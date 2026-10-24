మెలానియా ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం- 'ఒలెస్కీ'లో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం
రష్యా- ఉక్రెయిన్ల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం వచ్చే నుంచి అమల్లోకి రానుందని వైట్హౌస్ ప్రకటించింది. మానవతా సాయం నగరంలోకి చేరేందుకు ఈ ఒప్పందమని మెలానియా అన్నారు.
Published : October 24, 2026 at 10:03 AM IST
Melania Trump Secures Ceasefire : అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వంతో రష్యా ఆక్రమణలో ఉన్న ఉక్రెయిన్ నగరం 'ఒలెస్కీ'లో కాల్పులవిరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. మంగళవారం నుంచి ఒప్పందం అమల్లోకి రానుంది. దక్షిణ ఉక్రెయిన్లోని ఖేర్సన్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒలెస్కీ నగరానికి మానవతాసాయం అందించేందుకు ఉక్రెయిన్, రష్యా, అమెరికా ప్రతినిధుల మధ్య శుక్రవారం ఒప్పందం కుదిరింది. అక్కడి దుస్థితి గురించి తెలుసుకున్న మెలానియా ట్రంప్ రష్యా, ఉక్రెయిన్ నాయకత్వాలతో చర్చలు జరిపి కాల్పుల విరమణ షరతులను ఖరారు చేసినట్లు వైట్హౌస్ ప్రకటించింది. ఖేర్సన్తోపాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కొన్నిరోజులపాటు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమలవుతుందని ఉక్రెయిన్ అధికారులు చెప్పారు. రష్యా అధికారులు కూడా ఆ ఒప్పందాన్ని ధ్రువీకరించారు.
శుక్రవారం కుదిరిన ఈ ఒప్పందం అక్టోబర్ 29 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు సమాచారం. ఒలేష్కీలో అన్ని సైనిక చర్యలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయని వైట్హౌస్ వెల్లడించింది. మానవతా సాయం నగరంలోకి చేరేందుకు, నిర్దేశించిన సురక్షిత మార్గం ద్వారా పౌరులు బయటకు వెళ్లేందుకు ఈ కాల్పుల విరమణ దోహదపడనుంది. ఖేర్సన్తోపాటు పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ కొన్ని రోజులపాటు కాల్పుల విరమణ అమలయ్యే అవకాశం ఉందని ఉక్రెయిన్ అధికారులు తెలిపారు.
మెలానియా చొరవతో చర్చలు
ఒలేష్కీలో నెలకొన్న దయనీయ పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకున్న మెలానియా ట్రంప్, రష్యా, ఉక్రెయిన్ నాయకత్వాలతో చర్చలు ప్రారంభించారు. ఒప్పందానికి సంబంధించిన లక్ష్యాలు, సాంకేతిక విధానాలు, సమయపాలన, ప్రక్రియలు, నిబంధనలపై ఇరు పక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేసినట్లు వైట్హౌస్ తెలిపింది. మానవతా సంక్షోభాన్ని నివారించడంతోపాటు, అక్కడ చిక్కుకుపోయిన ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం అందించడమే ఈ ప్రయత్నం ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది. ఒలేష్కీ పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉందని మెలానియా ట్రంప్ అన్నారు.
యుద్ధ సరిహద్దులో ఉన్న ఈ నగరం విపత్తు అంచున ఉందని పేర్కొన్నారు. అక్కడ మిగిలిన వారిలో ఎక్కువ మంది వృద్ధులేనని, వారికి తక్షణమే వైద్య సహాయం, మందులు, ఆహారం, శుభ్రమైన నీరు అవసరమని వివరించారు. పరిమితంగా మాత్రమే విద్యుత్తు అందుబాటులో ఉందని, మందుపాతరలు ఉన్న రహదారుల మధ్య ప్రజలు జీవిస్తున్నారని తెలిపారు. నిరంతర సైనిక దాడుల కారణంగా వారి పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారిందన్నారు. తన జోక్యం లేకపోతే నగరంలోకి మానవతా సహాయాన్ని తీసుకురావడం, వృద్ధులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం అసాధ్యమని స్పష్టమైందని మెలానియా పేర్కొన్నారు.
ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం
ఒలేష్కీ నివాసితులకు ఏయే రకాల సహాయం అవసరమో గుర్తించేందుకు రష్యా, ఉక్రెయిన్కు చెందిన సైనికేతర, పౌర అధికారులు కలిసి పనిచేయనున్నట్లు మెలానియా వెల్లడించారు. ప్రజల ఇళ్లకు వెళ్లి వారి పరిస్థితిని అంచనా వేయడంతోపాటు, అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు. నగరం నుంచి వెళ్లాలనుకునే వారికి సమన్వయంతో కూడిన సహకారం అందించి, వారు కోరుకున్న ప్రాంతానికి రవాణా సదుపాయం కల్పిస్తామని తెలిపారు. కొందరు రష్యాకు వెళ్లాలని, మరికొందరు ఉక్రెయిన్కు వెళ్లాలని కోరుకునే అవకాశం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రతి కుటుంబం అభిప్రాయానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, వారు కోరుకున్న గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా చూడటమే లక్ష్యమని వివరించారు.
ఈ ప్రక్రియను నిష్పక్షపాతంగా నమోదు చేసేందుకు ఒక అమెరికన్ మీడియా సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు మెలానియా తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే రష్యా, ఉక్రెయిన్ బృందాలతోపాటు ఈ సంస్థ కూడా వ్యవహరించనుందని చెప్పారు. ప్రజల అభీష్టాలను విశ్వసనీయంగా నమోదు చేసి, ప్రతి కుటుంబం కోరికలను గౌరవించేలా చూడటంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
గతంలోనూ కుటుంబాల కలయికకు కృషి
81వ ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం సందర్భంగా న్యూయార్క్లో జరిగిన 'ఫాస్టరింగ్ ది ఫ్యూచర్ టుగెదర్' కార్యక్రమంలో మెలానియా ట్రంప్తో జరిగిన ప్రైవేటు చర్చ సందర్భంగా ఒలేష్కీలోని అత్యవసర పరిస్థితులు ఆమె దృష్టికి వచ్చాయి. గతంలో 34 మంది పిల్లలను ఆరుసార్లు వారి కుటుంబాలతో తిరిగి కలిపిన సందర్భంలో రష్యా, ఉక్రెయిన్తో ఏర్పరచుకున్న సమాచార మార్గాలను వెంటనే ఉపయోగించుకున్నామని ఆమె తెలిపారు. మందుపాతరలను తొలగించడం సహా ఈ ప్రక్రియలో ఎదురయ్యే సంక్లిష్టమైన అంశాలను సమన్వయం చేసేందుకు ఇరు దేశాలు వెంటనే ప్రత్యేక బృందాలను నియమించాయని వివరించారు. అప్పటి నుంచి అన్ని పక్షాలు నిరంతరం పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
Congratulations to First Lady Melania Trump on this important achievement! Her efforts to secure a ceasefire and facilitate humanitarian aid demonstrate the power of diplomacy and leadership. This is a meaningful step toward peace bringing hope to civilians, and creating an opportunity for progress. Under President Trump’s leadership, we remain committed to advancing peace, stability, and security.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 24, 2026
మెలానియాను అభినందించిన రూబియో
ఒప్పందంపై అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో స్పందించారు. కాల్పుల విరమణ సాధించడంతోపాటు మానవతా సహాయాన్ని సులభతరం చేసేందుకు మెలానియా చేసిన ప్రయత్నాలను అభినందించారు. ఆమె చొరవ దౌత్యం, నాయకత్వ శక్తిని చాటుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం శాంతి దిశగా అర్థవంతమైన అడుగు అని, యుద్ధ ప్రభావిత పౌరుల్లో ఆశలు కల్పించడంతోపాటు మరింత పురోగతికి అవకాశం కల్పిస్తుందని రూబియో అన్నారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలో శాంతి, స్థిరత్వం, భద్రతను పెంపొందించేందుకు అమెరికా కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
యుద్ధంతో జనాభా తగ్గుదల
దక్షిణ ఉక్రెయిన్లోని ఖేర్సన్ ప్రాంతంలో ద్నీప్రో నదికి ఎదురుగా ఒలేష్కీ నగరం ఉంది. యుద్ధానికి ముందు ఈ నగరంలో సుమారు 24 వేల మంది నివసించేవారు. ప్రస్తుతం అక్కడ 1,700 నుంచి 2,000 మంది మాత్రమే మిగిలినట్లు అంచనా. వీరిలో ఎక్కువ మంది నగరాన్ని విడిచి వెళ్లలేని వృద్ధులు కాగా, సుమారు 50 మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. 2022 నుంచి ఒలేష్కీలో అధికారిక జనాభా గణన జరగలేదు. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ నగరం ముందు వరుసలోనే ఉండటంతో అనేక మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. మరికొందరు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోయారు. కఖోవ్కా ఆనకట్ట ధ్వంసమైన తర్వాత నగర భూభాగంలో సుమారు 90 శాతం నీట మునిగినట్లు సమాచారం.
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