకరు మతం మార్చాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

హిందూ రాష్ట్రం అంటే ఏమిటి?
హిందూ రాష్ట్రం అనే భావనపై కూడా భాగవత్‌ వివరణ ఇచ్చారు. సాధారణంగా దేశం లేదా నేషన్‌ స్టేట్‌ అనేది భాష, పాలనా విధానం, ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు వంటి అంశాల ఆధారంగా ప్రజలను ఒక చోటకు తీసుకువస్తుందని చెప్పారు. ఆ వ్యవస్థను కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వ నిబంధనలు, చట్టాలు ఉంటాయని వివరించారు. అయితే రాష్ట్రం అనే భావనకు కేవలం పాలనా వ్యవస్థే ప్రధాన అంశం కాదని అన్నారు. ముందుగా ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యం ఉండాలని చెప్పారు. హిందూ రాష్ట్రం ఉద్దేశం ప్రపంచానికి భిన్నత్వం సహజమని, ఏకత్వమే సత్యమని తెలియజేయడమేనని పేర్కొన్నారు. ఈ భావన ప్రపంచానికి మేలు చేస్తుందని వివరించారు.

ఇదే కార్యక్రమంలో భవిష్యత్‌ తరాలపై తనకు మరింత నమ్మకం ఉందని భాగవత్‌ అన్నారు. యువత ప్రపంచాన్ని మెరుగైన ప్రదేశంగా మార్చాలనే తపనతో ఉందని చెప్పారు. చిన్నచిన్న విభేదాలను పక్కనపెట్టి మంచి లక్ష్యం కోసం ముందుకు వెళ్లే గుణం యువతలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోందన్నారు. యువతలో నిజాయతీ కూడా ఎక్కువగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ మనుషులకు అనుభవాలు పెరుగుతాయని వాటి కారణంగా అనేక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారని వివరించారు. ఏ పని చేస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయో ముందే ఆలోచిస్తారని చెప్పారు. అయితే యువతకు అలాంటి భయాలు తక్కువగా ఉంటాయని, సరైనదని భావించిన పనిని చేయడానికి వారు ముందుకు వస్తారని అన్నారు.

'లక్ష్యం చూపాలి- మార్గం కాదు'
యువతను ముందుకు నడిపించే విషయంలో పెద్దల పాత్రపై కూడా మోహన్ భాగవత్‌ మాట్లాడారు. తమ అనుభవం, సమాచారం ద్వారా యువతకు సహాయం చేయాలని సూచించారు. అయితే ఏం చేయాలో మాత్రమే చెప్పి.. ఎలా చేయాలో తమ పద్ధతిని వారిపై రుద్దకూడదన్నారు. లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి దాన్ని సాధించే మార్గాన్ని యువతే నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పారు. యువత తమదైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా లక్ష్యాలను సాధించగలదని భగవత్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే విషయాన్ని గతంలో కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. జనరేషన్‌ జెడ్‌, జనరేషన్‌ ఆల్ఫా యువత మునుపటి తరాల కంటే ఎక్కువగా ప్రశ్నిస్తోందని విషయాలను తార్కికంగా అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటోందని చెప్పారు.

ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా సెలబ్రేషన్‌ ఆఫ్‌ వన్‌నెస్‌ కార్యక్రమాన్ని లండన్‌లో నిర్వహించారు. బ్రిటన్‌లోని హిందూ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ యూకే, ఇంటిగ్రల్‌ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. యూకేలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వందలాది సామాజిక, సాంస్కృతిక సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ శతాబ్ది సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన భావజాలం, సేవా కార్యక్రమాలు, సామాజిక సామరస్యం, కుటుంబ విలువలు, పర్యావరణ బాధ్యత, స్వావలంబన, పౌర బాధ్యత వంటి అంశాలను విస్తృతంగా చర్చించేందుకు సంస్థ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. అమెరికా, కెనడా పర్యటనల అనంతరం మోహన్‌ భగవత్‌ లండన్‌లో పర్యటిస్తున్నారు.

ప్రవాస భారతీయులు కర్మభూమికి విధేయులుగా ఉండాలి: మోహన్ భాగవత్

అప్పుడు RSSపై ఆంక్షలకు పిలుపు- ఇప్పుడు మోహన్ భాగవత్​తో చర్చలకు సిద్ధమన్న USCIRF

TAGGED:

RSS CHIEF ON BRITISH HINDUS
MOHAN BHAGWAT ON HINDUTVA
RSS CENTENARY LONDON
HINDU SWAYAMSEVAK SANGH UK
MOHAN BHAGAWAT ON HINDUISM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.