వైరల్ అవుతున్న మెలోని కామెంట్స్- ప్రధాని మోదీతో "మనమే మోస్ట్ ఫేమస్ కపుల్" అంటూ జోక్!
జీ7 సదస్సులో వైరల్ అయిన హాట్ మైక్ సంభాషణ- మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలకు జీ7 దేశాల నిర్ణయం
Published : June 17, 2026 at 2:55 PM IST
Meloni Jokes With Pm Modi : కెనడాలో జరిగిన జీ7 శిఖరాగ్ర సదస్సు సందర్భంగా ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో చేసిన సరదా వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సదస్సుకు వచ్చిన మోదీకి స్వాగతం పలుకుతూ మెలోని, "ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనమే అత్యంత ఫేమస్ జంట" అని నవ్వుతూ చెప్పిన మాటలు హాట్ మైక్లో రికార్డయ్యాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది.
ప్రధాని మోదీ, మెలోని మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలు గత కొంతకాలంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. గతంలో ఇటలీ పర్యటన సందర్భంగా మోదీ ప్రత్యేకంగా మెలోడీ టాఫీల ప్యాకెట్ను మెలోనికి బహుమతిగా అందించారు. ఆ వీడియో కూడా అప్పట్లో 'మెలోడి' పేరుతో భారీగా వైరల్ అయింది. ఆ పర్యటన సందర్భంగా భారత్-ఇటలీ సంబంధాలను 'వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య' స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఇరు దేశాలు చర్యలు చేపట్టాయి.
ఇదిలా ఉండగా, జీ7 సదస్సులో మరో సరదా ఘటన కూడా చోటుచేసుకుంది. తాను నెల రోజుల క్రితం ధూమపానం మానేసినట్లు మెలోని ఇతర దేశాధినేతలకు చెప్పిన వీడియో కూడా వైరల్ అయింది. ఈ సందర్భంగా టర్కీ అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యప్ ఎర్డోగాన్, "మీరు చాలా బాగున్నారు. కానీ మీరు ధూమపానం పూర్తిగా మానేయాలి" అని మెలోనితో అన్నారు. దీనికి స్పందించిన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, "అది అసాధ్యం" అని నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు. వెంటనే మెలోని కూడా సరదాగా స్పందిస్తూ, "ధూమపానం మానేస్తే నేను అంత కలివిడిగా ఉండకపోవచ్చు. ఎవరినీ చంపాలనుకోవడం లేదు" అంటూ నవ్వులు కురిపించారు.
మరోవైపు జీ7 సదస్సులో ప్రపంచ భద్రతకు సంబంధించిన కీలక అంశాలపైనా నాయకులు చర్చించారు. ముఖ్యంగా మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, మనీలాండరింగ్, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థీకృత నేరాలను అరికట్టేందుకు ఉమ్మడిగా పనిచేయాలని నిర్ణయించారు. సముద్ర భద్రతను బలోపేతం చేయడం, నేరాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక వనరులను అడ్డుకోవడం, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో నేర ముఠాల చొరబాటును నిరోధించడం వంటి అంశాలపై పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
జీ7 దేశాల సంయుక్త ప్రకటనలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా వేగంగా పెరుగుతుండటం జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక వ్యవస్థలు, ప్రజాస్వామ్య సంస్థలకు ముప్పుగా మారిందని పేర్కొన్నారు. "మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై పోరాటాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం" అని నాయకులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ ప్రకటనకు బ్రెజిల్, దక్షిణ కొరియా వంటి భాగస్వామ్య దేశాలు కూడా మద్దతు తెలిపాయి. మాదకద్రవ్యాల ఉత్పత్తి పెరగడం, అంతర్జాతీయ నేర ముఠాల కార్యకలాపాలు విస్తరించడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ అధికమవడం వల్ల అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్లు మరింత బలపడుతున్నాయని జీ7 దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు దేశాల మధ్య సహకారం ఎంతో అవసరమని నాయకులు పేర్కొన్నారు. మాదకద్రవ్యాల సరఫరా, వినియోగం రెండింటినీ నియంత్రించే సమగ్ర విధానంతో ముందుకు సాగాలని జీ7 దేశాలు నిర్ణయించాయి.