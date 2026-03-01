ఇరాన్ 'గుండెకాయ' లక్ష్యం- టెహ్రాన్పై ఇజ్రాయెల్ భీకరదాడులు
అమెరికా స్థావరాలపై ప్రతిదాడులకు దిగిన ఇరాన్- దద్దరిల్లుతున్న పశ్చిమాసియా
Published : March 1, 2026 at 3:03 PM IST
Massive Explosion Hits Tehran : ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆదివారం ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు మరోసారి దాడులకు పాల్పడ్డాయి. ఈ పేలుళ్ల ధాటికి భారీగా పొగలు రావడమే కాదు, భూమి కూడా కంపించింది. ఇరాన్ రాజధానికి గుండెకాయ లాంటి కీలక ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. యుద్ధం ప్రారంభమైన మొదటి రోజే తాము టెహ్రాన్ వెళ్లే మార్గాన్ని క్లియర్ చేసుకున్నామని, రెండో రోజున సెంట్రల్ టెహ్రాన్పై దాడులు చేస్తున్నామని పేర్కొంది. అయితే కచ్చితమైన లక్ష్యం ఏంటనేది మాత్రం చెప్పలేదు. అయితే ఇరాన్ పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయం, ప్రభుత్వ టెలివిజన్ ఆఫీస్లు ఉన్న పరిసరాల్లో ఈ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది.
అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ కౌంటర్ ఎటాక్
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతి చెందిన నేపథ్యంలో ఆదేశం ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. తాజాగా పశ్చిమాసియాలోని 27 అమెరికా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు చేస్తోంది. వీటిలో ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ నోప్ ఎయిర్వేస్, ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం హాకిర్యాలతోపాటు రక్షణ రంగ ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఉండడం గమనార్హం.