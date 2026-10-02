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రష్యా-ఉక్రెయిన్​ యుద్ధం ముగించేందుకు- మోదీ వద్ద మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి: పుతిన్

రష్యా, ఉక్రెయిన్​ వార్​- శాంతియుత పరిష్కారం కోసం మోదీ వద్ద మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయన్న పుతిన్​

Putin Praises Modi About War
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 6:57 AM IST

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Putin Praises Modi About War : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దాదాపు 4 ఏళ్లుగా ఉక్రెయిన్​తో సాగుతున్న వివాదాన్ని ముగించడానికి మోదీ చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి ప్రస్తావించారు. శాంతియుత పరిష్కారం కోసం ఆయన వద్ద మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయని కొనియాడారు. ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధం ముగించాలని ప్రయత్నించే నాయకుల్లో మోదీ ఒకరని చెప్పారు. పరస్పరం ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాల కోసం మోదీ తనవంతు కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు.

TAGGED:

RUSSIA INDIA RELATIONS
RUSSIA UKRAINE WAR
PUTIN PRAISES MODI ABOUT WAR

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