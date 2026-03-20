భారత్కు ఎల్ఎన్జీ సప్లై రిస్క్- ఖతార్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 17 శాతం డౌన్- ఇరాన్ దాడుల ఎఫెక్ట్
ఖతార్పై ఇరాన్ దాడులు, భారత్కు గ్యాస్ గండం- బాగా దెబ్బతిన్న ఖతర్లోని 3 కీలక ఎల్ఎన్జీ యూనిట్లు- ఒప్పందాలకు అనుగుణంగా గ్యాస్ సప్లై చేయలేమన్న ఖతార్- ఆసియా, ఐరోపా దేశాలపై ప్రభావం పడుతుందని వెల్లడి
Published : March 20, 2026 at 1:29 PM IST
LNG supply risk to India : భారతదేశానికి వచ్చే ఇంధన సప్లైలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత ప్రభావితమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే భారత్ వినియోగించే సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ)లో దాదాపు సగానికిపైగా భాగాన్ని అందించే ఖతార్లోని రాస్ లప్ఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీలో ఉన్న అతిపెద్ద ఎల్ఎన్జీ ఉత్పత్తి కేంద్రంపై ఇరాన్ దాడులు చేసింది. ఇరాన్ చేసిన ఈ మిస్సైల్ ఎటాక్స్తో ఖతర్ దేశ ఎల్ఎన్జీ ఎగుమతి సామర్థ్యం ఒక్కసారిగా 17 శాతం తగ్గిపోయింది. ఇందువల్లే ఖతార్ నుంచి భారత్కు ఎల్ఎన్జీ సప్లైలు తగ్గుతాయని, ఫలితంగా ఎల్ఎన్జీ ధరలు పెరుగుతాయనే ఆందోళనలు మార్కెట్వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఖతార్లోని 3 ఎల్ఎన్జీ కర్మాగారాలపై పెనుప్రభావం
ఇరాన్ మిస్సైల్ దాడుల్లో ఖతార్లోని రాస్ లప్ఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీలో ఉన్న ట్రైన్-4, ట్రైన్-6 అనే ఎల్ఎన్జీ ఉత్పత్తి యూనిట్లతో పాటు పెర్ల్ జీటీఎల్ కర్మాగారం బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఏటా 12.8 మిలియన్ టన్నుల సహజ వాయువును ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ట్రైన్-4, ట్రైన్-6 ఎల్ఎన్జీ యూనిట్లకు ఉంది. ఈ 12.8 మిలియన్ టన్నుల సహజ వాయువు అనేది, ఖతార్ వార్షిక ఎల్ఎన్జీ ఎగుమతుల్లో దాదాపు 17 శాతానికి సమానం. ట్రైన్-4 ఎల్ఎన్జీ ఉత్పత్తి యూనిట్ విషయానికొస్తే, ఇందులో 66 శాతం వాటా ఖతార్ ఎనర్జీకి, 34 శాతం వాటా అమెరికా ఇంధన కంపెనీ ఎగ్జాన్ మొబిల్లకు ఉంది. ఇక ట్రైన్-6 ఎల్ఎన్జీ యూనిట్లోనూ ఖతర్ ఎనర్జీకి 70 శాతం, ఎగ్జాన్ మొబిల్కు 30 శాతం వాటా ఉంది. పెర్ల్ జీటీఎల్ కర్మాగారంలో ఎల్ఎన్జీని ప్రీమియం ఇంజిన్ ఆయిల్స్, ల్యూబ్రికెంట్లు, పారాఫిన్లు, వ్యాక్స్ల రూపంలోకి మారుస్తారు. ఈ కర్మాగారం నిర్వహణ కోసం ఖతార్ ఎనర్జీ కంపెనీ, బ్రిటన్ ఇంధన కంపెనీ షెల్ మధ్య ప్రొడక్షన్ షేరింగ్ ఒప్పందం కుదిరింది.
భారత్కు ప్రధాన గ్యాస్ సప్లై ఖతార్ నుంచే
2024లో భారత్ మొత్తం 27.8 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్ఎన్జీని దిగుమతి చేసుకుంది. ఇందులో 11.30 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్ఎన్జీ ఒక్క ఖతర్ నుంచే వచ్చింది. దీని కొనుగోలు విలువ రూ.59వేల కోట్లు (6.40 బిలియన్ డాలర్లు). భారతదేశ ఎల్ఎన్జీ దిగుమతుల్లో దాదాపు 47 శాతం ఖతర్ నుంచే లభించడం గమనార్హం. భారత్కు ప్రధాన ఎల్ఎన్జీ, ఎల్పీజీ సప్లైదారు ఖతరే అని 2025- 2026లో భారత పెట్రోలియం ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ సెల్ (పీపీఏసీ), కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ అధికారికంగా వెల్లడించాయి.
ఈ ఇంధన ఎగుమతులపైనా ప్రతికూల ప్రభావం
- ఎల్ఎన్జీ నుంచి ఏటా 18.6 మిలియన్ బ్యారెళ్ల కండెన్సేట్లను ఖతార్ తయారు చేస్తోంది. ఇంధన ఎగుమతుల్లో వీటి వాటా 24 శాతం దాకా ఉంది.
- ఏటా 1.281 మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీని ఖతార్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇది ఖతర్ ఎగుమతుల్లో 13 శాతానికి సమానం.
- ఏటా 0.594 మెట్రిక్ టన్నుల నాఫ్తాను ఖతార్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఖతర్ ఎగుమతుల్లో దీని వాటా 6 శాతం.
- ఏటా 309.54 హీలియం మీడియం చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ను ఖతార్ తయారు చేస్తోంది. ఇది ఖతర్ ఎగుమతుల్లో 14 శాతానికి సమానం.
- ఏటా 0.18 మెట్రిక్ టన్నుల సల్ఫర్ను ఖతార్ తయారు చేస్తోంది. ఎగుమతుల్లో దీని వాటా 6 శాతం.
ఆసియా, ఐరోపాలకు ఎల్ఎన్జీ సప్లైలపై ఎఫెక్ట్ : ఖతార్
బుధవారం రాత్రి, గురువారం తెల్లవారుజామున రాస్ లప్ఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీలోని ఎల్ఎన్జీ ఉత్పత్తి కేంద్రాలపై ఇరాన్ దాడులు చేసిందనే విషయాన్ని ఖతార్ ఇంధన శాఖ మంత్రి, ఖతర్ ఎనర్జీ కంపెనీ సీఈఓ సాద్ షెరీదా అల్ కాబీ వెల్లడించారు. ఈ దాడుల ప్రభావంతో తమ దేశ ఎల్ఎన్జీ ఎగుమతి సామర్థ్యం 17శాతం తగ్గుతుందని, ఫలితంగా తమ వార్షిక ఆదాయం దాదాపు రూ.1.86 లక్షల కోట్ల మేర పడిపోతుందని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ దాడుల వల్ల రాస్ లప్ఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీలోని ఎల్ఎన్జీ ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు తీవ్రమైన నష్టం జరిగిందని చెప్పారు. వాటికి మరమ్మతులు చేసి, తిరిగి వినియోగంలోకి తేవడానికి దాదాపు ఐదేళ్ల సమయం పడుతుందని ఖతార్ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ దాడి వల్ల పెర్ల్ జీటీఎల్ కర్మాగారంలోని మరో ఎల్ఎన్జీ యూనిట్ కూడా కనీసం ఏడాది దాకా పనిచేయదని తేల్చి చెప్పారు. ఈ పరిణామాల పర్యవసానంగా తమ నుంచి సహజ వాయువును కొనే ఆసియా, ఐరోపా దేశాలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల ప్రకారం సకాలంలో, తగినంత మోతాదులో ఎల్ఎన్జీని సప్లై చేయలేని పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ప్రత్యేకించి దీని ప్రభావం తమ కస్టమర్లుగా ఉన్న చైనా, దక్షిణ కొరియా, ఇటలీ, బెల్జియంలపై పడుతుందని సాద్ షెరీదా అల్ కాబీ వెల్లడించారు.
ఇది అంతర్జాతీయ ఇంధన భద్రతపై జరిగిన దాడి
ఇరాన్ చేసిన ఈ అర్ధం లేని, అన్యాయమైన దాడిలో ఒక వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయని ఖతర్ ఇంధన శాఖ మంత్రి సాద్ షెరీదా అల్ కాబీ తెలిపారు. ఇది కేవలం ఖతార్పై జరిగిన దాడి కాదని, అంతర్జాతీయ ఇంధన భద్రత, సుస్థిరతలపై జరిగిన దాడి అని చెప్పారు. ఇది ప్రపంచ వికాసం, మానవ పురోగతి, ఇంధన భద్రతను కోరుకునే వాళ్లందరిపై జరిగిన దాడి ఆయన అభివర్ణించారు. ఈమేరకు వివరాలతో ఒక ట్వీట్ చేశారు.