అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలకు మధ్యవర్తిగా పాక్ ఎందుకు? ట్రాక్ రికార్డ్ ఎలా ఉంది?
పొరుగుదేశం ఇరాన్, అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో రాయబారం- ఇరాన్పై ట్రంప్ మెతక వైఖరికి పాక్ దౌత్యమే కారణమనే విశ్లేషణలు- గతంలో చైనా-అమెరికా, అఫ్గానిస్థాన్ - అమెరికా మధ్య పాక్ మధ్యవర్తిత్వం
Published : March 27, 2026 at 6:53 PM IST
Pakistan Mediation US Iran : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం తీవ్రరూపు దాలుస్తున్న వేళ మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ పేరు తెరపైకి వచ్చింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదనలను టెహ్రాన్కు, ఇరాన్ పాలకుల డిమాండ్లను ట్రంప్నకు చేర్చే కీలక బాధ్యతలను పాక్ చేపట్టింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి సాధనకు ఉద్దేశించిన ఈ చర్చలకు పాక్ను మధ్యవర్తిగా ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది అనూహ్య పరిణామం. ఇంతకీ పాక్కే ఈ అవకాశం ఎందుకు లభించింది? అటు అమెరికాతో, ఇటు ఇరాన్తో సంప్రదింపులు జరిపే విషయంలో పాక్కు ఉన్న అడ్వాంటేజీలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గతంలోనూ అమెరికాతో పాక్ రాయబారాలు
వాస్తవానికి ముఖ్యమైన దౌత్య వ్యవహారాల్లో మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్కు అవకాశాలు లభించడం చాలా అరుదు. అలా అని దౌత్య వ్యవహారాలను నెరిపిన అనుభవం పాక్కు అస్సలు లేదని కాదు. 1972లో చైనా-అమెరికా మధ్య, 1988లో అఫ్గానిస్థాన్ - సోవియట్ యూనియన్ మధ్య, 2020లో అఫ్గానిస్థాన్ - అమెరికా మధ్య చర్చలకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన రికార్డు పాక్కు ఉంది. అంటే గత 55 ఏళ్లలో రెండుసార్లు మధ్యవర్తి హోదాలో అమెరికాతో రాయబారాన్ని నెరిపిన అనుభవం పాక్కు ఉంది. గతంలో తన పొరుగుదేశాలు చైనా, అఫ్గానిస్థాన్ల కోసం పాక్ మధ్యవర్తిగా మారింది. ఇప్పుడు మరో పొరుగుదేశం ఇరాన్ కోసం ఆ పాత్రను పోషిస్తోంది.
మిత్రదేశాలు - పొరుగుదేశం - పాక్
గత సంవత్సరంలో అమెరికా-ఇరాన్ సైనిక ఘర్షణ జరిగినప్పుడు చర్చలకు ఒమన్, ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వం వహించాయి. కానీ ఈసారి యుద్ధంలో ఒమన్, ఖతార్పైనా ఇరాన్ దాడులు చేసింది. దీంతో మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు పశ్చిమాసియా దేశాలు ముందుకు రాలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ పొరుగుదేశం పాకిస్థాన్ రంగంలోకి దిగింది. అరబ్ దేశాలతో పాక్కు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం సౌదీ అరేబియాతో రక్షణ సహకార ఒప్పందాన్ని పాక్ కుదుర్చుకుంది. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడిలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చనిపోయారు. ఫిబ్రవరి 29న పాకిస్థాన్లోని కరాచీ, ఉత్తర ప్రాంతంలోని కొన్ని భాగాల్లో షియా వర్గం వారి నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఈ ఘటనల్లో పాక్వ్యాప్తంగా 22 మంది మరణించగా, 120 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. కరాచీలోని అమెరికా కాన్సులేట్ ప్రాంగణంలోకి ఒక దుండగుడు చొరబడి, దానికి నిప్పు పెట్టడానికి యత్నించాడు. ఈ ఘటనలో 12 మంది మరణించారు. ఈనేపథ్యంలో దేశంలోని షియా వర్గీయుల కోసం, పశ్చిమాసియాలోని మిత్ర దేశాల కోసం ఇప్పుడు అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలకు మధ్యవర్తిగా పాక్ మారింది.
15 పాయింట్ల ప్రణాళికతో మొదలు
గత సంవత్సర కాలంగా అమెరికా, పాక్ మధ్య దౌత్యపరమైన, ఆర్థికపరమైన సంబంధాలు చాలా మెరుగుపడ్డాయి. దేశంలోని ఇస్లామిక్ వాదుల విమర్శలను పట్టించుకోకుండా ట్రంప్ ఏర్పాటుచేసిన గాజా శాంతి మండలిలోనూ పాక్ చేరిపోయింది. ఈ చనువుతో గత కొన్ని వారాలుగా అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య రహస్యంగా పాక్ రాయబారాన్ని నడిపినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా ప్రతిపాదించిన 15 పాయింట్ల ప్రణాళికను ఇరాన్కు పాక్ చేరవేసిందని సమాచారం. కొన్ని రోజుల క్రితమే అమెరికా మీడియా సంస్థల కథనాలతో ఈవివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ చర్చలలో భాగంగా ఇరాన్లో ఎవరిని పాక్ సంప్రదించింది? అమెరికా ప్రతిపాదనలకు ఇరాన్ ఎలా స్పందించింది? అనే దానిపై ఇప్పటివరకు పూర్తి స్పష్టత రాలేదు. తాము అమెరికాతో చర్చలు జరపలేదని ఇరాన్ చెబుతున్నప్పటికీ, తమ సొంత ప్రతిపాదనలతో స్పందించామని అంగీకరించింది. అమెరికా, ఇరాన్లను చర్చలకు ఒప్పించేందుకు తుర్కియే, ఈజిప్ట్ కూడా తెర వెనుక నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాయని పాక్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ ఇటీవలే చెప్పారు. అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు తాము సిద్ధమని పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ వెల్లడించారు.
దౌత్య ప్రయత్నాల వల్లే ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి
"పాక్ మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాల వల్ల చాలా వరకు అమెరికా, ఇరాన్ సంయమనాన్ని పాటించాయి. దౌత్యపరమైన పురోగతి వల్లే ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై భారీస్థాయి దాడులను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాయిదా వేశారు. దౌత్య ప్రయత్నాలకు విఘాతం కలిగించొద్దనే ఉద్దేశంతోనే, గల్ఫ్లోని అమెరికా స్థావరాలపై దాడులను ఇరాన్ తగ్గించింది" అని పాకిస్థాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్లా ఖాన్ చెప్పారు.
"ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం అనేది పాక్ ఎదుట ఆర్థిక సవాళ్లను, ఇంధన సంక్షోభాన్ని నిలిపింది. చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో అతిపెద్ద ఆర్థిక, ఇంధన భద్రతా సవాళ్లను పాక్ ఎదుర్కొంటోంది. పాక్ వినియోగించే చమురు, గ్యాస్లో అధిక భాగం పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచే వస్తుంది. ఇప్పటికే పాక్లో ఇంధన ధరలు 20 శాతం పెరిగాయి. అరబ్ దేశాల్లో దాదాపు 50 లక్షల మంది పాకిస్థానీలు ఉన్నారు. వీరు ఏటా పాక్కు పంపుతున్న ఆదాయాలు అనేవి, పాక్ ప్రతి సంవత్సరం చేసే విదేశీ ఎగుమతుల విలువకు సమానం. అందుకే ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగియాలని పాక్ కోరుకుంటోంది. మధ్యవర్తిత్వం దిశగా పాక్ చొరవ చూపడానికి ఈ అంశాలు ప్రధాన కారణాలుగా మారాయి."
---సయ్యద్ మహమ్మద్ అలీ, భద్రతా విశ్లేషకుడు ఇస్లామాబాద్
మధ్యవర్తిగా పాక్ ట్రాక్ రికార్డ్
1972లో అప్పటి పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు, సైనిక జనరల్ యహ్యా ఖాన్ చైనా, అమెరికాలతో రహస్య సంప్రదింపులు జరిపారు. దీని ఫలితంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు రిచర్డ్ నిక్సన్, చైనాలో పర్యటించేందుకు లైన్ క్లియర్ అయింది. తదుపరిగా 1979లో అమెరికా, చైనా మధ్య దౌత్య సంబంధాల స్థాపనకు బాటలుపడ్డాయి.
అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి సోవియట్ యూనియన్ సైనిక దళాల ఉపసంహరణకు 1988 జెనీవా అకార్డ్స్ ఒప్పందం బాటలు వేసింది. ఈ డీల్ను కుదిర్చేందుకు పాకిస్థాన్, ఐక్యరాజ్యసమితి మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించాయి.
2020లో అఫ్గానిస్థాన్లోని తాలిబన్లు, అమెరికా మధ్య సంప్రదింపులకు పాక్ మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. ఖతార్ రాజధాని దోహా వేదికగా ఆ చర్చలు జరిగాయి. వీటి ఫలితంగా 2020లోనే తాలిబన్లు - అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. తదుపరిగా 2021లో అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి అమెరికా నేతృత్వంలోని నాటో దళాల ఉపసంహరణ జరిగింది. ఫలితంగా అఫ్గానిస్థాన్లో తాలిబన్లు అధికార పీఠంపైకి వచ్చారు.