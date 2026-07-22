నెతన్యాహుపై ఐసీసీ అరెస్ట్ వారెంట్ను అమెరికా అమలు చేయాలి : యూఎస్ సర్కార్కు న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్దానీ విజ్ఞప్తి
మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్దానీ- ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుపై ఐసీసీ అరెస్ట్ వారెంట్ను అమలు చేయాలని అమెరికా ప్రభుత్వానికి పిలుపు- నెతన్యాహుకు తమ నగరంలో స్వాగతం ఉండదని వెల్లడి
Zohran Mamdani (IANS)
Published : July 22, 2026 at 9:55 AM IST
Zohran Mamdani Demands Netanyahu Arrest : జ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుపై అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ఐసీసీ) జారీ చేసిన అరెస్ట్ వారెంట్ను అమలు చేయాలని అమెరికా ఫెడరల్ ప్రభుత్వాన్ని న్యూయార్క్ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ కోరారు. అలాగే న్యూయార్క్ నగరంలో ఇజ్రాయెల్ నాయకుడికి స్వాగతం పలకడం లేదని పునరుద్ఘాటించారు. స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న ఏ ఇతర యుద్ధ నేరస్థుడికీ తాము స్వాగతం పలకబోమని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు మమ్దానీ తాను మాట్లాడిన ఓ వీడియోను ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.