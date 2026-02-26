కెనడాలో హింసాత్మక నేరాలతో భారత్కు సంబంధం లేదు : కెనడా
మార్క్కార్నీ భారత్ పర్యటన వేళ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన కెనడా- రెండు దేశాల దౌత్య సంబంధాలు పురోగతి సాధించాయన్న కెనడా
Published : February 26, 2026 at 9:01 AM IST
Canada On India : మాజీ ప్రధాని జస్టిన్ట్రూడో హయాంలో భారత్తో బలహీనపడిన సంబంధాలను కెనడా చక్కదిద్దుతోంది. ఆ దేశ ప్రస్తుత ప్రధాని మార్క్ కార్నీ భారత్ పర్యటన వేళ కెనడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తమ దేశంలో జరిగిన హింసాత్మక నేరాలతో భారత్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని నమ్ముతున్నామని పేర్కొంది. ఒట్టావా, దిల్లీ మధ్య దౌత్య సంబంధాలు పురోగతి సాధించాయని కెనడా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. జాతీయ భద్రతా సలహాదారుల స్థాయితో పాటు బలమైన దౌత్య సంబంధాలలో భారత్-కెనడా నిమగ్నమై ఉన్నాయని వివరించింది.
గతంలో భారత్పై చేసిన ఆరోపణలపై విచారణలు, ఇతర కార్యకలాపాలను కొనసాగించడం లేదని సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ఖలిస్థాన్ ఉగ్రవాది హర్దీప్సింగ్ నిజ్జర్ హత్యలో భారత ప్రభుత్వ ఏజెంట్ల హస్తం ఉందని 2023లో అప్పటి ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో ఆరోపణలు చేశారు. ఫలితంగా రెండు దేశాల సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. రెండు దేశాలు దౌత్యవేత్తలను బహిష్కరించుకోవడంతో దౌత్య వివాదం పెద్దదైంది. మార్క్కార్నీ అధికారంలోకి వచ్చాక సంబంధాలు మళ్లీ గాడినపడ్డాయి.