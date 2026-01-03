ETV Bharat / international

'మదురోపై నార్కో-టెర్రరిజం కుట్ర కేసు పెట్టాం'- యూఎస్​ అటార్నీ జనరల్ వెల్లడి

మదురోపై కుట్ర కేసులు పెట్టాం- యూఎస్ చట్టాల ప్రకారం ఆయనపై విచారణ చేస్తాం- పమేలా బొండి వెల్లడి

Venezuela's President Nicolas Maduro gestures next to his wife, First Lady Cilia Flores
Venezuela's President Nicolas Maduro gestures next to his wife, First Lady Cilia Flores (AFP)
Published : January 3, 2026 at 7:48 PM IST

Maduro Narco Terrorism Conspiracy : వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోపై నార్కో-టెర్రరిజం కేసు పెట్టినట్లు యూఎస్​ అటార్నీ జనరల్​ పమేలా బోండి శనివారం ప్రకటించారు. ఆయనపై అమెరికా చట్టాల ప్రకారం విచారణ జరిపిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

"నికోలస్​ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోర్స్​పై న్యూయార్క్​లోని సౌత్రన్ డిస్ట్రిక్ట్​లో కేసు నమోదు అయ్యింది. మదురోపై నార్కో-టెర్రరిజం, కొకైన్ ఇంపోర్టేషన్ కుట్ర కేసులు​, అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా మెషిన్​గన్​లు, విధ్వంసక పరికరాలను కలిగి ఉండడం మొదలైన అభియోగాలు మోపడం జరిగింది. త్వరలోనే వారిపై అమెరికా కోర్టుల్లో, అమెరికా చట్టాల ప్రకారం విచారణ జరుగుతుంది."
- పమేలా బోండి, యూఎస్​ అటార్నీ జనరల్​

ట్రంప్​నకు కృతజ్ఞతలు!
యూఎస్​ డోజ్ (DOJ) తరఫున, అమెరికన్ ప్రజల తరఫున అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​నకు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నానని పమేలా బోండి అన్నారు. 'ఈ ఇద్దరు (మదురో దంపతులు) అంతర్జాతీయ నార్కో-ట్రాఫికర్లను పట్టుకోవడానికి అద్భుతమైన, అత్యంత విజయవంతమైన మిషన్​ను నిర్వహించిన యూఎస్​ సైన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను' అని అన్నారు.

అమెరికాపై రష్యా ఫైర్​
వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు, అతని భార్యను అమెరికా దాడి చేసి బందీగా తీసుకెళ్లడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని రష్యా శనివారం ప్రకటించింది. ఇదే నిజమైతే, స్వతంత్ర దేశమైన వెనెజువెలా సార్వభౌమత్వాన్ని ఉల్లంఘించడమే అవుతుందని వ్యాఖ్యానించింది. ఇది అంతర్జాతీయ ప్రాథమిక సూత్రాల ఉల్లంఘనే అవుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఓ దేశాధ్యక్షుడిని బలవంతంగా తీసుకెళ్లడం పట్ల తాము చాలా ఆందోళన చెందుతున్నామని పేర్కొంది. అమెరికా శనివారం వెనెజువెలాపై చేసిన దాడిని 'సాయుధ దురాక్రమణ'గా రష్యా వ్యాఖ్యానించింది. తమ చర్యలను సమర్థించుకోవడానికి అమెరికా చెబుతున్న సాకులు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొంది.

అమెరికాకు ఉక్రెయిన్ మద్దతు
మరోవైపు ఉక్రెయిన్, నేరుగా అమెరికాకు మద్దతు పలికింగి, మదురో అన్ని చట్టాలను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించింది. "నియంత్రత్వం, అణచివేత, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు లేని స్వేచ్ఛగా జీవించే దేశాల హక్కును ఉక్రెయిన్ సమర్థిస్తుంది. కానీ మదురో పాలన అన్ని విధాలుగా అటువంటి సూత్రాలన్నింటినీ ఉల్లంఘించింది. మదురో ఎన్నికల రిగ్గింగ్​, నిరసనకారులపై హింస చేశారు. అందుకే మదురో ప్రభుత్వ చట్టబద్ధతను మేము గుర్తించలేదు. వెనెజువెలా ప్రజలకు సాధారణ జీవితం, భద్రత, శ్రేయస్సు, గౌరవం పొందే అవకాశం ఉండాలి" అని ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రి సిబిహా పేర్కొన్నారు.

వాళ్లు బతికే ఉన్నారా?
మరోవైపు తమ అధ్యక్షుడుని, ప్రథమ మహిళను అమెరికా కస్టడీలోకి తీసుకోవడంపై వెనుజువెలా ఉపాధ్యక్షుడు డెల్సీ రోడ్రిగ్స్​ స్పందించారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ ఎక్కడ ఉన్నారో తమకు తెలియదన్నారు. అయితే వారిద్దరూ సజీవంగా ఉన్నారో, లేదో తెలియజేయాలని, అందుకు తగిన ఆధారాలు చూపాలని అగ్రరాజ్యం అమెరికాను డిమాండ్ చేశారు.

భారీ వైమానిక దాడులు
అమెరికా వెనుజువెలా భారీ వైమానిక దాడులు చేసింది. శనివారం తెల్లవారు జామున 2 గంటలకు ఆ దేశ రాజధాని కరాకస్​ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఏడు చోట్ల భారీ పేలుళ్లు జరిపింది. తరువాత వెనుజువెలా దేశాధ్యక్షుడిని, అతని భార్యను కస్టడీలోకి తీసుకుంది. అమెరికాకు చెందిన డెల్టా ఫోర్స్‌ ఈ ఆపరేషన్‌ చేపట్టింది. అయితే ఈ దాడులకు ముందు తమ పౌరులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అమెరికా ఫెడరల్​ ఏవియేషన్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్​ఏఏ) వెనెజువెలా గగనతలంలో అమెరికా పౌర విమానాల రాకపోకలపై నిషేధం విధించింది.

అమెరికా దళాల దాడుల వల్ల కరాకస్​ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ప్రజల భయాందోళనలతో వీధుల్లోకి వస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల మదురో మద్దతుదారులు నిరసనలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, 1989 తర్వాత ఒక లాటిన్ అమెరికా దేశ వ్యవహారాల్లో యూఎస్​ నేరుగా జోక్యం చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

