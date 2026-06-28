ఇజ్రాయెల్- లెబనాన్ ఒప్పందం టెహ్రాన్ను కోలుకోలేని దెబ్బ: నెతన్యాహు వ్యాఖ్య
లెబనాన్తో ఒప్పందం ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి స్థాపనకు ఒక చరిత్రాత్మక మలుపు అని అభివర్ణించిన నెతన్యాహు- ఒప్పందాన్ని కుదర్చినందుకు అమెరికా నాయకత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
Published : June 28, 2026 at 3:28 PM IST
Netanyahu Claims Israel Lebanon Agreement : అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో లెబనాన్తో కుదిరిన ఒప్పందం ఇరాన్, హెజ్బొల్లాకు కోలుకోలేని దెబ్బ అని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి స్థాపనకు ఒక చరిత్రాత్మక మలుపు అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ ఒప్పందాన్ని కుదర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు గానూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోలకు నెతన్యాహు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే, చర్చలకు ముందుకు వచ్చిన లెబనాన్ ప్రభుత్వం, అక్కడి ప్రజల ధైర్యాన్ని ఆయన అభినందించారు. శనివారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో నెతన్యాహు ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
"ప్రియమైన పౌరులారా! ఇజ్రాయెల్ దేశం కోసం ఒక చరిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించాం. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ మధ్య జరిగిన ప్రత్యక్ష చర్చల అనంతరం, ఒక అవగాహన చట్రానికి మనం చేరుకున్నాం. ఆ దేవుడి ఆశీస్సులతో చివరికి ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి కూడా చేరుకుంటాం."
- బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి
'లెబనాన్ భద్రతలో ఇరాన్కు ఎలాంటి పాత్ర లేదు'
అయితే, లెబనాన్ భద్రతలో ఇరాన్కు ఇకపై ఎలాంటి పాత్ర ఉండబోదని, ఈ ఒప్పందం స్పష్టం చేసిందని నెతన్యాహు తెలిపారు. అలాగే, లెబనాన్ సరిహద్దుల్లోని భద్రతా జోన్పై ఇజ్రాయెల్ పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉంటుందన్నారు. హెజ్బొల్లాతో పాటు ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలు పూర్తిగా నిరాయుధులయ్యే వరకు ఇజ్రాయెల్ తన నియంత్రణను వదులుకోదని స్పష్టం చేశారు. 'యెల్లో లైన్' సమీపంలోని రెండు ప్రాంతాల్లో హెజ్బొల్లాను నిరాయుధులను చేసి, ఆ భూభాగాన్ని లెబనాన్ ఆర్మీకి అప్పగించేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయని నెతన్యాహు తెలిపారు.
Prime Minister Benjamin Netanyahu held a press conference this evening and made the following remarks:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 27, 2026
" dear citizens of israel, yesterday before the start of the sabbath, we achieved a historic accomplishment for the state of israel. following direct negotiations between israel… pic.twitter.com/nTXHetk9kp
"మేం ఇరాన్ దౌత్య కూటమిని ఛేదిస్తున్నాం. హెజ్బొల్లాను తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాం. ఇరాన్ నుంచి సహాయం ఆశించిన హెజ్బొల్లాకు అది దక్కలేదు. ఎందుకంటే మేము ఇరాన్ను కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతీశాం. ఇదంతా మా యోధుల వీరత్వం వల్ల, అలాగే మేం తీసుకున్న వివేకవంతమైన, ధైర్యవంతమైన నిర్ణయాల వల్లే సాధ్యమైంది" అని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు.
'ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేశాం'
ఇక, యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి హెజ్బొల్లాకు చెందిన 1,50,000 మిస్సైళ్లలో దాదాపు 90 శాతం ఆయుధాలను నాశనం చేశామని నెతన్యాహు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 9,000 మందికి పైగా హెజ్బొల్లా ఉగ్రవాదులను హతమార్చామని పేర్కొన్నారు. కేవలం గత రెండు వారాల్లోనే 200 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టామని వెల్లడించారు. అలాగే, భూగర్భ సొరంగాలు, బంకర్లను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టామని పేర్కొన్నారు. యుద్ధం కారణంగా దెబ్బతిన్న ఉత్తర ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాన్ని పునర్నిర్మించడానికి 20 బిలియన్ షెకెళ్లు (ఇజ్రాయెల్ కరెన్సీ) కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రధాని ప్రకటించారు. దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లే, ఉత్తర సరిహద్దుల్లో కూడా త్వరలోనే పూర్తి భద్రత, శాంతి, శ్రేయస్సు ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. అలాగే, ఈ ఒప్పందంలో కీలక అంశమైన ఎల్లోజోన్లో ఉగ్రవాద స్థావరాలను నిర్మూలించామని తెలిపారు. వారి మౌలిక సదూపాయాలను కూడా తుడిచిపెట్టామన్నారు. అయినప్పటికీ చేయవలసిన పని కొంత మిగిలి ఉందని అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వంతో లెబనాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఇటీవల కుదిరిన ఫ్రేమ్వర్క్ ఒప్పందంపై చర్చించేందుకు లెబనాన్ అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఔన్, ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టెలిఫోన్లో సంభాషించారు.
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا ليل اليوم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق…— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 27, 2026
ఆ సంభాషణ సందర్భంగా ట్రంప్, ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేసినందుకు ఔన్ను అభినందించారని లెబనీస్ అధ్యక్షుడు తెలిపారు. ఈ ప్రాంతంలో భద్రత, స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన అడుగు అని అభివర్ణించారని పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ దేశాలు త్రైపాక్షిక ఫ్రేమ్వర్క్ ఒప్పందంపై లాంఛనంగా సంతకాలు చేసిన అనంతరం ఈ దౌత్య చర్చలు జరిగాయి.
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