యుద్ధ రంగంలోకి సౌదీ, UAE? నిందలను పీట్హెగ్సెత్పై నెట్టేందుకు ట్రంప్ ప్రయత్నం!
ఇరాన్ తమపై చేస్తున్న వరుస దాడులతో గల్ఫ్ దేశాల్లో అసహనం- కింగ్ ఫహద్ ఎయిర్ బేస్ను అమెరికా బలగాలు వాడుకునేందుకు సౌదీ అంగీకారం! ఇరాన్కు చెందిన ఆసుపత్రిని, క్లబ్ను మూసివేసిన యూఏఈ
Published : March 24, 2026 at 4:32 PM IST
Saudi UAE Joining War : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ విస్తరిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వర్సెస్ ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ పోరులోకి ఇప్పుడు అరబ్ దేశాలు కూడా ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు తటస్థంగా ఉన్న సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ లాంటి దేశాలు ఇప్పుడు ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా పావులు కదుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ పరిణామాలతో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికాకు మద్దతుగా గల్ఫ్ మిత్రదేశాలు సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇరాన్పై దాడుల కోసం తమ సైనిక స్థావరాలను ఉపయోగించుకోవడానికి గతంలో ససేమిరా అన్న సౌదీ అరేబియా, ఇప్పుడు ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమ కింగ్ ఫహద్ ఎయిర్ బేస్ను అమెరికా బలగాలు వాడుకునేందుకు సౌదీ అంగీకరించిందని సమాచారం. మరోవైపు, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కూడా ఇరాన్కు చెందిన ఒక ఆసుపత్రిని, క్లబ్ను మూసివేసి టెహ్రాన్కు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. బహ్రెయిన్ నుంచి కూడా ఇరాన్పైకి క్షిపణులు ప్రయోగించినట్లు కొన్ని వీడియోలు బయటకు రావడం సంచలనంగా మారింది. ఇరాన్పై దాడి విషయంలో అరబ్ దేశాల సహాయం తీసుకుంటున్నారా లేదా అన్న దానిపై అమెరికా సైన్యం స్పందించలేదు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన ముడి చమురు ధరలు
మరోవైపు సౌదీ, యూఏఈలు యుద్ధం రంగంలోకి దిగవచ్చనే వార్తల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. వాస్తవానికి ఈ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కారణం గత వారం ఇరాన్కు చెందిన గ్యాస్ ఫీల్డ్పై ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడే. ఆ దాడికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ పశ్చిమాసియాలోని పలు ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై విరుచుకుపడింది. తమపై ఇరాన్ చేస్తున్న వరుస దాడులతో గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ ఇంధన స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవద్దని ఇజ్రాయెల్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా మందలించారు. ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ కూడా వెనక్కి తగ్గింది.
ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో అపఖ్యాతిపాలైన ట్రంప్!
ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో విమర్శలు వ్యక్తమవడంతో రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్పై నిందలు మోపాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యత్నిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ ఆరోపణలకు బలం చేకూరుస్తూ ట్రంప్ తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్పై దాడి చేద్దామని ముందు సలహా ఇచ్చింది పీట్ హెగ్సెతే అంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ వద్ద అణ్వస్త్రాలు ఉండొద్దంటే దాడి చేయాల్సిందేనని హెగ్సెత్ చెప్పారని తెలిపారు. ఇరాక్, అఫ్గానిస్థాన్ మాదిరిగా సుదీర్ఘ యుద్ధాన్ని ట్రంప్ కోరుకోవట్లేదని యుద్ధం ప్రారంభంలో హెగ్సెత్ తెలిపారు. అంతేకాక ఇరాన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా దెబ్బ కొడుతున్నామనీ లక్ష్యాన్ని అంచనాకు ముందే చేరుకుంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నిందలను పీట్హెగ్సెత్పై నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ప్రచారం
కానీ యుద్ధం ప్రారంభమై ఇప్పటికే 25 రోజులవుతోంది. ముగింపు కనుచూపు మేర కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో విమర్శల నుంచి తప్పించుకునేందుకు హెగ్సెత్పై ట్రంప్ నిందలు మోపుతారని ప్రచారం జరుగుతోంది. కాగా హెగ్సెత్కు రక్షణ శాఖను నిర్వహించే సత్తా లేదన్న భావన అమెరికాలో నెలకొంది. ఆయన ఒకప్పుడు మద్యానికి ఆయన బానిస అని, ఆయన ప్రవర్తన వల్ల సహోద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నంతకాలం ఒక్క చుక్క మద్యం కూడా ముట్టనని హెగ్సెత్ ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు సెనేట్కు హామీ ఇచ్చారు.