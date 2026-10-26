భద్రతా చర్చలకు సిద్ధమైన ఇరాన్- సౌదీ, పాక్, తుర్కియేలతో కీలక భేటీ
ప్రాంతీయ భద్రతపై చర్చించేందుకు టెహ్రాన్కు సౌదీ, పాకిస్థాన్, తుర్కియే ఉన్నతాధికారులు రానున్నారు. ఇజ్రాయెల్ చర్యలు, పాలస్తీనా పరిణామాలు, లెబనాన్ పరిస్థితులపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.
Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST
Iran Saudi Turkey Pakistan Talks : పశ్చిమాసియాలో భద్రత, స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రాంతీయ దేశాలు సమన్వయంతో ముందుకు రావాలని ఇరాన్ పిలుపునిచ్చింది. ఈ దిశగా సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్, టర్కియేకు చెందిన కీలక ఉన్నతాధికారులతో టెహ్రాన్ భేటీ కానుంది. ఈ సమావేశం మరింత విస్తృత సహకారానికి నాంది కావచ్చని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ తెలిపారు. ప్రాంతీయ దేశాల ప్రయోజనాలు, భద్రతాపరమైన ఆందోళనల ఆధారంగా సొంత భద్రతా వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది.
సౌదీ అరేబియా రక్షణ మంత్రి ఖాలిద్ బిన్ సల్మాన్, పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి అసిం మునీర్, తుర్కియే నిఘా విభాగం అధిపతి ఇబ్రహీం కలిన్ టెహ్రాన్లో జరిగే సమావేశంలో పాల్గొంటున్నట్లు బఘాయీ తెలిపారు. ఈ ముగ్గురు అధికారులు ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో పాటు సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శితోనూ సమావేశం కానున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రాంతీయ భద్రతకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై చర్చలు చెప్పారు.ఇటీవల పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి అసిం మునీర్ ఇరాన్లో పర్యటించిన సందర్భంగా ఈ భేటీ ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చినట్లు బఘాయీ వెల్లడించారు. ఈ ప్రతిపాదనను ఇరాన్ సానుకూలంగా పరిశీలించిందని, సమావేశానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని తెలిపారు.
ప్రాంతీయ దేశాల చేతుల్లోనే భద్రత
పశ్చిమాసియా భద్రత విషయంలో ఆ ప్రాంత దేశాలకే నిర్ణయాధికారం ఉండాలని ఇరాన్ చాలా కాలంగా చెబుతోందని బఘాయీ పేర్కొన్నారు. బయటి దేశాల జోక్యంపై ఆధారపడకుండా, పరస్పర ప్రయోజనాలు, ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. గత రెండేళ్లలో, ముఖ్యంగా గత ఎనిమిది నెలల్లో జరిగిన పరిణామాలు ప్రాంతీయ దేశాల మధ్య సహకారం, విశ్వాసం ఎంత ముఖ్యమో స్పష్టం చేశాయని అన్నారు. పరస్పర సమన్వయం లేకుండా ఈ ప్రాంతంలో దీర్ఘకాలిక, విశ్వసనీయ భద్రతను సాధించడం కష్టమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సమావేశం తొలి అడుగు మాత్రమేనని, చర్చల్లో నిర్ణయించే అంశాలు, అజెండా ఆధారంగా భవిష్యత్తులో మరిన్ని చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుందని బఘాయీ తెలిపారు.
ఇజ్రాయెల్ చర్యలు, పాలస్తీనా, లెబనాన్పై చర్చలు
పశ్చిమాసియాలో భద్రతకు ముప్పుగా పరిణమిస్తున్న పరిణామాలు సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని బఘాయీ వెల్లడించారు. ఇజ్రాయెల్ చర్యలు, పాలస్తీనాలో పరిస్థితులు, పరిసర ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, లెబనాన్లో పరిణామాలపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతీయ విధానాలు పశ్చిమాసియా దేశాల భద్రత, స్థిరత్వానికి ముప్పుగా ఉన్నాయని ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉప కార్యదర్శి అలీ బఘేరీ ఆరోపించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రభావానికి వ్యతిరేకంగా ప్రాంతీయ దేశాలే భద్రతా వ్యవస్థను నిర్మించుకోవాలన్నది టెహ్రాన్ వ్యూహాత్మక విధానమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సాయుధ దళాలు, దేశీయ రక్షణ సామర్థ్యాలు జాతీయ భద్రతను కాపాడటంలో కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు. అంతర్గత సామర్థ్యాల ఆధారంగా రక్షణ వ్యవస్థను నిర్మించుకోవడం ఇతర దేశాలకు కూడా ఉపయోగపడే నమూనా అని ఆయన తెలిపారు
సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే, పాకిస్థాన్ మధ్య ఇటీవల కుదిరిన రక్షణ సహకార ఒప్పందం నేపథ్యంలో ఈ సమావేశానికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఆగస్టు 7న ఈ మూడు దేశాలు మక్కా సంయుక్త రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. అక్టోబర్ 5న రియాద్లో జరిగిన రాజకీయ, రక్షణ వ్యూహాత్మక కమిటీ అత్యవసర సమావేశంలోనూ ఈ దేశాలు భద్రతా పరిణామాలపై చర్చించాయి. యెమెన్లోని హౌతీ తిరుగుబాటుదారుల దాడుల నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాకు సైనిక బలగాలు, రక్షణ సామర్థ్యాలను వేగంగా మోహరించే అంశంతో పాటు ఉమ్మడి రక్షణ చర్యలను అమలు చేయడంపై అంగీకారానికి వచ్చాయి.
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