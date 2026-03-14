బంగారం దుకాణంపై దొంగల దండు - నిమిషంలో రూ.15.7 కోట్ల నగలు ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు
కాలిఫోర్నియాలోని ఫ్రీమాంట్లో భారతీయ కుటుంబానికి చెందిన జ్యువెలరీ షాప్పై దాడి- హ్యామర్లు, పిక్స్తో గాజు కౌంటర్లు పగలగొట్టి బంగారం, వజ్రాలు దోచుకెళ్లిన గ్యాంగ్- కేవలం నిమిషంలోనే రూ.15.7 కోట్ల విలువైన నగలు అపహరణ
Published : March 14, 2026 at 4:11 PM IST
Robbery In America : అమెరికాలో హాలీవుడ్ సినిమాలను తలపించే విధంగా ఒక భారీ దొంగతనం జరిగింది. కాలిఫోర్నియాలోని ఫ్రీమాంట్ నగరంలో ఉన్న ఒక జ్యువెలరీ షాప్పై ముసుగులు ధరించిన దుండగుల గుంపు దాడి చేసి కేవలం ఒక నిమిషంలోనే కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారం, వజ్రాలు ఎత్తుకెళ్లింది. ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియోలు ఇప్పుడు బయటకు రావడంతో ఘటన మళ్లీ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఫ్రీమాంట్ నగరంలో ఉన్న కుమార్ జ్యూవెలర్స్ అనే ఆభరణాల దుకాణం భారతీయ మూలాలు కలిగిన ఒక కుటుంబానికి చెందింది. గత ఏడాది జూన్ 18న షాప్లోకి ఒక్కసారిగా ముసుగులు ధరించిన దుండగులు దూసుకెళ్లారు. చేతుల్లో హ్యామర్లు వంటి పనిముట్లు పట్టుకుని వచ్చిన ఆ గ్యాంగ్ కొన్ని సెకన్లలోనే షాప్లో ఉన్న గాజు కౌంటర్లను పగలగొట్టింది.
The Department of Justice has released footage of thugs stealing $1.7 million of jewelry in about one minute in Fremont, California.— Collin Rugg (@CollinRugg) March 13, 2026
The incident happened on June 18, 2025, at Kumar Jewelers.
The thugs were able to steal about 75% of the store's merchandise.
దుకాణంలో ఉన్న బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలను బ్యాగుల్లో వేసుకుంటూ దుండగులు వేగంగా అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. మొత్తం దొంగతనం జరిగేందుకు కేవలం ఒక నిమిషం కాస్త ఎక్కువ సమయం మాత్రమే పట్టిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ దాడిలో దుకాణంలో ఉన్న స్టాక్లో సుమారు 75 నుంచి 80 శాతం వరకు దుండగులు అపహరించినట్లు తెలుస్తోంది.
అపహరించిన నగల మొత్తం విలువ సుమారు 1.7 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.15.7 కోట్లు) ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ ఘటనలో దుకాణ యజమానులు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూశారు. దొంగతనం అనంతరం దుండగులు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్న కార్లలో వేర్వేరు దిశల్లో పారిపోయారు. ఈ కార్లు కూడా ముందుగానే దొంగిలించినవే కావడంతో పోలీసులు వెంటనే వారిని గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. లైసెన్స్ ప్లేట్ రీడర్ వ్యవస్థ కూడా పెద్దగా సహాయపడలేదని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే గాలింపు చర్యులు ప్రారంభించారు. అందులో ఒక నలుపు రంగు అక్యూరా కారును పోలీసులు వెంబడించారు. అయితే ఆ కారులో ఉన్న దుండగులు పోలీసులను తప్పించుకునేందుకు ప్రమాదకరంగా డ్రైవింగ్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పోలీసుల ప్రకారం, ఆ కారులో ఉన్న వారు నివాస ప్రాంతాల గుండా వేగంగా కారును నడిపారు.
రాంగ్ రూట్లో వెళ్లడం, స్టాప్ సైన్లను పట్టించుకోకుండా దాటడం వంటి చర్యలకు పాల్పడ్డారు. కొన్ని సందర్భాల్లో గంటకు సుమారు 80 మైళ్ల వేగంతో కారును నడిపారని పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో పోలీసులు నలుగురు యువకులను అరెస్టు చేశారు. వారి వయస్సు సుమారు 19 నుంచి 20 సంవత్సరాల మధ్య ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే వీరిలో ఇద్దరైన ఫాసిసిలా, పాలెస్టినోలను తర్వాత విడుదల చేసినట్లు సమాచారం.
మిగిలిన అనుమానితుల్లో చాలా మంది ఇప్పటికీ పరారీలోనే ఉన్నారు. వారిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అమెరికాలో ఇటువంటి స్మాష్ అండ్ గ్రాబ్ దొంగతనాలు పెరుగుతున్నాయనే చర్చ మళ్లీ మొదలైంది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో పెద్ద సంఖ్యలో గ్యాంగులు షాపుల్లోకి దూసుకెళ్లి తక్కువ సమయంలోనే విలువైన వస్తువులను దోచుకెళ్లే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఒక వినియోగదారు స్పందిస్తూ, 'మునుపు మూడు లేదా ఐదుగురు సభ్యులతో చిన్న గ్యాంగులు మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో గుంపులుగా వచ్చి షాపులను దోచుకుంటున్నారు' అని వ్యాఖ్యానించాడు. మరొకరు 'ఇలాంటి నేరాలకు కఠినమైన శిక్షలు లేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి' అని అభిప్రాయపడ్డాడు. ఇంకొకరు 'అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా జరిగే అవకాశముంది. అందరూ తమ ఆస్తులను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి' అని వ్యాఖ్యానించారు.