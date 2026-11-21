'భారత్ GDP వృద్ధి రేటును చూశారా?'- అమెరికా ఫెడరల్ బ్యాంకుపై ట్రంప్ ఫైర్
Trump On India GDP : అమెరికా ఫెడరల్ బ్యాంకుపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. మంచి ఫలితాలను సాధిస్తున్నప్పటికీ వడ్డీ రేట్లు పెంచడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 21, 2026 at 6:58 AM IST
అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ (యూఎస్ ఫెడ్) అనుసరిస్తున్న ద్రవ్య విధానాలపై ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. భారత్లో వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉండటం వల్లే ఆ దేశం 7 శాతం జీడీపీ వృద్ధిని సాధిస్తోందన్నారు. అమెరికాలో కూడా వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తే తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏకంగా 15 నుంచి 20 శాతం వరకు వృద్ధి చెందుతుందని జోస్యం చెప్పారు. శుక్రవారం వైట్హౌస్ వద్ద విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్, అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ తీరుపై ధ్వజమెత్తారు. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి సానుకూల గణాంకాలు విడుదలైన ప్రతిసారీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతోందని ట్రంప్ విమర్శించారు.
'నేను ఫెడ్ ఛైర్మన్ను వ్యక్తిగతంగా తప్పుబట్టడం లేదు. కానీ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ రాజకీయ కోణంలో ఆలోచిస్తోంది. మనం మంచి ఆర్థిక గణాంకాలు ప్రకటించినప్పుడల్లా వారు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్నారు. దాని వెనుక ఒక కారణం ఉంది. నిజానికి దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా జరగాలి. ఆర్థిక పనితీరు మెరుగ్గా ఉన్నప్పుడు దేశ పరపతి పెరుగుతుంది. అప్పుడు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాలి. కానీ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనుసరిస్తున్న వ్యతిరేక విధానాల వల్ల అమెరికా ఆర్థిక సామర్థ్యం దెబ్బతింటోంది. మనం దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాం. దేశాన్ని నాశనం చేసేలా ఈ చర్యలు ఉన్నాయి. మంచి గణాంకాలు వచ్చినప్పుడు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాలి. ఎందుకంటే అప్పుడు మన క్రెడిట్ సామర్థ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తే మన జీడీపీ 4 శాతానికి బదులుగా 15 లేదా 20 శాతానికి చేరుకుంటుంది. తద్వారా మనం దేశ అప్పులను చాలా వేగంగా తీర్చేయగలం. కానీ వారు రివర్స్లో పనిచేస్తున్నారు' అని ట్రంప్ మండిపడ్డారు.
'భారత్ 7శాతం వృద్ధి సాధిస్తోంది'
ఈ సందర్భంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పనితీరును ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను తక్కువగా ఉంచడం వల్లే అక్కడ 7 శాతం వృద్ధి నమోదవుతోందని ఆయన విశ్లేషించారు. 'భారత్ వైపు చూడండి, అక్కడ తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయి, 7 శాతం జీడీపీ వృద్ధి ఉంది. అదే విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తే భారీగా జీడీపీ వృద్ధిని సాధించగలం. మనం ఇంత అద్భుతంగా రాణిస్తున్నప్పటికీ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం నిజంగా విచారకరం. వాస్తవానికి మనం ఎంతో పురోగతి సాధించాం' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. గ్లోబల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అమెరికా పాత్రను ప్రస్తావిస్తూ, ప్రపంచంలోనే అత్యల్ప వడ్డీ రేట్లు అమెరికాలోనే ఉండాలని ట్రంప్ ఆకాంక్షించారు. ఇతర దేశాల ఆర్థిక విజయాల్లో అమెరికా పాత్ర ఎంతో ఉందని ఆయన అన్నారు. ఇతర దేశాలు ఎదగడానికి అమెరికా సాయం చేస్తోందన్నారు. అందుకే ప్రపంచంలోనే అత్యల్ప వడ్డీ రేట్లు మన దేశంలోనే ఉండాలన్నారు.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానాలపై ట్రంప్ గత కొంతకాలంగా బహిరంగంగానే విమర్శలు చేస్తున్నారు. అయితే, అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్దేశించుకున్న 2 శాతం లక్ష్యం కంటే ఇంకా ఎక్కువే కొనసాగుతుండటం గమనార్హం. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం. సెప్టెంబర్ నెలలో వార్షిక పర్సనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ (పీసీఈ) ద్రవ్యోల్బణం 3.6 శాతంగా నమోదైంది. ఆహారం, ఇంధన ధరలను మినహాయించి లెక్కించే కోర్ పీసీఈ ద్రవ్యోల్బణం 3.1 శాతంగా ఉంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులోకి తెచ్చే క్రమంలోనే ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తుండగా, వృద్ధి రేటును వేగవంతం చేసేందుకు రేట్లు తగ్గించాలని ట్రంప్ పట్టుబడుతున్నారు.
చైనాలో పుతిన్కు ప్రాధాన్యం తగ్గిందా? ట్రంప్నకు జిన్పింగ్ పెద్దపీట వెనుక వ్యూహమేంటి?
ఇరాన్ వార్ : అమెరికాకు 48.3 బిలియన్ డాలర్ల భారం- యుద్ధం ఆపాలంటూ డెమొక్రాట్ల తీర్మానానికి రిపబ్లికన్లు చెక్