ట్రంప్ గోల్ఫ్ క్లబ్ వద్ద తుపాకీతో వ్యక్తి అరెస్ట్- జేబులో 16 రౌండ్ల మ్యాగజైన్- కారులో లోడ్ చేసిన పిస్టల్
నిందితుడి కార్లో దొరికిన లోడ్ చేసిన పిస్టల్, భారీ సంఖ్యలో ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి, బాడీ ఆర్మర్
Published : August 5, 2026 at 7:46 AM IST
Man Arrested Near Trump Golf Course : అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెలెస్ సమీపంలోని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గోల్ఫ్ కోర్స్ వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్ల ఫొటోలు, వీడియోలు తీస్తున్న ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి జేబులో 16 రౌండ్ల మ్యాగజైన్ ఉండగా, అతడి కారులో లోడ్ చేసిన పిస్టల్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడి ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించగా, భారీ సంఖ్యలో ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి, బాడీ ఆర్మర్, వివాదాస్పదంగా రాసి ఉన్న నోట్బుక్లు లభ్యమయ్యాయి. రిపబ్లికన్ నేషనల్ కమిటీ నిధుల సేకరణ విందు కోసం ట్రంప్ గోల్ఫ్ కోర్స్కు రానున్న క్రమంలో ఈ అరెస్టు జరగడం కలకలం రేపింది. నిందితుడిపై ఇప్పటికే ఓ దోపిడీ కేసు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 2025లో ఫ్లోరిడా కంట్రీ క్లబ్లో ట్రంప్ను హత్య చేసేందుకు ఓ వ్యక్తి ప్రయత్నించగా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.