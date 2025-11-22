జీ-20 ప్రమాదపుటంచుల్లో ఉంది- మేక్రాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : November 22, 2025 at 10:27 PM IST
Macron Says NATO Brain Dead : ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మేక్రాన్ దక్షిణాఫ్రికా జోహనస్బర్గ్ వేదికగా జరుగుతున్న జీ-20 సదస్సులో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జీ-20 కూటమి ఉనికి ప్రమాదంలో ఉందన్నారు. ప్రధానమైన అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలను పరిష్కరించడంలో జీ-20 ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని అన్నారు. అంతేకాదు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జీ-20 సదస్సుకు దూరంగా ఉండటాన్ని మేక్రాన్ ప్రస్తావించారు.
శాంతి సాధ్యం కాదు!
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై కూడా మేక్రాన్ తనదైన రీతిలో స్పందించారు. ఉక్రెయిన్ ప్రజల సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించకుండా అక్కడ శాంతి సాధ్యం కాదని మేక్రాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. మానవతా చట్టాలు, ప్రాదేశిక సమగ్రతల విషయంలో ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించేందుకు జీ-20 పోరాడుతోందని ఆయన అన్నారు. కొన్ని ప్రధాన సమస్యలపై సమష్టిగా కృషి చేయకుంటే జీ20 ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ నేతలు గుర్తించాలని సూచించారు. గతంలోనూ మేక్రాన్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. ఉక్రెయిన్పై రష్యా దండయాత్రకు ముందు 'నాటో' కూటమి బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యిందంటూ ఆయన పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.
ఉమ్మడి ప్రకటన
దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రారంభమైన జీ-20 సదస్సు ఓ ఉమ్మడి ప్రకటనను ఆమోదించింది. అమెరికా హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేస్తూ సభ్యదేశాలు ముందుకే వెళ్లాయి. సాధారణంగా సదస్సు చివరలో తీర్మానానికి ఆమోదం తెలుపుతుంటారు. కానీ ఈసారి మాత్రం ప్రారంభ సమావేశంలోనే ఇందుకు ఆమోద ముద్ర పడింది.
జీ20 సమ్మిట్ నుంచి అమెరికా దూరంగా ఉంటుందని నవంబర్ 7న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో ఆఫ్రికానర్లపై హింస, భూస్వాధీనం జరుగుతోందంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ, ఇలాంటి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నంత వరకు ఏ అమెరికా ప్రభుత్వ అధికారి కూడా జీ20కి హాజరు కారని ట్రూత్ సోషల్లో ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ట్రంప్ 2026 జీ20 సమ్మిట్ను అమెరికాలోని మియామిలో నిర్వహిస్తానని కూడా ప్రకటించారు. కాగా, అమెరికా ఈ సదస్సుల్లో పాల్గొన్నా, పాల్గొనకపోయినా జీ-20 మాత్రం కొనసాగుతుందని ఇంతకు ముందు దక్షిణాఫ్రికా అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి రొనాల్డ్ లమోలా పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.
మోదీ కీలక ప్రతిపాదనలు
మరోవైపు జీ-20 సదస్సులో ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రతిపాదనలు చేశారు. 'సమగ్ర, సుస్థిర ఆర్థిక వృద్ధి' అంశంపై శనివారం మాట్లాడారు. ప్రపంచ అభివృద్ధి ప్రమాణాలను పునఃసమీక్షించాలని పిలుపునిచ్చారు. అందరినీ కలుపుకొని పోయే స్థిరమైన వృద్ధిపై దృష్టి పెట్టడం అవసరమని స్పష్టం చేశారు. భారతదేశ నాగరికతా విలువలు, మానవతావాదం ఈ విషయంలో మార్గాన్ని చూపుతాయని పేర్కొన్నారు.
మాదకద్రవ్యాలు సహా డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాను అరికట్టడానికి, మాదకద్రవ్యాలు-ఉగ్రవాద సంబంధాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక జీ20 చొరవ చూపించాలని మోదీ అన్నారు. 'మాదకద్రవ్యాలను అరికట్టి, ఉగ్రవాద ఆర్థిక వ్యవస్థను బలహీనపరుద్దాం' అని పిలుపునిచ్చారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించే దిశగా మరో ప్రతిపాదన చేశారు. శిక్షణ పొందిన వైద్య నిపుణులతో కూడిన 'జీ20 గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ రెస్పాన్స్ టీమ్'ను ఏర్పాటు చేయాలని మోదీ సూచించారు. సంప్రదాయ జ్ఞానాన్ని పరిరక్షించడానికి, ప్రజారోగ్యం, శ్రేయస్సును పెంపొందించడానికి 'జీ20 గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ రిపాజిటరీ'ని ఏర్పాటు చేయాలని మోదీ అన్నారు.