కార్గో షిప్లో అగ్నిప్రమాదం- 20మంది మృతి
కింగ్డావో ఓడరేవులోని ఓ అంతర్జాతీయ నౌకలో చెలరేగిన మంటలు- ఈ ప్రమాదంలో 20 మంది మృతి, ఐదుగురు గల్లంతు
Published : September 10, 2026 at 5:46 PM IST
Cargo Ship Fire In China : తూర్పు చైనాలోని కింగ్డావో ఓడరేవులో మరమ్మతులు జరుగుతున్న ఓ అంతర్జాతీయ కార్గో నౌక నుంచి ఆకస్మికంగా మంటలు చెలరేగి 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఐదుగురు గల్లంతయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ నౌకలో మొత్తం 42 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మంటలు చెలరేగిన వెంటనే అప్రమత్తమైన రెస్క్యూ సిబ్బంది నౌక నుంచి 12 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. అగ్నిప్రమాదానికి గురైన నౌకను 'ఓషన్ మెలోడీ'గా గుర్తించారు. ఈ భారీ కార్గో నౌక ఆఫ్రికా దేశమైన లైబీరియా జెండాతో సేవలు అందిస్తోంది. ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ గల్లంతైన వారి కోసం సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు.