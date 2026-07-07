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మోదీకి ఇండోనేసియా అత్యున్నత పౌర పురస్కారం- బ్రహ్మోస్​తో సహా పలు కీలక ఒప్పందాలు ఖరారు

ఇండోనేసియా రాజధాని జకార్తాలో ప్రధాని మోదీకి గౌరవ వందనం- అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాం ద్వైపాక్షిక చర్చలు- ప్రధాని మోదీకి ఇండోనేసియా అత్యున్నత పౌర పురస్కారం

PM Modi Indonesia Visit
PM Modi holds bilateral meeting with Indonesian President Subianto (Youtube/@NarendraModi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 11:25 AM IST

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PM Modi Indonesia Visit : ఇండోనేసియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆ దేశంతో పలు కీలక ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంతో భేటీ అయిన ప్రధాని వివిధ రంగాల్లో సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి దోహదపడేలా ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఇండోనేసియాలో ఈవీఎంల అభివృద్ధికి భారత్‌ మద్దతు ఇవ్వనుంది. అలాగే భారత్‌ నుంచి ఆస్ట్రా క్షిపణులు దిగుమతి చేసుకోవాలని ఇండోనేసియా నిర్ణయించింది. ఇండోనేసియాలో ఉక్కు, నికెల్, అయస్కాంతాల తయారీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు భారత్‌ అంగీకరించింది. మలక్కా జలసంధి పరిధిలోని సబాంగ్ పోర్టును సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఇరుదేశాలు నిర్ణయించాయి. ఇండోనేసియాలో బ్రహ్మోస్‌ అభివృద్ధికి భారత్‌ సహకారం అందించనుంది. రక్షణ రంగంలో ఇరుదేశాల మధ్య పరస్పర సహకారానికి అంగీకరించాయి. ఈ సందర్భంగా ఇండోనేషియా అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన బింటాంగ్ ఆదిపూర్ణ ఆఫ్​ ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్​ ఇండోనేషియాను ప్రధాని మోదీకి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ప్రదానం చేశారు.

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PM MODI INDONESIA VISIT
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PM MODI INDONESIA VISIT

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