సైనిక ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపం- పశ్చిమాసియాకు మూడో అమెరికన్ విమాన వాహక నౌక
యుద్ధ రంగంలోకి యూఎస్ఎస్ జార్జ్ హెచ్.డబ్ల్యూ.బుష్- ఇప్పటికే గల్ఫ్లో రెండు అమెరికన్ నౌకలు- పశ్చిమాసియాలో అమెరికా భారీ మోహరింపులు- ఒప్పందం విషయంలో ఇరాన్కు సమయం మించిపోతోందన్న ట్రంప్- అణ్వస్త్రాలను వాడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టీకరణ
Published : April 24, 2026 at 10:51 AM IST
Military Tensions In Middle East : ఇరాన్ - అమెరికా సైనిక ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపు దాలుస్తున్నాయి. తాజాగా మరో అమెరికా విమాన వాహక నౌక యూఎస్ఎస్ జార్జ్ హెచ్.డబ్ల్యూ.బుష్ (సీవీఎన్ 77) పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి చేరుకుంది. దీంతో గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లో అమెరికా మోహరించిన విమాన వాహక నౌకల సంఖ్య 3కు చేరుకుంది. శుక్రవారం రోజు వైట్ హౌస్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈవిషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు. ప్రస్తుత తరుణంలో అమెరికాతో శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే విషయంలో ఇరాన్కు సమయం మించిపోతోందని ఆయన హెచ్చరించారు. మూడో విమాన వాహక నౌక గల్ఫ్కు చేరుకోగానే ట్రంప్ చేసిన ఈ హెచ్చరిక ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
మూడో విమాన వాహక నౌక ఎందుకు?
యూఎస్ఎస్ జార్జ్ హెచ్.డబ్ల్యూ.బుష్ విమాన వాహక నౌక ఏప్రిల్ 23నే పశ్చిమాసియాకు చేరుకుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇది హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నౌక రాబోయే 3 నుంచి 5 రోజుల్లోగా అరేబియా సముద్రం లేదా పర్షియన్ గల్ఫ్లోకి ప్రవేశించే ఛాన్స్ ఉంది. దీని ఎంట్రీతో మిగతా రెండు విమాన వాహక నౌకల సైనిక కార్యకలాపాలకు మెరుగైన మద్దతు లభిస్తుందని అమెరికా సైనిక వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఇక యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ అనే విమాన వాహక నౌక అరేబియా సముద్రం ఉత్తర ప్రాంతంలో, ఇరాన్ దక్షిణ తీరానికి 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిలో ఇదే కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. యూఎస్ఎస్ గెరాల్డ్ ఆర్ ఫోర్డ్ అనే మరొక విమాన వాహక నౌక ప్రస్తుతం ఎర్ర సముద్రంలో ఉంది. ఇరాన్తో సైనిక ఘర్షణ జరుగుతుండగా మార్చి నెలలో ఈ నౌకలోని లాండ్రీ రూంలో మంటలు చెలరేగాయి. మరమ్మతుల అనంతరం దీన్ని ఎర్ర సముద్రంలో మోహరించారు. ఈ వివరాలతో అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్కామ్) సైతం తాజాగా ఒక ట్వీట్ చేసింది.
ఈ యుద్ధాన్ని అణు సంఘర్షణగా మార్చను : ట్రంప్
"నేను అణ్వాయుధాలను ఎందుకు వినియోగించాలి? న్యూక్లియర్ ఆయుధాలను వాడే ప్రసక్తే లేదు. వాటిని వాడేందుకు ఎవ్వరినీ అనుమతించకూడదు. ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా అణ్వాయుధాలను మోహరించే ప్రణాళికలు నాకు లేవు. ఈ యుద్ధాన్ని అణు సంఘర్షణగా మార్చబోను. సాధారణ ఆయుధాల ద్వారా ఇప్పటికే ఇరాన్ను నాశనం చేశాం. అయితే, అమెరికాతో శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే విషయంలో ఇరాన్కు సమయం మించిపోతోంది" అని వైట్ హౌస్లో విలేకరుల సమావేశం సందర్భంగా ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
ఇకపై పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుంది!
తదుపరిగా ట్రూత్ సోషల్లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. తమతో ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవడానికి సమయం మించిపోతోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తనకు తగినంత సమయం ఉందని, కానీ ఇరాన్కు లేదన్నారు. ఇరాన్ సైన్యం నాశనమైందని, వారి నాయకులు ఇక లేరని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని బలంగా చేస్తున్నామని, ఇకపై పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని ఆయన చెప్పారు.
టెహ్రాన్లో మళ్లీ పేలుళ్లు
రెండు వారాల క్రితం అమల్లోకి వచ్చిన అమెరికా- ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం క్రమంగా బలహీనపడుతోంది. ఈ తరుణంలో టెహ్రాన్లో మళ్లీ తొలిసారిగా పేలుళ్లు జరిగాయంటూ ఇరాన్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ దాడుల్లో తమ ప్రమేయం లేదని ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థకు ఇజ్రాయెలీ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. అంతకుముందు గురువారం రోజు ట్రంప్ జారీ చేసిన మరో హెచ్చరిక కూడా గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లో ఉద్రిక్తతలను పెంచింది. హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో మైన్లను పెడుతున్న ఇరాన్ చిన్నబోట్లను పేల్చేయాలని అమెరికా నౌకాదళాన్ని ఆయన ఆదేశించారు. అదే జరిగితే, ఇరాన్ సైతం ప్రతిఘటన మొదలుపెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే మరోమారు పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరే ప్రతికూల పరిణామాలు సర్వత్రా కనిపిస్తున్నాయి.
