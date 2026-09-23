ETV Bharat / international

'సిగ్గుచేటు': గాజా సంక్షోభంపై మెక్రాన్ ఆగ్రహం- హర్మూజ్‌ను 'బ్లాక్‌మెయిల్' కోసం వాడొద్దని హితవు

ఐరాస వేదికగా గాజా దౌత్యంపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ ఆగ్రహం- గాజా విషయంలో నిష్క్రియాపరులుగా ఉండొద్దంటూ హితవు

Macron UN Speech
ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్ (X@EmmanuelMacron)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 8:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Macron UN Speech : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు, గాజాలో నెలకొన్న దారుణ పరిస్థితులపై ఐరాస వేదికగా ప్రపంచ నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరించిన గాజా దౌత్య విధానంపై విమర్శలు గుప్పించారు. వచ్చే ఏడాది తన పదవీకాలం ముగియనున్న తరుణంలో ప్రపంచ దేశాలనుద్దేశించి మెక్రాన్ ఉద్వేగంగా మాట్లాడారు.

గాజాలో శాంతి స్థాపన జరిగిందంటూ చేస్తున్న ప్రకటనలకు, క్షేత్రస్థాయిలో నెలకొన్న భయానక వాస్తవాలకు మధ్య పొంతన లేదన్నారు. కనీసం మానవతా సహాయం కూడా అందడం లేదని, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ సమాజానికి సిగ్గుచేటని ఆయన మండిపడ్డారు. గత ఏడాది పాలస్తీనాను కొన్ని దేశాలు గుర్తించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మెక్రాన్ ప్రస్తావించారు. కేవలం గుర్తింపుతోనే సమస్య పరిష్కారం కాదనే విమర్శలపైనా ఆయన స్పందించారు.

ఇదే సమయంలో కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని ఏ దేశం కూడా రాజకీయ 'బ్లాక్‌మెయిల్' కోసం ఉపయోగించకూడదని మెక్రాన్ హెచ్చరించారు. ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక స్థిరత్వానికి, వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఈ జలమార్గాన్ని ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా తక్షణమే తెరవడం అత్యంత ప్రాధాన్యతాంశమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అందరూ కట్టుబడి ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.

"ఒక ఏడాది క్రితం ఇదే సభలో డజనుకు పైగా దేశాలు పాలస్తీనాను గుర్తించాయి. 'గుర్తింపు అనేది కేవలం కాగితం ముక్క మాత్రమే, వాస్తవ పరిస్థితిని చూడండి' అని కొందరు అంటున్నారు. గాజా విషయంలో మనం నిష్క్రియాపరులుగా ఉంటూ పోతే మనకు ఏపాటి విశ్వసనీయత ఉన్నట్టు? కొందరు తాము శాంతిని సాధించామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ, ఆ శాంతి ఒక్క సెకను పాటు అయినా మానవతా సహాయాన్ని పునరుద్ధరించలేదు. ఇది మనందరికీ సిగ్గుచేటు. దీన్ని మనం మనం ప్రేక్షకులలా చూస్తూ ఊరుకోవాలా?"
- ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు

'ఏడాది క్రితం నేను ఇక్కడ ప్రసంగించినప్పుడు గాజాలో యుద్ధం తీవ్రంగా సాగుతోంది. ఆ తర్వాత కొన్ని వారాలకే మేం ఆ యుద్ధాన్ని ముగించి, వేలాది ప్రాణాలను కాపాడాం' అని ఐరాస వేదికగా ట్రంప్ మాట్లాడిన కొద్ది సేపటికే మెక్రాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, పౌర, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరారు. ఇది కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతున్న అనాగరిక చర్య అని పేర్కొన్నారు.

వెస్ట్ బ్యాంక్‌పై తీవ్ర ఆందోళన
గాజాతో పాటు వెస్ట్ బ్యాంక్‌లో జరుగుతున్న పరిణామాలపై కూడా మెక్రాన్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ ప్రతిరోజు నిబంధనల ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయన్నారు. వెస్ట్ బ్యాంక్‌లో హమాస్ ఎప్పుడూ కార్యకలాపాలు సాగించలేదు. అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు పాలస్తీనా ప్రజల మనుగడ హక్కును కాలరాసే విధంగా, భవిష్యత్ శాంతి ప్రాతిపదికనే దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయన్నారు. ఇజ్రాయెల్ పొరుగు దేశాలపై చేపడుతున్న సైనిక చర్యలు ఆ దేశ భద్రతను మెరుగుపరచవని, పైగా భవిష్యత్తులో దానిని మరింత బలహీనపరుస్తాయని ఆయన హితవు పలికారు. మనం మళ్లీ 'అడవి చట్టం' వైపు వెళ్తున్నామా? లేక నాగరిక అంతర్జాతీయ సమాజంలో జీవిస్తున్నామా? అనేది తేల్చుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు.

గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ప్రమాదకర దశ: ఖతార్ అమీర్
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కూటమికి, ఇరాన్‌కు మధ్య పెరుగుతున్న శత్రుత్వం కారణంగా గల్ఫ్ ప్రాంతం చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన దశను ఎదుర్కొంటోందని ఖతార్ అమీర్ షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ థానీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ సంక్షోభానికి సైనిక చర్యల ద్వారా కాకుండా కేవలం దౌత్య మార్గాల ద్వారానే శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

ఇజ్రాయెల్ వైఖరిని తప్పుబట్టిన జోర్డాన్ రాజు
ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యలపై జోర్డాన్ రాజు అబ్దుల్లా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. గాజాలో యుద్ధాన్ని పొడిగించడమే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి, శాంతిని సాధించడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం మాత్రం కావాలనే లక్ష్యాలను మారుస్తూ శాంతి ప్రయత్నాలకు గండికొడుతోందని మండిపడ్డారు.

అదొక్కటే పరిష్కారం- ఐరాస ప్రధాన కార్యదర్శి
పశ్చిమాసియాలో దశాబ్దాలుగా రగులుతున్న సమస్యకు అంతిమ పరిష్కారం గురించి ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రస్ స్పష్టతనిచ్చారు. పాలస్తీనియన్లకు, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు, సుదూర ప్రాంతాల భద్రతకు 'ద్వి-దేశ' పరిష్కారం ఒక్కటే ఏకైక మార్గమని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. "ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా అనే రెండు స్వతంత్ర, సార్వభౌమ, ప్రజాస్వామ్య దేశాలు పరస్పర శాంతియుత వాతావరణంలో జీవించడమే ఏకైక పరిష్కాం. దీనికి ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయం లేదు" అని గుటెర్రస్ స్పష్టం చేశారు.

త్వరలోనే రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు : ట్రంప్

ఐరాస వేదికగా ఇరాన్, అమెరికా కీలక భేటీ- 3 గంటలపాటు ఒప్పందంపై చర్చలు- హర్మూజ్ రీఓపెన్‌కు టెహ్రాన్ షరతులు

TAGGED:

UN GENERAL ASSEMBLY 2026
HORMUZ STRAIT BLACKMAIL MACRON
QATAR EMIR JORDAN KING UNGA SPEECH
EMMANUEL MACRON ON HORMUZ
MACRON UN SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.