అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఫెయిల్- భారత్, పాక్ వంటి ఘర్షణలను పరిష్కరించలేకపోతోంది : మార్కో రూబియో
అంతర్జాతీయ వ్యవస్థపై అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆ వ్యవస్థ ప్రపంచంలోని సంఘర్షణలు, సంక్షోభాలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని ఆరోపణలు
Published : September 24, 2026 at 10:04 AM IST
Marco Rubio on international system : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ప్రధాన ఘర్షణలు, సంక్షోభాలను పరిష్కరించడంలో అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ విఫలమైందని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ తన అసలు లక్ష్యం లేదా పరిధిని దాటి విస్తరించిందని ఆరోపించారు. ఈ విషయంలో అనేక మంది నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని పేర్కొన్నారు. భారత్-పాకిస్థాన్ వంటి దేశాల మధ్య యుద్ధం తలెత్తితే దాన్ని పరిష్కరించే సామర్థ్యం లేదని విమర్శించారు. న్యూయార్క్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రూబియో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
"ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ పరిస్థితి బాగోలేదు. మనకు సమర్థవంతమైన అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఉండి ఉంటే బాగుండేది. ఉదాహరణకు, థాయిలాండ్-కంబోడియా వార్, భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య తెలెత్తే ఉద్రిక్తతలు, కాంగో- రువాండా ఘర్షణలు, సుడాన్ అంతర్యుద్ధం, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఇరాన్ వ్యవహార శైలి వంటి సమస్యలను అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ పరిష్కరించగలిగేది. ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఘర్షణలు, సంక్షోభాలను పరిష్కరించగల సమర్థవంతమైన అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ మనకు ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు. అటువంటి వ్యవస్థ లేనప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు తమ జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యతనిస్తాయి"
--మార్కో రూబియో, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి
మా దేశ ప్రయోజనాలే మాకు ముఖ్యం : రూబియో
అమెరికా ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ తమ జాతీయ ప్రయోజనాలకే కట్టుబడి ఉంటుందని మార్కో రూబియో పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ కోసం అమెరికా ప్రయోజనాలను ఎప్పటికీ పక్కన పెట్టబోమని తేల్చిచెప్పారు. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ తన అసలు లక్ష్యం లేదా పరిధిని దాటి విస్తరించిందని, దీనిపై అనేకమంది నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని తెలిపారు. "అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ విఫలమవుతోందని చాలా మంది నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు. అది తన నిర్దేశిత పరిధిని, అసలు ఉద్దేశాన్ని దాటి విస్తరించడం వల్లే ఈ వైఫల్యం సంభవిస్తోంది. అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ప్రమేయం ఉండకూడని అనేక విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటోంది. అదే సమయంలో ప్రపంచంలోని ఏ ప్రధాన ఘర్షణనైనా పరిష్కరించడంలో విఫలమవుతోంది." అని మార్కో రూబియో అభిప్రాయపడ్డారు.
గతేడాది ఏప్రిల్లో జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది అమాయక పర్యటకులు మరణించారు. దీంతో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. మే7న పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. పాక్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై దాడులు చేపట్టింది. ఈ దాడుల్లో అనేక ఉగ్రవాద స్థావరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. అలాగే వందలాది మంది ముష్కరులు హతమయ్యారు. దీంతో భారత్తో పాక్ కాళ్ల బేరానికి వచ్చింది. కాల్పుల విరమణకు ముందుకొచ్చింది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధం 2025 మే10న ముగిసింది.
పదే పదే పాట పాటే పాడుతున్న ట్రంప్
అయితే భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపానంటూ, ఆ ఘనత తనదేనని ట్రంప్ తరచూ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. తాజాగా జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశంలోనూ మళ్లీ పాత పాటే పాడారు. ఈ యుద్ధంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిది యుద్ధాల్ని తానే పరిష్కరించినట్లు ప్రగల్భాలు పలికారు. తన హయాంలో ఎనిమిది యుద్ధాల్ని ఆపగలగడం, ప్రాంతీయ వివాదాలను పరిష్కరించడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవమని అన్నారు.
అయితే ఇండియా- పాకిస్థాన్ యుద్ధం గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేస్తోన్న వాదననూ భారత్ తరచుగా ఖండిస్తూ వస్తోంది. ఇరు దేశాల (భారత్, పాక్) సైన్యాలకు చెందిన డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMO) మధ్య నేరుగా జరిగిన చర్చల కారణంగానే కాల్పుల విరమణపై ఓ అవగాహనకు వచ్చినట్లు చెబుతోంది. ఈ అంశంలో మూడో పక్షం మధ్యవర్తిత్వాన్ని భారత్ అంగీకరించలేదని పేర్కొంటోంది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ మాత్రం భారత్, పాక్ యుద్ధం ఆగడానికి తానే కారణమని మళ్లీ మళ్లీ చెప్పుకుంటున్నారు. గతేడాది జరిగిన ఐరాస ఉన్నత స్థాయి సర్వసభ్య సమావేశంలోనూ భారత్- పాక్ ఘర్షణను తానే ఆపానని చెప్పుకున్నారు.
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