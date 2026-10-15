'అనుకున్నట్లు జరగకపోతే అమెరికా డోనర్స్ వదిలేస్తారులే'- CJP అభిజీత్కు అమెరికన్ సింగర్ మేరీ కౌంటర్
సీజేపీ కార్యకర్త అభిజీత్ దీప్కేకు అమెరికా నుంచి నిధులు వస్తున్నాయని అమెరికన్ సింగర్ మేరీ మిల్బెన్ ఆరోపించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి మద్దతుగా మాట్లాడిన ఆమె, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే పనులు ఎప్పటికీ గెలవవని వ్యాఖ్యానించారు.
Published : October 15, 2026 at 8:01 AM IST
American Singer Post CJP : భారత్లో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిరసనలు చేపడుతుండగా, అమెరికన్ సింగర్ మేరీ మిల్బెన్ చేసి వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. అమెరికాలోని కొందరు డోనర్స్ అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీకి నిధులు అందిస్తున్నారని మేరీ మిల్బెన్ ఆరోపించారు. అలాంటి వారి మద్దతుతో భారత్లో పాలనకు ఆటంకం కలిగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అభిజీత్ను ఉద్దేశించి అమెరికా నుంచి నిధులు ఇచ్చేవారు ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోతే అతడిని వదిలేస్తారని అన్నారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే పనులు ఎప్పటికీ విజయవంతం కావని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాలో పొందిన విద్య, తనకున్న ప్రతిభను మంచి పనుల కోసం ఉపయోగించాలని అభిజీత్కు సూచించారు. ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడి, దేశ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే విధంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. సరైన పని చేయాలనే ధైర్యం ఉంటే, దాన్ని తన తదుపరి చర్యల్లో చూపించాలని అన్నారు.
Oh dear @abhijeet_dipke, the truth sets everybody free. Even you. And here’s the truth: these US donors will drop you like a hot cake when you don’t succeed. And you won’t, because lawlessness never wins. Instead, take your U.S. education, talent, and use it for good. Sit down with the PM @narendramodi and be a positive voice to advance India. The truth of your courage to do what’s right lies in your next steps. And the PM doesn’t need American support. He has 1.5 billion beautiful Indian citizens who support him and have for 25 years, 12 years as PM, three consecutive terms. And will again in 2029. That’s the truth.— Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026
మోదీకి భారతీయుల మద్దతు
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి భారతీయుల మద్దతు ఉందని మేరీ మిల్బెన్ పేర్కొన్నారు. ఆయనకు అమెరికా మద్దతు అవసరం లేదని, దేశ ప్రజల మద్దతే ముఖ్యమని వ్యాఖ్యానించారు. మోదీ గత 25 ఏళ్ల ప్రజా జీవితాన్ని, ప్రధానిగా వరుసగా మూడు పర్యాయాలు బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. 2029లోనూ ఆయనకు మద్దతు లభిస్తుందని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
అభిజీత్ దీప్కే ఏమన్నారు?
మేరీ మిల్బెన్ వ్యాఖ్యలకు ముందు అభిజీత్ దీప్కే ఎక్స్లో చేసిన పోస్టు ఈ వివాదానికి ప్రధాన కారణం. భారత అంతర్గత విషయాల్లో విదేశీయులు ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. దేశ ప్రజలను తప్పుగా చూపించేందుకు ప్రధాని మోదీ అమెరికన్ల మద్దతు ఎందుకు కోరుతున్నారని నిలదీశారు. భారత్లోని సమస్యలను పరిష్కరించుకునే సామర్థ్యం మనకు ఉందని, దేశ వ్యవహారాల్లో బయటి వ్యక్తుల జోక్యం అవసరం లేదని అభిజీత్ పేర్కొన్నారు. మేరీ మిల్బెన్పై వచ్చిన కథనాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలా ఒకవైపు అమెరికా నుంచి నిధులు వస్తున్నాయంటూ మేరీ మిల్బెన్ ఆరోపిస్తే, మరోవైపు భారత వ్యవహారాల్లో విదేశీయుల జోక్యాన్ని అభిజీత్ ప్రశ్నించడం ఈ వివాదంలో ప్రధాన అంశంగా మారింది.
Why is Modi seeking the support of Americans to discredit his own countrymen? Who gave foreign nationals the right to interfere in India’s internal affairs? We are more than capable of dealing with our own issues. We don’t need outsiders interfering in our country’s affairs.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
ఓటర్ల జాబితాపై కొనసాగుతున్న వివాదం
భారత్లో ప్రస్తుతం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ CJP, ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR)లో అక్రమాలు జరిగాయని అవి ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో పెద్ద సంఖ్యలో ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారన్నది వాటి ప్రధాన అభ్యంతరం. అయితే, ఓటర్ల జాబితాలో పేర్ల తొలగింపునకు సంబంధించిన ఆరోపణలు, ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన సవరణ ప్రక్రియపై వివాదం వేర్వేరు అంశాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే CJP నిరసనలు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీనామా డిమాండ్ కొనసాగుతున్నాయి.
ఇదే సమయంలో అమెరికాకు చెందిన ప్రతినిధి ప్రమీలా జయపాల్ కూడా భారత్లో ఓటర్ల జాబితా నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పేర్లు తొలగించడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారత్లో సుమారు 13 కోట్ల మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించే చర్యలు జరుగుతున్నాయని ఆమె ఆరోపించారు. అమెరికాలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలతో వీటిని పోల్చారు. అమెరికాలో ఓటు హక్కులకు ఆటంకం కలిగించే విధానాలను పోలిన చర్యలు భారత్లోనూ కనిపిస్తున్నాయని ఆమె ఎక్స్లో వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాలో ఓటర్ల అర్హతలను నిర్ధారించే విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి SAVE America Act పేరుతో ఓ బిల్లును జనవరి 29న కాంగ్రెస్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఓటరు నమోదుకు అమెరికా పౌరసత్వానికి సంబంధించిన పత్రాలను తప్పనిసరి చేయడం సహా పలు మార్పులు ఇందులో ప్రతిపాదించారు.