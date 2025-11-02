ETV Bharat / international

మెక్సికోలో పెను విషాదం: సూపర్ మార్కెట్‌లో పేలుడు, 23 మంది దుర్మరణం

మెక్సికోలో ఘోర ప్రమాదం - ప్రాణాలు కోల్పోయిన 23 సిటీజన్లు

Mexico supermarket blast
Mexico supermarket blast (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 10:47 AM IST

1 Min Read
Mexico supermarket blast : నార్త్‌వెస్ట్ మెక్సికోలోని హెర్మోసిల్లో నగరంలోని ఓ సూపర్ మార్కెట్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. భారీ పేలుడు సంభవించి 23 మంది మరణించారు. సిటీ సెంటర్‌లోని వాల్డోస్ స్టోర్‌లో ఈ విషాదం జరిగింది. సోనోరా గవర్నర్ అల్ఫోన్సో దురాజో కూడా మృతల సంఖ్యను 23గా ధృవీకరించారు. మరణించిన వారిలో మైనర్లు కూడా ఉన్నట్లు గవర్నర్ అల్ఫోన్సో దురాజో తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఇదొక విషాదకరమైన రోజుగా ఆయన అభివర్ణించారు. మృతుల కుటుంబాలకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని, అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

మరణించిన వారిలో 12 మంది మహిళలు, ఐదుగురు పురుషులు, నలుగురు బాలురు, ఇద్దరు బాలికలు ఉన్నట్లు స్థానిక రెడ్ క్రాస్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ విషాదానికి అగ్నిప్రమాదమే కారణమని ప్రధామిక నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు రాష్ట్ర అటార్నీ జనరల్ గుస్తావో సాలాస్ తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదం నేపథ్యంలో వచ్చిన విషపూరిత వాయువులను పీల్చడం వల్ల ఎక్కువ మంది చనిపోయినట్లు వెల్లడించారు. ఈ అగ్నిప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని నగర అగ్నిమాపక దళం పేర్కొంది. అయితే ఈ ఘటన వెనుక హింసాత్మక కోణం లేదని, ఇది దాడి కాదని అధికారులు తెలిపారు.

మెక్సికో అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్‌బామ్ సంతాపం

ఈ విషాద ఘటనపై మెక్సికో అధ్యక్షుడు క్లాడియా షీన్‌బామ్ తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. "హెర్మోసిల్లో నగరంలోని స్టోర్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు, నా ప్రగాఢ సానుభూతి" అని ఆమె తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు అవసరమైన మద్దతు అందించడానికి గవర్నర్ దురాజోతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు షీన్‌బామ్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా, బాధితులు, క్షతగాత్రులకు సహాయం అందించడానికి ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని పంపాలని అంతర్గత వ్యవహారాల కార్యదర్శి రోసా ఇసెలా రోడ్రిగెజ్‌ను ఆదేశించారు.
ఇదిలా ఉండగా, సహాయక చర్యల్లో సోనోరా రెడ్ క్రాస్‌కు చెందిన 40 మంది సిబ్బంది, 10 అంబులెన్స్‌లు పాల్గొన్నాయి. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రులకు తరలించాయి. మరోవైపు ఈ సంఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

