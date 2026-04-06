ETV Bharat / international

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IRGC Intelligence Chief Killed : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇరాన్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ (ఐఆర్‌జీసీ) ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్‌ మజీద్‌ ఖదేమీని ఇజ్రాయెల్ హతమార్చింది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మరోవైపు, 45 రోజుల కాల్పుల విరమణ, హర్మూజ్‌ను తెరవడం వంటి అంశాలున్న ముసాయిదా ప్రతిపాదనను ఇరాన్, అమెరికాలు అందుకున్నాయి. దీనిపై త్వరలో ఇరుదేశాలు తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనున్నాయి.

ఐఆర్‌జీసీ చీఫ్ హతం
ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) చీఫ్‌ మజీద్‌ ఖదేమీని హతమార్చినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ ప్రకటించారు. ఐఆర్‌జీసీ తమ దేశ పౌరులపై కాల్పులు జరుపుతోందని ఆరోపించారు. తాము ఉగ్రవాదుల నాయకులను ఏరిపారేస్తున్నామని వెల్లడించారు. తాము ఇరాన్ నాయకులకు ఒక్కొక్కరిగా వేటాడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. "ఇరాన్ ఉక్కు, పెట్రో కెమికల్ పరిశ్రమలను కూడా ఇజ్రాయెల్ తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. ఇరాన్ మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా దాడులు కొనసాగిస్తాం. తద్వారా ఇరాన్‌లో ఉగ్రవాద పాలన క్షీణిస్తుంది. అలాగే అక్కడి సర్కార్ కుప్పకూలిపోతుంది. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే, ఇజ్రాయెల్‌పై కాల్పులు జరిపే ఇరాన్ సామర్థ్యాలను కూడా నిర్వీర్యం చేస్తాం." అని కాట్జ్ పేర్కొన్నారు.

కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో పురోగతి
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విషయంలో కీలక పురోగతి లభించింది. 45రోజుల కాల్పుల విరమణ, హర్మూజ్‌ను తెరవడం వంటి అంశాలతో కూడిన ముసాయిదా ప్లాన్‌ ఇరాన్, అమెరికాకు అందాయి. కాగా, యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య చర్చలకు పాకిస్థాన్, తుర్కియే, ఈజిప్టు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు పశ్చిమాసియాకు చెందిన ఇద్దరు అధికారులు తెలిపారు.

శాశ్వత కాల్పుల విరమణకు కోసం విస్తృత చర్చలు జరపడానికి ఇరాన్, అమెరికాకు ఈ 45 రోజుల గడువు తగినంత సమయం ఇస్తుందని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. పాక్, ఈజిప్ట్, తుర్కియే వంటి మధ్యవర్తుల నుంచి వచ్చిన ఈ ముసాయిదా ప్లాన్ ఆదివారం రాత్రి ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చీ, అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్‌లకు అందిందని స్పష్టం చేశారు. ఇంకా దీనిపై ఇరాన్, అమెరికా స్పందించలేదని వెల్లడించారు.

హర్మూజ్‌ను తెరవబోము : ఇరాన్ నేవీ
హర్మూజ్ జలసంధి కోలుకోలేని మార్పులకు లోనైందని ఇరాన్ నేవీ తెలిపింది. తమ శత్రువులైన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ల కోసం దాన్ని తెరవబోమని ప్రకటించింది. ఇటీవలి జరిగిన ప్రాంతీయ పరిణామాలు ఒక కొత్త వాస్తవికతను తమకు తెలియజేశాయని పేర్కొంది. వాషింగ్టన్ నేతృత్వంలోని ప్రాంతేతర శక్తులు ఇకపై ఇరాన్ సమీప సముద్ర వాతావరణంలో షరతులను నిర్దేశించలేవు, అనియంత్రిత ప్రభావాన్ని చూపలేవని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ నౌకాదళం ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది.

భారత్‌పై ఇరాన్ రాయబారి ప్రశంసలు
పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభాన్ని చర్చలు ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని, ఇరాన్, అమెరికాలు సంయమనం పాటించాలని భారత్ చేసిన విజ్ఞప్తిని భారత్‌లోని ఇరాన్ రాయబారి మహమ్మద్ ఫతాలీ స్వాగతించారు. యుద్ధాన్ని ఆపడంతో భారత్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన పాత్ర పోషించగలదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

'ఇరాన్ ఎప్పుడూ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదు'
"ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైనిక, దురాక్రమణ చర్యలను అన్ని దేశాలు ఖండించాలి. యూఎస్, ఇజ్రాయెల్ చర్యలు ఇరాన్ జాతీయ సార్వభౌమత్వాన్ని ఉల్లంఘించాయి. ఆ దేశ సైన్యాలు పాఠశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ఆస్పత్రులు, నివాస ప్రాంతాలు, ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలతో సహా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఇరాన్ ఎన్నడూ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదు. చాబహార్ పోర్ట్ అనేది ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్ట్. ఇది ప్రాంతీయ అనుసంధానాన్ని పెంపొందించడంలో ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలోకి భారత్ ప్రవేశానికి కీలకం. వేలాది ఏళ్ల సుదీర్ఘ నాగరికత కలిగిన దేశం ఇరాన్. అందుకే ఇరాన్ ఎప్పటికీ రాతియుగానికి తిరిగి వెళ్లబోదు. " అని భారత్‌లోని ఇరాన్ రాయబారి మహమ్మద్ ఫతాలీ వ్యాఖ్యానించారు.

హర్మూజ్ జలసంధి గుండా భారత్ సహా మిత్ర దేశాల నౌకల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడానికి ఇరాన్ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిందని మహమ్మద్ ఫతాలీ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవలి కాలంలో అనేక భారతీయ నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా సురక్షితంగా ప్రయాణించాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇది మిత్ర దేశాలకు సముద్ర భద్రతను కల్పించడంలో ఇరాన్ ఆచరణాత్మక నిబద్ధతను సూచిస్తుందన్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.