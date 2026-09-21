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కెనడాకు EUలో కొత్త హోదా- మెక్రాన్‌ ఓకే, ట్రంప్ నో- అసలు కారణం ఇదే!

కెనడాకు ఈయూలో అసోసియేట్‌ సభ్యత్వం ప్రతిపాదనకు మెక్రాన్‌ మద్దతు- చమురు, గ్యాస్‌, రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లో కెనడా, ఫ్రాన్స్‌ కొత్త ఒప్పందాలు- అమెరికాతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తూనే యూరప్‌తో బంధం బలోపేతం అంటున్న కార్నీ

Macron On Canada Membership
ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్ , కెనడా ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 8:23 AM IST

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Macron On Canada Membership : అమెరికా కెనడా మధ్య సంబంధాలు మారుతున్న వేళ మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటివరకు అమెరికాపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడిన కెనడా, ఇప్పుడు యూరప్‌తో బంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో కెనడాకు యూరోపియన్‌ యూనియన్‌(ఈయూ)లో అసోసియేట్‌ సభ్యత్వం కల్పించాలన్న ప్రతిపాదనకు ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌ మద్దతు తెలిపారు. కెనడా ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీతో ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన సెయింట్‌-పియర్‌-ఎట్‌-మికెలాన్‌లో ఆదివారం జరిగిన సమావేశంలో మెక్రాన్‌ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు.

ఈయూతో మరింత దగ్గరగా!
కెనడా, ఈయూ మధ్య సంబంధాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని యూరోపియన్‌ కమిషన్‌ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్‌ డెర్‌ లేయెన్‌ ఇటీవల ప్రతిపాదించారు. కెనడాను ఈయూ చరిత్రలో తొలి అసోసియేట్‌ సభ్యుడిగా చేయాలన్న ఆలోచనను ఆమె తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. దీనికి కెనడా ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీ కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. సెప్టెంబర్‌ 16న వాన్‌ డెర్‌ లేయెన్‌తో సమావేశమైన కార్నీ, సాధారణ వాణిజ్య సంబంధాలను దాటి రక్షణ, ఇంధనం, కీలక ఖనిజాలు, కృత్రిమ మేధ, అంతరిక్షం వంటి రంగాల్లో మరింత బలమైన భాగస్వామ్యం అవసరమని చెప్పారు. అయితే అసోసియేట్‌ సభ్యత్వం అనేది ప్రస్తుతం ఈయూ చట్టాల్లో ఉన్న సాధారణ సభ్యత్వ హోదా కాదు. దీనికి కచ్చితమైన రూపం, హక్కులు, బాధ్యతలు ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది. అలాగే ఈ ప్రతిపాదన ముందుకు వెళ్లాలంటే ఈయూ సభ్య దేశాల ఆమోదం అవసరం.

మెక్రాన్‌ ఎందుకు మద్దతిచ్చారు?
కెనడా యూరప్‌కు దగ్గరవడాన్ని మెక్రాన్‌ బలంగా సమర్థించారు. కెనడా, ఫ్రాన్స్‌ మధ్య భౌగోళిక దూరం తక్కువేనని.. తమ విలువలు కూడా అంతే దగ్గరగా ఉన్నాయని కార్నీ పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాలు భవిష్యత్తులో అంతరిక్షం, రక్షణ, ఇంధనం, టెలికమ్యూనికేషన్స్‌, వాతావరణ మార్పులు, కీలక సాంకేతిక రంగాల్లో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించాయి. అంతరిక్ష రంగంలో రెండు దేశాల స్పేస్‌ ఏజెన్సీలు, రక్షణ శాఖలు కలిసి పనిచేయనున్నాయి. ప్రయోగ వేదికలు, భూమిపై ఉపగ్రహాల నుంచి సమాచారాన్ని స్వీకరించే వ్యవస్థలు వంటి మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసి పంచుకునే అంశంపైనా చర్చించారు.

యూరప్‌కు అవసరం
ఈ భేటీలో ఇంధన రంగం కూడా కీలకంగా మారింది. కెనడా వద్ద భారీ స్థాయిలో చమురు, సహజ వాయువు, కీలక ఖనిజాలు, అరుదైన భూఖనిజాలు ఉన్నాయని మెక్రాన్‌ చెప్పారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా, ముఖ్యంగా ఇరాన్‌ చుట్టూ నెలకొన్న సంక్షోభం కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగింది. ఈ పరిస్థితుల్లో యూరప్‌కు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన సరఫరా మార్గాలు అవసరమవుతున్నాయి. అందులో కెనడా ముఖ్య భాగస్వామిగా మారే అవకాశం ఉందని మెక్రాన్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. కెనడా నుంచి యూరప్‌ అట్లాంటిక్‌ తీరానికి ద్రవీకృత సహజ వాయువు(ఎల్‌ఎన్‌జీ) సరఫరా చేసే అవకాశాలపై కూడా ఇరు దేశాలు చర్చించాయి. అంతేకాదు కీలక ఖనిజాలు, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ, ఉపగ్రహాలు, సూపర్‌ కంప్యూటింగ్‌ వంటి రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని నిర్ణయించాయి.

అమెరికాకు వ్యతిరేకం కాదంటున్న కార్నీ
కెనడా యూరప్‌తో సంబంధాలను పెంచుకోవడాన్ని అమెరికాకు వ్యతిరేక చర్యగా చూడకూడదని ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీ స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచంలోని పలు దేశాలతో బలమైన సంబంధాలు కలిగి ఉండటం వల్ల కెనడా మరింత స్వతంత్రంగా, ఆర్థికంగా, వ్యూహాత్మకంగా స్థిరంగా ఉండగలదని ఆయన చెబుతున్నారు. అంటే అమెరికాతో సంబంధాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం కెనడా లక్ష్యం కాదని ఒకే దేశంపై ఎక్కువగా ఆధారపడకుండా ఇతర భాగస్వామ్యాలను కూడా బలోపేతం చేసుకోవాలన్నదే కార్నీ ప్రభుత్వ ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది.

ట్రంప్‌ అభ్యంతరం
అయితే కెనడా-ఈయూ సన్నిహిత సంబంధాల ప్రతిపాదనకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కెనడాను ఈయూ అసోసియేట్‌ సభ్యుడిగా చేయడం వెనుక ఉద్దేశం అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే యూరప్‌పై భారీ సుంకాలు విధిస్తానని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. ఈ ప్రతిపాదనను ఆయన శత్రుత్వ చర్యగా భావించే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో కెనడా-ఈయూ సంబంధాల చర్చ కేవలం ఆర్థిక అంశంగా కాకుండా భవిష్యత్తులో ఉత్తర అమెరికా, యూరప్‌ మధ్య వ్యూహాత్మక సమీకరణాలపై కూడా ప్రభావం చూపించే అంశంగా మారింది.

అసలు కారణం ఇదే
కెనడా ఇప్పుడు అమెరికాతో ఉన్న బంధాన్ని తెంచుకోవాలని చూస్తోందని చెప్పడం కంటే, తనకు మరిన్ని ప్రత్యామ్నాయ భాగస్వామ్యాలను సిద్ధం చేసుకుంటోందని చెప్పడం సరైనది. యూరప్‌కు కెనడా నుంచి ఇంధనం, కీలక ఖనిజాలు అవసరం. కెనడాకు యూరప్‌ నుంచి పెట్టుబడులు, మార్కెట్లు, సాంకేతికత, రక్షణ సహకారం అవసరం. ఈ పరస్పర అవసరాలే రెండు వైపులా సంబంధాలను మరింత దగ్గర చేస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ఈ పరిణామం అమెరికా-కెనడా వాణిజ్య సంబంధాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

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