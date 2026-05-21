'మారణహోమాలకు చరిత్ర కలిగిన దేశం పాక్'- ఐరాస వేదికగా భారత్​ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

ఐరాస భద్రతామండలిలో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ తీవ్ర విమర్శలు- అఫ్గానిస్థాన్ పౌరుల హత్యలకు పాక్ బాధ్యత వహించాలన్న భారత్- పాక్ సైన్యం వైమానిక దాడుల్లో వందలాది మంది మృతి చెందారని ఆరోపణ

Ambassador Harish Parvathaneni, Permanent Representative of India to the UN (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 7:21 AM IST

India Slams Pakistan at UNSC : అంతర్జాతీయ వేదికగా పాకిస్థాన్​పై భారత్​ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించింది. పౌరులపై మారణహోమాలు జరిపిన చరిత్ర పాకిస్థాన్‌కు ఉందని భారత్ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. పాకిస్థాన్ సైన్యం జరిపిన సరిహద్దు దాడుల కారణంగా అఫ్గానిస్థాన్​లో 750 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం, గాయపడటం జరిగిందని ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని పేర్కొన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలిలో 'సాయుధ ఘర్షణల్లో పౌరుల రక్షణ' అంశంపై జరిగిన వార్షిక బహిరంగ చర్చ జరిగింది. అందులో పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించగా, హరీశ్ ఈ మేరకు గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చారు.

'మారణహోమాల చరిత్ర కలిగిన పాకిస్థాన్‌ భారత్ అంతర్గత వ్యవహారాలపపై మాట్లాడటం వ్యంగ్యంగా ఉంది. పాకిస్థాన్ జరిపిన దాడులు కారణంగా అఫ్గాన్​లో 2026 తొలి మూడు నెలల్లో 750 మంది పౌరులు మృతి చెందారని లేదా గాయపడ్డారని యునైటెడ్ నేషన్స్ అసిస్టెన్స్ మిషన్ ఇన్ అఫ్గానిస్థాన్ (యూఎన్​ఏఎంఏ) నివేదిక తెలిపింది. రంజాన్ మాసంలో కాబూల్‌లోని ఓమిద్ అడిక్షన్ ట్రీట్‌మెంట్ ఆస్పత్రిపై పాకిస్థాన్ వైమానిక జరిపిన దాడులో 269 మంది పౌరులు మరణించగా, మరో 122 మంది గాయపడ్డారు. ప్రార్థనలు ముగించుకుని బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఈ దాడి జరిగింది. ఆస్పత్రిని సైనిక లక్ష్యంగా ఎలా పరిగణిస్తారు? అంతర్జాతీయ చట్టాలు, మానవతా విలువల గురించి మాట్లాడుతూనే అమాయక ప్రజలపై దాడులు చేయడం పాకిస్థాన్ ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనం' అని పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యనించారు.

1971 బంగ్లాదేశ్ యుద్ధం ప్రస్తావన
అఫ్గాన్ పౌరుల రక్షణకు సభ్యదేశాలు కట్టుబడి ఉండాలని ఐరాస ప్రధాన కార్యదర్శి పిలుపునిచ్చినా, పాకిస్థాన్ దాన్ని పూర్తిగా పట్టించుకోలేదని హరీశ్ అన్నారు. సరిహద్దు దాడుల వల్ల 94 వేల మందికి పైగా ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారని భారత్ వెల్లడించింది. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే దేశాలను అంతర్జాతీయ సమాజం జవాబుదారీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. 1971 బంగ్లాదేశ్ విమోచన యుద్ధ సమయంలో పాకిస్థాన్ సైన్యం నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సెర్చ్‌లైట్​ గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో సుమారు నాలుగు లక్షల మహిళలపై సామూహిక అత్యాచారాలకు పాక్ సైన్యం పాల్పడిందని ఆరోపించారు. ఇటువంటి అమానుష చర్యలు పాకిస్థాన్ అంతర్గత వైఫల్యాలను దాచేందుకు హింసను ఆశ్రయిస్తున్నదనే విషయాన్ని చూపుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది.

'పౌరుల రక్షణకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి'
2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 సాయుధ ఘర్షణల్లో నమోదైన పౌర మృతుల సంఖ్య 37 వేలకుపైగా ఉందని హరీశ్ పర్వతనేని తెలిపారు. మూడేళ్లుగా పెరుగుతున్న పౌరుల మృతుల సంఖ్య ఈ ఏడాది కొంత తగ్గినప్పటికీ పరిస్థితి ఇంకా ఆందోళనకరంగానే ఉందన్నారు. పౌరుల మరణాలు, నిరాశ్రయత్వం, కీలక మౌలిక వసతుల ధ్వంసం, ఆస్పత్రులు, పాఠశాలలు, వైద్య సిబ్బంది, సహాయక సిబ్బందిపై దాడులు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఐరాస భద్రతామండలి తీర్మానం 2286 అమలులోకి వచ్చి దశాబ్దం గడిచినా, ఆస్పత్రులు, సహాయక సిబ్బందిపై దాడులు కొనసాగుతుండటం అంతర్జాతీయ మానవతా చట్టాల పట్ల గౌరవం తగ్గుతున్న సంకేతమని పేర్కొన్నారు. నగర ప్రాంతాల్లో క్షిపణులు, బాంబులు, పేలుడు పదార్థాల వినియోగం పౌరులకు తీవ్ర ముప్పుగా మారిందని తెలిపారు. ప్రత్యేకంగా డ్రోన్ల ద్వారా పేలుడు ఆయుధాల వినియోగం పెరగడం ఆందోళనకరమని పేర్కొన్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ), స్వయంచాలక ఆయుధ వ్యవస్థల వినియోగం అంతర్జాతీయ చట్టాలు, మానవతా సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని తెలిపారు. పౌరులకు అనుకోని నష్టం కలగకుండా తగిన భద్రతా చర్యలు ఉండాలని సూచించారు. ఏ కారణం పేరుతోనైనా పౌరులపై ఉద్దేశపూర్వక దాడులను సమర్థించలేమని స్పష్టం చేశారు.

