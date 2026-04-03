వార్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్: ఇరాన్లోని ఎత్తైన వంతెన కూల్చేసిన అమెరికా- గల్ఫ్లోని 8 బ్రిడ్జిలతో IRGC హిట్ లిస్ట్
ఇరాన్లోని ఎత్తైన బీ1 వంతెనను కూల్చేసిన అమెరికా- పరిస్థితి చేయిదాటక ముందే చర్చలకు రావాలని ట్రంప్ హెచ్చరిక- గల్ఫ్లోని 8 వంతెనలను కూలుస్తామని ఐఆర్జీసీ ప్రకటన
Published : April 3, 2026 at 4:06 PM IST
Middle East war 2026 : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో ఇప్పుడు వంతెనలు ప్రధాన లక్ష్యాలుగా మారాయి. ఏప్రిల్ 2న ఇరాన్లోని కరజ్ నగరంలో ఉన్న అత్యంత ఎత్తైన (136 మీటర్లు) వంతెన బీ 1ను అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ వాయుసేనలు బాంబులతో కూల్చేశాయి. ఆ వెంటనే బీ1 వంతెన కూలుతున్న వీడియోతో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక హెచ్చరిక సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. ఆ వంతెనను ఇక ఎన్నడూ వినియోగించలేరని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్లో ఇంకా చాలా జరగబోతోందన్నారు. పరిస్థితి చేయి దాటకముందే తమతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలని ఇరాన్కు ట్రంప్ సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంటామని ఏప్రిల్ 3న ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. గల్ఫ్, జోర్డాన్ పరిధిలోని 8 ప్రధాన వంతెనలు తమ హిట్ లిస్టులో ఉన్నాయని వెల్లడించింది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరాయి.
ఐఆర్జీసీ హిట్ లిస్టులోని 8 వంతెనలివీ
• షేక్ జాబెర్ అల్ అహ్మద్ సబా సముద్ర వంతెన - కువైట్
• షేక్ జాయెద్ వంతెన - యూఏఈ
• అల్ మఖ్తా వంతెన - యూఏఈ
• షేక్ ఖలీఫా వంతెన - యూఏఈ
• కింగ్ ఫహద్ కాజ్ వే : సౌదీ అరేబియా, బహ్రయిన్ దేశాలను కలిపే వంతెన
• కింగ్ హుసేన్ వంతెన - జోర్డాన్
• దామియా వంతెన - జోర్డాన్
• అబ్దౌన్ వంతెన - జోర్డాన్
అచ్చం అలాగే ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం : ఐఆర్జీసీ
ఐఆర్జీసీ విడుదల చేసిన 8 వంతెనల హిట్ లిస్టు వివరాలతో ఇరాన్కు చెందిన ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ వార్తా కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. కరజ్ నగరంలోని బీ1 వంతెనను అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దళాలు కూల్చినందుకు, అచ్చం అదే రీతిలో ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకునేందుకు సిద్ధమని ఐఆర్జీసీ వెల్లడించింది. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్తో కరజ్ నగరాన్ని అనుసంధానించే బీ1 వంతెనపైకి గురువారం అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ వాయుసేనలు రెండుసార్లు బాంబులను జారవిడిచినట్లు ఫార్స్ న్యూస్ కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. ఈ దాడిలో 8 మంది పౌరులు చనిపోగా, 95 మందికి గాయాలయ్యాయని ఇరాన్లోని అల్ బోర్జ్ ప్రావిన్స్ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఘొద్రతుల్లా సైఫ్ వెల్లడించారు. బీ1 వంతెనపై దాడికి సంబంధించిన పలు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి. బాంబు దాడి జరిగిన వెంటనే, వంతెనలోని ప్రధాన భాగాలు కూలిపోవడం ఆ వీడియోల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ వంతెన టెహ్రాన్ నగరానికి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
'వంతెనలు కూలిస్తే ఇరాన్ ప్రజలు సరెండర్ కారు'
"నిర్మాణ పనులు పూర్తి కాని వంతెనలు, ప్రజలు వినియోగించే మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసినంత మాత్రాన ఇరాన్ ప్రజలు సరెండర్ కారు. మా శత్రువులు(అమెరికా - ఇజ్రాయెల్) ఓడిపోయారని ఇలాంటి దాడులతో తేటతెల్లం అవుతోంది. ఆ రెండు దేశాలు మాచేతిలో నైతికంగా ఓడిపోయి గందరగోళంలో పడ్డాయి" అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి ఒక ట్వీట్ చేశారు.
రాబోయే 2 -3 వారాలు అత్యంత తీవ్ర దాడులు
ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ఐదో వారంలోకి ప్రవేశించింది. ఎలాగైనా ఇరాన్ను దారికి తేవాలనే పట్టుదలతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నారు. అమెరికా షరతులకు అనుగుణంగానే శాంతి ఒప్పందం కుదరాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఇరాన్ ఇందుకు ససేమిరా అంటోంది. దీంతో ఇరాన్పై ఒత్తిడిని పెంచేందుకు వైమానిక దాడుల తీవ్రతను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పెంచాయి. ఇందులో భాగంగానే ప్రధానమైన వంతెనలపైనా బాంబులు వేస్తున్నారు. తమ దేశంపై జరిగే ప్రతీ దాడికి, ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ ప్రతిదాడులతోనే సమాధానం చెబుతోంది. ఇజ్రాయెల్, గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ ఎటాక్స్ చేస్తోంది. దీంతో ఈ యుద్ధం ఎడతెరిపి లేకుండా కొనసాగుతోంది. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకల రాకపోకలు స్తంభించి భారత్ సహా ఆసియా దేశాలన్నీ ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నా పట్టించుకోకుండా అమెరికా ఈ యుద్దాన్ని సాగదీస్తోంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంపై సైనికంగా తన పట్టును నిలుపుకునేందుకు పాకులాడుతోంది. రాబోయే 2-3 వారాల పాటు ఇరాన్పై అత్యంత తీవ్రమైన దాడులు చేస్తామని గురువారం ఉదయమే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో యుద్ధం వల్ల ఇంకా ఎలాంటి ఆందోళనకర పర్యవసానాలను చూడాల్సి వస్తుందో ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు.