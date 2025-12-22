ETV Bharat / international

'దీపు హత్యకు బాధ్యులైన వారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలి'- బంగ్లా తప్పుడు ప్రచారంపై భారత్‌ ఆగ్రహం

బంగ్లాదేశ్​లో జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఖండించిన విదేశాంగ శాఖ- వియన్నా ఒప్పందం ప్రకారం తమ భూభాగంలోని విదేశీ మిషన్లు, పోస్టులకు రక్షణ కల్పించేందుకు భారత్‌ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం

india on bangladesh situation
india on bangladesh situation (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India on Bangladesh Situation : బంగ్లాదేశ్‌లో మారుతున్న పరిస్థితులను నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు భారత్‌ తెలిపింది. తమ అధికారులు బంగ్లాదేశ్‌ ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని, మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. దీపు చంద్రదాస్‌ హత్యకు నిరసనగా దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్ హైకమిషన్ వెలుపల జరిగిన నిరసనలపై ఆ దేశంలో జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది.

బంగ్లా హైకమిషన్‌పై దాడికి ఆందోళనకారులు ప్రయత్నించారంటూ బంగ్లాదేశ్‌లో ఓ వర్గం మీడియా చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారం తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ తెలిపారు. ఆందోళనకారులు కంచె దాటలేదని వివరణ ఇచ్చారు. ఈనెల 20న దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్‌ హైకమిషన్‌ ముందు ఆందోళనకు దిగిన 20నుంచి 25మంది ఆందోళనకారులు మైమెన్‌సింగ్‌లో హిందూ యువకుడి హత్యకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసినట్లు చెప్పారు. కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారని, ఆ వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నాయని తెలిపారు. వియన్నా ఒప్పందం ప్రకారం తమ భూభాగంలోని విదేశీ మిషన్లు, పోస్టులకు రక్షణ కల్పించేందుకు భారత్‌ కట్టుబడి ఉందని రణధీర్‌ జైశ్వాల్‌ స్పష్టం చేశారు. దీపు చంద్రదాస్ హత్యకు బాధ్యులైనవారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని బంగ్లా ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు తెలిపారు.

మరోవైపు ఇంక్విలాబ్‌ మోంచో యువనేత షరీఫ్‌ ఉస్మాన్‌హాదీ హత్యతో బంగ్లాదేశ్‌ భగ్గుమంటున్న వేళ భారత్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చిట్టగాంగ్‌లో వీసా ఆపరేషన్లను నిరవధికంగా నిలిపివేసింది. చిట్టగాంగ్‌లోని తమ కార్యాలయంలో వీసా ఆపరేషన్లను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఇండియన్‌ వీసా అప్లికేషన్‌ సెంటర్‌-IVAC ప్రకటించింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ఈ ఆదేశాలు కొనసాగుతాయని వెల్లడించింది. హాదీ హత్యతో బంగ్లాదేశ్‌వ్యాప్తంగా హింసాత్మక ఘటనలు చెలరేగాయి. ఈ అల్లర్లలో చిట్టగాంగ్‌లోని భారత అసిస్టెంట్‌ హైకమిషనర్‌ నివాసంపై ఆందోళనకారులు రాళ్లదాడి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వీసా సేవలను నిరవధికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు IVAC పేర్కొంది. ఈ ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించింది. భద్రతా పరిస్థితులను సమీక్షించిన తర్వాత వీసా కేంద్రాన్ని తిరిగి తెరవడంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని వివరించింది. మరోవైపు సిల్హెట్ నగరంలోని భారత వీసా కేంద్రం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

చెట్టుకు వేలాడదీసి ఆపై నిప్పంటించి
అంతకుముందు గురువారం మైమెన్‌సింగ్ నగరంలో చంద్రదాస్‌ అనే వ్యక్తిని ఒకగుంపు దారుణంగా కొట్టి చంపడం కలకలం రేపింది. కొందరు దుండగులు అతణ్ని తీవ్రంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉరి తీశారు. అనంతరం రహదారి పక్కన పడేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇంకొందరు ఆ మృతదేహానికి నిప్పు అంటించడంతో ఆ రహదారిలో ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. ఈ ఘటనపై మహమ్మద్‌ యూనస్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఈ హీనమైన నేరానికి పాల్పడిన వారిని వదిలిపెట్టబోమని పేర్కొన్నారు.

బంగ్లా పరిస్థితిపై హసీనా ఆందోళన
కాగా, బంగ్లాదేశ్‌లో ఉద్యమకారుడు, ఉస్మాన్‌ హాదీతో పాటు హిందూ వ్యక్తి దీపూ చంద్ర దాస్‌ దారుణ హత్య, భారత వ్యతిరేక నిరసనల పట్ల ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని షేక్‌ హసీనా ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. హింస బంగ్లాను అంతర్గతంగా దెబ్బతీస్తుందని, పొరుగు దేశాలతో సంబంధాలను అస్థిరపరుస్తుందని యూనస్‌ఖాన్‌ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఆమె హెచ్చరించారు. బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలపై జరుగుతున్న హింసతో భారత్‌ అయోమయానికి గురవుతోందన్నారు. అక్కడ హింస సర్వసాధారణమైందని, యూనస్‌ ప్రభుత్వం శక్తిహీనంగా తయారైందన్న హసీనా, బంగ్లాదేశ్‌ భవిష్యత్‌పై ఇది ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరించారు. బంగ్లాలో హింస కారణంగా భారత్‌లో తలదాచుకుంటున్న షేక్‌హసీనా జాతీయ మీడియాకు ఇంటర్‌వ్యూ ఇచ్చారు. ప్రస్తుత పరిణామాలతో బంగ్లాదేశ్‌ అంతర్జాతీయంగా విశ్వసనీయతను కోల్పోతోందని అందులో వివరించారు. యూనస్ తీవ్రవాదులను క్యాబినెట్ పదవుల్లో ఉంచారని, ఉగ్రవాదులను జైలు నుంచి విడుదల చేయించారని, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలను దేశంలోకి అనుమతించారని ఆరోపించారు. బంగ్లాదేశ్ ఒకప్పుడు లౌకికరాజ్యంగా ఉండేదని గుర్తు చేసిన హసీనా.. ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికలతోనే ఈ పరిణామాలకు తెరపడుతుందని వివరించారు

బంగ్లాదేశ్‌లో సర్వసాధారణంగా హింస- నియంత్రించే శక్తి యూనస్​ ప్రభుత్వానికి లేదు : షేక్ హసీనా

'బంగ్లాదేశ్​లో హింసకు చోటులేదు'- మైనార్టీ వ్యక్తి హత్యను ఖండించిన యూనస్

TAGGED:

BANGLADESH HINDU CASE 2025
BANGLADESH VIOLENCE AGAINST HINDUS
INDIA STANCE ON BANGLADESH
INDIA SLAMS BANGLADESH
INDIA ON BANGLADESH SITUATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.