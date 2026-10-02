రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించేందుకు- మోదీ వద్ద మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి: పుతిన్
రష్యా, ఉక్రెయిన్ వార్- శాంతియుత పరిష్కారం కోసం మోదీ వద్ద మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయన్న పుతిన్
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (ANI)
Published : October 2, 2026 at 6:57 AM IST
Putin Praises Modi About War : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దాదాపు 4 ఏళ్లుగా ఉక్రెయిన్తో సాగుతున్న వివాదాన్ని ముగించడానికి మోదీ చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి ప్రస్తావించారు. శాంతియుత పరిష్కారం కోసం ఆయన వద్ద మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయని కొనియాడారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ముగించాలని ప్రయత్నించే నాయకుల్లో మోదీ ఒకరని చెప్పారు. పరస్పరం ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాల కోసం మోదీ తనవంతు కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు.