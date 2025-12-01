ETV Bharat / international

బైడెన్, హారిస్ అమెరికాను మోసం చేశారు- ఆదేశాల నుంచి సుదీర్ఘకాలం వలసలు నిలిపివేస్తున్నా : ట్రంప్

బైడెన్ పాలనను తీవ్రంగా విమర్శించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్

Donald Trump on Joe biden
US President Donald Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Donald Trump on Joe biden : వైట్​హౌస్ సమీపంలో జరిగిన కాల్పుల ఘటనతో వలసలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్ని దేశాల నుంచి సుదీర్ఘకాలం వలసలు ఆపేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అమెరికాకు ఇప్పటికే చాలా సమస్యలు ఉన్నాయని, ఇక మరిన్ని వలసలు అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ విషయంలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైెడన్ పాలను తీవ్రంగా విమర్శించారు. జో బైడెన్, మాజీ ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ దేశాన్ని మోసం చేశారని విమర్శించారు.

'కాల్పులకు పాల్పడిన అఫ్గాన్ పౌరుడు లాంటి వారు దేశంలో ఉన్నారు. సోమాలియన్లు వంటి అనేక మంది కూడా ఉన్నారు. వాళ్లు ఎవరూ దేశంలో ఉండకూడదు. వారిలో చాలా మంది మంది పనికిరాని వారు. అందుకే వాళ్లు అవసరం లేదు. ఆ దేశాలకు ప్రభుత్వం లేదు(సోమాలియా వంటి దేశాలకు ఉద్దేశించి). సైన్యం లేదు, పోలీసులు కూడా లేరు. ఒకరినొకరు చంపుకునే దేశాలు. అలాంటి వారు అమెరికాకు వచ్చి మా దేశాన్ని ఎలా నడపాలో చెప్పడం మేము కోరుకోము. అలాగే 19 కంటే ఎక్కువ దేశాలు ఈ పరిమితుల్లోకి రావచ్చని ఆయన సూచించారు. అవి మంచి దేశాలు కావు, నేరాలతో నిండిన దేశాలు. మాకు అలాంటి వారి అవసరం లేదు' అని ట్రంప్ అన్నారు.

తనీఖీలు చేయకుండా దేశంలోకి అనుమతించారు : ట్రంప్
ఇక బైడెన్ ప్రభుత్వమే దేశాన్ని చెడగొట్టిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. తనిఖీలు లేని, పూర్తిగా తనిఖీ చేయని వలసదారులను దేశంలోకి అనుమతించి దేశాన్ని మోసం చేశారని తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ఆమె మరణానికి బాధ్యత బైడెన్ ప్రభుత్వానిదే'
బైడెన్ ప్రభుత్వం అనేక అత్యంత ప్రమాదకర దేశాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులను సరైన దర్యాప్తు లేకుండా అమెరికాలోకి అనుమతించిందని హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్​మెంట్ (డీహెచ్​ఎస్) ఆరోపించింది. నేషనల్ గార్డ్స్​పై దాడి చేసిన వ్యక్తి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అమెరికాలో ఉండకూడదని డీహెచ్​ఎస్​ కార్యదర్శి క్రిస్టి నోయెమ్ పేర్కొంది. ఆ వ్యక్తి అమెరికాలోకి రావడానికి అప్లికేషన్ పెట్టింది బైడెన్ ప్రభుత్వ కాలంలోనే అని తెలిపారు. సారా మరణానికి బాధ్యత పూర్తిగా బైడెన్ ప్రభుత్వానిదేని చెప్పారు. బైడెన్ ప్రభుత్వం అతడితో పాటు మరెంతో మందిని దేశంలోకి అనుమతించడం దేశానికే చేసిన హాని లాంటిదనే అని అన్నారు. వలసదారులను తనిఖీ చేయడానికి ట్రంప్ పరిపాలన విస్తృతమైన చర్యలను అమలు చేసింది. వారి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, కమ్యూనికేషన్‌లను పరిశీలించింది. ఇలా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ జరగలేదు. బైడెన్ ప్రభుత్వం పేర్లు, కొద్ది డేటా పాయింట్లు మాత్రమే చూసింది. అందుకే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.

TAGGED:

TRUMP ON KAMALA HARRIES
TRUMP ON IMMIGRANTS
DONALD TRUMP ON JOE BIDEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.