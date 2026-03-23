2026లో ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలకడానికి ఎదురుచూస్తున్నాం: రష్యా

భారత్‌తో సంబంధాల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన రష్యా- కాలపరీక్షను ఎదుర్కొని నిలిచిన స్నేహబంధం భారత్, రష్యాలదని కితాబు- ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించిన రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్

Lavrov
Associated Press
Published : March 23, 2026 at 8:25 PM IST

Lavrov Hails India Russia Ties : భారత్‌తో సంబంధాల గురించి రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దిల్లీతో ఉన్నత స్థాయి దౌత్య సంబంధాలు కొనసాగాలని మాస్కో ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ ఏడాది (2026)లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి రష్యాలో స్వాగతం పలకడానికి తాము ఎదురుచూస్తున్నామని తెలిపింది. ఈ మేరకు రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ వ్యాఖ్యానించారు.

"రష్యా, భారత్‌ది కాలపరీక్షను ఎదుర్కొని నిలిచిన స్నేహబంధం. సమానత్వం, విశ్వాసం, గౌరవం, ప్రయోజనాలను ఇరుదేశాలు పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా భారత్, రష్యాల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. 2025 డిసెంబర్‌లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన అనంతరం ఇరుదేశాల వ్యూహాత్మక లక్ష్యాల కోసం సమన్వయం పెరిగింది. ఆ సమయంలో పలు ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరిగాయి. రెండు దేశాల మధ్య 2025లో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం సుమారు 60 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. 2030 నాటికి రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 100 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవాలి" అని సెర్గీ లావ్రోవ్ తెలిపారు.

