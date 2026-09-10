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కార్గో షిప్​లో అగ్నిప్రమాదం- 20మంది మృతి

కింగ్‌డావో ఓడరేవులోని ఓ అంతర్జాతీయ నౌకలో చెలరేగిన మంటలు- ఈ ప్రమాదంలో 20 మంది మృతి, ఐదుగురు గల్లంతు

Cargo Ship Fire In China
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 5:46 PM IST

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Cargo Ship Fire In China : తూర్పు చైనాలోని కింగ్‌డావో ఓడరేవులో మరమ్మతులు జరుగుతున్న ఓ అంతర్జాతీయ కార్గో నౌక నుంచి ఆకస్మికంగా మంటలు చెలరేగి 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఐదుగురు గల్లంతయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ నౌకలో మొత్తం 42 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మంటలు చెలరేగిన వెంటనే అప్రమత్తమైన రెస్క్యూ సిబ్బంది నౌక నుంచి 12 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. అగ్నిప్రమాదానికి గురైన నౌకను 'ఓషన్ మెలోడీ'గా గుర్తించారు. ఈ భారీ కార్గో నౌక ఆఫ్రికా దేశమైన లైబీరియా జెండాతో సేవలు అందిస్తోంది. ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ గల్లంతైన వారి కోసం సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు.

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CARGO SHIP FIRE IN CHINA
CARGO SHIP FIRE IN CHINA

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