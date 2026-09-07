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చర్చి వద్ద భారీ పేలుడు- 10 మంది మృతి, 64 మందికి గాయాలు

టెమాస్కాల్సింగోలో చర్చి సమీపంలో ఘటన- బాణసంచా సామగ్రి పేలడంతో కుప్పకూలిన గోడ- వందలాది మంది చూస్తుండగానే భారీ పేలుడు

Explosion In Mexico
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 8:17 AM IST

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Explosion In Mexico : మెక్సికోలోని ఓ మతపరమైన వేడుకలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పటాకుల సామగ్రి భారీగా పేలడంతో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 64 మంది గాయపడ్డారు. పేలుడు ధాటికి ఓ గోడ కూడా కూలిపోయింది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందా అన్న దానిపై అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

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