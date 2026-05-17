ETV Bharat / international

భారత్, నెదర్లాండ్స్ సంబంధాలకు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య హోదా- మోదీ, జెట్టెన్ కీలక చర్చలు

భారత్- నెదర్లాండ్స్ బంధాలను స్ట్రాటజిక్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన రెండు దేశాలు- ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులు, సెమీకండక్టర్లు, రక్షణ రంగాల్లో సహకార విస్తరణపై అంగీకారం- భారతీయ ప్రవాసుల సేవలను ప్రశంసించిన ప్రధాని మోదీ

Modi Netherlands Visit
Prime Minister Narendra Modi and Dutch PM Rob Jetten (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 7:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Netherlands Visit : భారత్, నెదర్లాండ్స్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతమయ్యాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నెదర్లాండ్స్ పర్యటన సందర్భంగా డచ్ ప్రధాని రాబ్ జెట్టెన్​తో శనివారం నిర్వహించిన ప్రతినిధి స్థాయి చర్చల్లో రెండు దేశాలు తమ బంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించాయి. ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులు, సుస్థిర అభివృద్ధి, రక్షణ, సెమీకండక్టర్లు, డిజిటల్ టెక్నాలజీ తదితర రంగాల్లో సహకారాన్ని విస్తరించేందుకు అంగీకరించాయి.

నెదర్లాండ్స్‌లోని ది హేగ్​లో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత్‌దేనని పేర్కొన్నారు. నెదర్లాండ్స్ నైపుణ్యాన్ని, భారత్ వేగం నై పుణ్యంతో కలిపితే ద్వైపాక్షిక సహకారం కొత్త స్థాయికి చేరుకుంటుందని అన్నారు. ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులు, సుస్థిరత, రక్షణ రంగాల్లో కలిసి ముందుకు సాగాలని సూచించారు.

ఆ విజన్​తోనే భారత్, నెదర్లాండ్స్ సంబంధాలు
భారత్‌కు నెదర్లాండ్స్ అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వామ్య దేశాల్లో ఒకటని మోదీ పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ప్రజల మధ్య సంబంధాలు ఎంతో బలంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలు, మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ, బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన రెండు దేశాల ఉమ్మడి దృక్పథమని తెలిపారు. ఇదే విజన్‌తో భారత్-నెదర్లాండ్స్ సంబంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు.

దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత నెదర్లాండ్స్‌ను సందర్శించడం సంతోషంగా ఉందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. గత దశాబ్దంలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు విశేషంగా పురోగతి సాధించాయని చెప్పారు. భారత జీ20 అధ్యక్షత్వ సమయంలో నెదర్లాండ్స్‌ను అతిథి దేశంగా ఆహ్వానించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో భారత్‌లో నిర్వహించిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌లోనూ నెదర్లాండ్స్ మాజీ ప్రధాని పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.

TAGGED:

MODI NETHERLANDS VISIT
INDIA NETHERLANDS RELATIONS
INDIA DUTCH RELATIONS
INDIA NETHERLANDS PMS MEET
MODI NETHERLANDS VISIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.