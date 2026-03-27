ఇరాన్పై యూఎస్ రహస్య ఆయుధం- డ్రోన్ స్పీడ్బోట్లు ఎంతటి విధ్వంసం సృష్టిస్తాయంటే?
Published : March 27, 2026 at 3:38 PM IST
US Uncrewed Drone Boats : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ఇరాన్ను నిలువరించేందుకు అమెరికా సరికొత్త అస్త్రాన్ని రంగంలోకి దించింది. గల్ఫ్ సముద్ర మార్గాల్లో పహారా కోసం తొలిసారిగా మానవరహిత డ్రోన్ స్పీడ్బోట్లను మోహరించినట్లు పెంటగాన్ అధికారికంగా ధృువీకరించింది. ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాన్ని రహస్యంగా ఉంచిన అగ్రరాజ్యం, ఇప్పుడు బహిర్గతం చేయడంతో యుద్ధ సమీకరణలు మారిపోతాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.
పైచేయి సాధించడమే లక్ష్యం!
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో పైచేయి సాధించేందుకు అమెరికా ఈ సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తోంది. ఇరాన్ కార్యకలాపాలను అడ్డుకోవడంతో పాటు సముద్ర జలాల్లో నిఘా వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేసేందుకు మొదటిసారి మానవరహిత డ్రోన్ స్పీడ్బోట్లను దించామని అమెరికా పేర్కొంది. సాధారణ బోట్లకు భిన్నంగా, అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే ఈ స్పీడ్బోట్లు శత్రువుల కదలికలను సులువుగా పసిగడతాయని అమెరికా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. గతంలో ఉక్రెయిన్ కూడా ఈ తరహా బోట్లనే వాడి రష్యాపై దాడులు చేసింది. ఇప్పుడు అదే వ్యూహాన్ని అనుసరించి ఇరాన్ను దెబ్బతీసేందుకు అమెరికా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
ఇరాన్ యుద్ధంలో బ్లాక్సీ సంస్థ రూపొందించిన 'గ్లోబల్ అటానమస్ రికనైసెన్స్ క్రాఫ్ట్' (జీఏఆర్సీ) అనే డ్రోన్ స్పీడ్బోట్లను అమెరికా వినియోగిస్తోంది. సుమారు 5 మీటర్ల పొడవు ఉండే ఈ డ్రోన్ బోట్లు అవసరమైతే ఆత్మాహుతి దాడులు చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటాయి. 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'లో భాగంగా ఈ బోట్లు ఇప్పటికే 2,200 నాటికల్ మైళ్ల మేర నిఘా నిర్వహించినట్లు పెంటగాన్ అధికారులు తెలిపారు. సుమారు 450 గంటల పాటు నిర్వీరామంగా గస్తీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే పలు చమురు ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడిన నేపథ్యంలో వాటిని అడ్డుకోవడానికి అమెరికా ఈ స్పీడ్ బోట్లను ఓ రక్షణ కవచంలా వాడుతోంది.
వైఫల్యాలు
అయితే ఈ అత్యాధునిక డ్రోన్ బోట్ల వెనుక అనేక వైఫల్యాలు దాగి ఉన్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా మానవ రహిత డ్రోన్ బోట్లను అమెరికా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోతోంది. గత ఏడాది జరిగిన పరీక్షల్లో ఓ జీఏఆర్సీ బోట్ వేగంగా వెళ్లి మరో బోట్ను ఢీకొట్టింది. తాజాగా మిడిల్ ఈస్ట్లో జరిగిన మరో పరీక్షలో ఓ డ్రోన్ స్పీడ్బోట్ పనిచేయకుండా పోయింది. సాంకేతిక లోపాలు, పెరుగుతున్న ఖర్చులు అమెరికాకు సవాలుగా మారినా, శత్రు దేశాలను ఎదుర్కోవాలంటే ఇలాంటి చౌకైన డ్రోన్ బోట్లు ఎంతో అవసరమని అగ్రరాజ్యం భావిస్తోంది.
ఇరాన్ వంటి దేశాల నుంచి ఎదురయ్యే ప్రమాదాన్ని అడ్డుకోవడంలో ఈ డ్రోన్ బోట్లు కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయని అమెరికా భావిస్తోంది. ప్రాంతీయ జలాలపై పూర్తి పట్టు సాధించేందుకు ఈ డ్రోన్ స్పీడ్బోట్లను అమెరికా ఓ ఆయుధంగా మలుచుకుంటోంది. సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ భవిష్యత్తులో సముద్ర మార్గాల ద్వారా జరిగే పోరాటాలు మనుషులు లేకుండానే సాగుతాయని ఈ పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి.
డెడ్లైన్ పొడిగించిన ట్రంప్
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడుల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకు దాడుల గడువును మరో 10 రోజులు పొడిగిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న దౌత్యపరమైన చర్చలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ చెప్పిన ప్రకారం ఏప్రిల్ 6, రాత్రి 8 గంటల వరకు ఈ గడువు అమల్లో ఉండనుంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి మేరకు, శాంతి చర్చలకు మరింత సమయం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గడువును పొడిగింంపు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు.