తైవాన్లో భారీ భూకంపం- రిక్టర్ స్కేలుపై 7.0 తీవ్రత నమోదు
తైవాన్ను భారీ భూకంపం వణికించింది. యిలాన్ కౌంటీకి తూర్పున 32 కి.మీ దూరంలో సముద్రంలో దాదాపు 73 కి.మీ లోతులో ప్రకంపనలు సంభవించాయి.
Published : December 28, 2025 at 8:55 AM IST
Earthquake hits Taiwan: తైవాన్ను శనివారం అర్థరాత్రి భారీ భూకంపం వణికించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 7.0గా నమోదైనట్లు తైవాన్ సెంట్రల్ వెదర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (సీడబ్ల్యూఏ) వెల్లడించింది. ఈ భూకంపం వల్ల ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు అధికారులు వెల్లడించలేదు. అయితే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ద్వీపంలోని అనేక ప్రాంతాల్లోనూ భూకంపం సంభవించినట్లు సీడబ్ల్యూఏ నివేదించింది. యిలాన్ కౌంటీకి తూర్పున 32 కి.మీ దూరంలో సముద్రంలో దాదాపు 73 కి.మీ లోతులో భూకంపం వచ్చినట్లు సీడబ్ల్యూఏ పేర్కొంది.
తైపీ, న్యూ తైపీ, తైచుంగ్, టాయోయువాన్, తైనాన్, హువాలియన్, యిలాన్, మియావోలితో పాటు అనేక ప్రాంతాలలో భూకంపం సంభవించింది. అయితే తైపీతో పాటు న్యూ తైపీ, తైచుంగ్, తావోయువాన్, తైనాన్, హువాలియన్, యిలాన్, సించు వంటి నగరాలు ఈ భూకంపం కారణంగా ఎక్కువగా ప్రభావితమైనట్లు అధికారులు చెప్పారు. మిగతా ప్రాంతాలల్లో తక్కువ తీవ్రత నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. యిలాన్ కౌంటీలో 4 తీవ్రత నమోదైనట్లు చెప్పారు. దక్షిణాన తీవ్రత ఇంకా కొంచెం తక్కువగా ఉంది. కావోహ్సియంగ్, పింగ్టుంగ్ కౌంటీలు 3 తీవ్రతను నమోదు చేశాయి. బయటి ప్రాంతాలలో స్వల్ప ప్రకంపనలు సంభవించాయి. లియన్చియాంగ్, పెంఘు కౌంటీలలో 2, కిన్మెన్ కౌంటీలో 1 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది.
ఫిలిప్పీన్ సీ ప్లేట్, యురేషియన్ ప్లేట్ల మధ్య జరిగిన టెక్టోనిక్ కదలికల వల్ల ఈ భూకంపం సంభవించిందని శాస్త్రవేత్తలు వివరించారు. ఇదిలా ఉండగా, ఒకవైపు తైవాన్ వణుకుతుండగా, మరోవైపు శనివారం రోజునే ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో కూడా 4.0 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. హిందూకుష్ ప్రాంతంలో ప్రకంపనలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రకంపనలపై రెడ్ క్రాస్ స్పందించింది. హిందూకుష్ ప్రాంతంలో తరచుగా ఇలాంటి ప్రకంపనలు వస్తుంటాయని పేర్కొంది.
తైవాన్ చరిత్రలో 7 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రతతో భూకంపం రావడం ఇది మూడవసారి మాత్రమేనని సీడబ్ల్యూఏ అధికారులు చెబుతున్నారు. గతంలో 1999 సెప్టెంబర్లో (7.3 తీవ్రత), గత ఏడాది ఏప్రిల్లో (7.2 తీవ్రత) ఇలాంటి భారీ భూకంపాలు వచ్చాయి. భూకంపం సముద్ర తీరానికి దూరంగా లోతులో సంభవించడం వల్ల పెద్దగా నష్టం జరగకపోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో 5.5 నుంచి 6.0 తీవ్రతతో మళ్లీ ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఒకవైపు తైవాన్ వణుకుతుండగా, మరోవైపు శనివారం నాడే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కూడా 4.0 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ముఖ్యంగా హిందూకుష్ ప్రాంతంలో తరచుగా ఇలాంటి ప్రకంపనలు వస్తుంటాయని రెడ్ క్రాస్ పేర్కొంది.