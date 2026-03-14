ఇరాక్లోని అమెరికా ఎంబసీపై ఇరాన్ దాడి- సౌదీలో 5 యూఎస్ రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు ధ్వంసం!
యూఎస్ ఎంబసీపై దాడి జరిగినట్లు వెల్లడించిన ఇరాక్- సౌదీలోని వైమానికి స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి
Published : March 14, 2026 at 11:04 AM IST
Us Embassy Attack In Iraq : అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం 15వ రోజుకు చేరింది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా భీకర దాడులతో విరుచుకుపడుతున్నా ఇరాన్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలు సహా రాయబార కార్యాలయాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి చేస్తోంది. ఇరాన్ దాడుల్లో సౌదీలోని ఐదు అమెరికా రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు దెబ్బతినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఇరాక్లోని అమెరికా ఎంబసీపై క్షిపణి దాడి జరిగింది.
అమెరికా ఎంబసీపై దాడి
ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్లో ఉన్న అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై క్షిపణి దాడి జరిగినట్లు ఆదేశ సైనిక అధికారులు తెలిపారు. ఎంబసీ ప్రాంగణంలో ఉన్న హెలిప్యాడ్పై క్షిపణి పడిందని పేర్కొన్నారు. ఎంబసీ ప్రాంతం నుంచి భారీగా పొగలు వచ్చినట్లు దశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇరాక్లోని ఇరాన్ అనుకూల మిలీషియా సభ్యులు దాడి చేసి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా స్పందించింది. బాగ్దాద్లోని అమెరికా ఎంబసీ వద్ద ఉన్న రాడార్ వ్యవస్థను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి ఆత్మాహుతి డ్రోన్ను ఉపయోగించినట్లు తెలిపింది.
ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అమెరికా ఎంబసీల్లో ఒకటి
బాగ్దాద్లో ఉన్న ఎంబసీని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అమెరికా రాయబార కార్యాలయ సముదాయాలలో ఒకటిగా భావిస్తారు. గతంలో కూడా ఇరాన్కు అనుకూలంగా ఉన్న మిలీషియా గుంపులు ఈ ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని రాకెట్లు, డ్రోన్లతో దాడులు జరిపిన ఘటనలు ఉన్నాయి. అయితే శుక్రవారం అమెరికా ప్రభుత్వం ఇరాక్కు సంబంధించిన లెవల్-4 భద్రతా హెచ్చరికను మళ్లీ జారీ చేసింది. ఇరాన్కు అనుకూలంగా ఉన్న మిలీషియా గ్రూపులు అమెరికా పౌరులు, ఆస్తులు, మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఐదు అమెరికా విమానాలు ధ్వంసం
ఇరాన్ దాడుల్లో సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ వైమానిక స్థావరంలో అమెరికా వాయుసేనకు చెందిన ఐదు విమానాలు దెబ్బతిన్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ అధికారులు చెప్పినట్లుగా అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ వాల్స్ట్రీట్ జనరల్ తెలిపింది. ఈ ఇరాన్ దాడుల్లో మొత్తం ఐదు కేసీ-135 రీఫ్యూయలింగ్ విమానాల ట్యాంకర్లు దెబ్బతిన్నప్పటికీ, అవి పూర్తిగా ధ్వంసం కాలేదని అధికారులు చెప్పారు. అయితే వాటికి మరమ్మత్తులు కొనసాగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ దాడుల్లో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఈ విషయాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
దుబాయ్లో పేలుళ్ల కలకలం
ఇదిలా ఉండగా, తూర్పు ప్రాంతంవైపు దూసుకొచ్చిన ఆరు డ్రోన్లను గగనతలంలోనే అడ్డుకున్నామని సౌదీ అరేబియా రక్షణశాఖ తెలిపింది. అయితే ఎప్పుడు దాడి జరిగిందో వెల్లడించలేదు. వైమానిక దాడిని సమర్థంగా అడ్డుకున్నామని దుబాయ్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. క్షిపణి శిథిలాలు పడి ఓ భవనం స్వల్పంగా దెబ్బతిందని పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై దుబాయ్ మీడియా ఆఫీస్ స్పందించింది. విజయవంతంగా అడ్డుకున్న దాడి నుంచి వచ్చిన శకలాలు నగరం కేంద్రంలోని ఓ భవనాన్ని తాకినట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం పరిస్థితిని పూర్తిగా నియంత్రణలోకి తీసుకున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎలాంటి అగ్ని ప్రమాదం జరగలేదని, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
'భారీ పేలుళ్ల శబ్దం వినిపించింది'
అయితే ఈ ఘటనలో దుబాయ్లోని ప్రముఖ ఆర్థిక కేంద్రంలోని ఒక భవనం దెబ్బతినట్లుగా తెలుస్తోంది. అక్కడే సమీపంలోనే నివసిస్తున్న వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, భారీ శబ్దానికి నిద్రలో నుంచి ఒక్కసారిగా లేచినట్లు చెప్పాడు. ఇంత పెద్ద శబ్దం ఇంతవరకు ఎప్పుడూ వినలేదు తెలిపాడు. రెండు భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయని మరో వ్యక్తి పేర్కొన్నాడు. భవనాలు కంపించినట్లు అనిపించిందని తెలిపాడు. ఘటన తర్వాత ఆ ప్రాంతం పైగా నల్లని పొగ మేఘాలు కనిపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పారు.