'ఎల్లుండిలోపు హర్మూజ్‌ తెరవాలి'- ఇరాన్‌కు ట్రంప్‌ అల్టిమేటం

West Asia Tensions Updates (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 8:40 AM IST

Updated : April 5, 2026 at 6:06 PM IST

West Asia Tensions Updates : ఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ మరింత పెరుగుతున్నాయి. అమెరికా సైన్యం, ఇజ్రాయెల్ దళాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. అదే సమయంలో ఇరాన్ కూడా అంతే రీతిలో బదులిస్తోంది. అందుకే యుద్ధం 37వ రోజుకు చేరుకున్నా, ఎప్పుడు ముగుస్తుందో స్పష్టత రావడం లేదు.

6:05 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్‌కు ట్రంప్‌ అల్టిమేటం

  • ఎల్లుండిలోపు హర్మూజ్‌ తెరవాలని ఇరాన్‌కు ట్రంప్‌ అల్టిమేటం
  • ఎల్లుండిలోపు తెరవకపోతే ఇరాన్‌పై దాడులు మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామన్న ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌ పవర్‌ ప్లాంట్లు, కీలక వంతెనలు లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామన్న ట్రంప్‌

2:38 PM, 5 Apr 2026 (IST)

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల అమెరికా ప్రాధాన్యాలు మారుతున్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇన్నాళ్లు తమకు అమెరికా నుంచి అందిన సైనిక, ఆయుధ సరఫరాను ఆ యుద్ధం కారణంగా తగ్గించి, వాటిని ఇజ్రాయెల్‌కు మళ్లిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ యుద్ధం సుదీర్ఘకాలం కొనసాగితే అగ్రరాజ్యం నుంచి తమకు వస్తున్న మద్దతు భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందన్నారు.

11:34 AM, 5 Apr 2026 (IST)

F-15E ఫైటర్‌ జెట్‌ పైలట్‌ కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొన్న మరో విమానాన్ని కూల్చినట్లు ఇరాన్‌ రెవల్యూషనరీ గార్డ్‌ పేర్కొంది. ఇస్ఫహాన్‌ దక్షిణ భాగంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. విమానం కూలడంతో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్న ఫొటోలు నెట్టింట చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి.

10:41 AM, 5 Apr 2026 (IST)

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు త్వరలోనే వారికి బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌ ఇవ్వనున్నామని ఇరాన్‌ భద్రతాధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌ తన సొంత ప్రణాళికలు, నిర్దిష్ట లక్ష్యాల ప్రకారమే యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తోందని సదరు భద్రతాధికారి తెలిపారు

9:44 AM, 5 Apr 2026 (IST)

అమెరికా యుద్ధ విమానం F-15E స్ట్రైక్‌ ఈగల్‌ కూలిపోయిన ఘటనలో రెండో పైలట్‌ను గుర్తించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు వెల్లడించాయి. అతడు సురక్షితంగా, అమెరికా బలగాల ఆధీనంలోనే ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ నెల 3న అమెరికాకు చెందిన యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్‌ కూల్చింది. ఈ ఘటనలో ఒక పైలట్‌ను కాపాడగా, రెండో పైలట్‌ కనిపించకపోవడంతో అమెరికా, ఇరాన్‌ అతడి కోసం జల్లెడ పట్టాయి. ప్రస్తుతం ఇద్దరు పైలట్లను ఇరాన్‌ భూభాగం నుంచి తీసుకురావాల్సి ఉన్నట్లు సమాచారం.

9:23 AM, 5 Apr 2026 (IST)

48 గంటల్లో ఒప్పందం కుదుర్చుకోకుంటే ఇరాన్‌లో భీకర దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చేసిన హెచ్చరికలను ఇరాన్‌ కొట్టిపారేసింది. ట్రంప్‌ అల్టిమేటమ్‌ను నిస్సహాయమైన, అస్థిరమైన, మూర్ఖపు చర్యగా అభివర్ణించింది. ట్రంప్‌ కోసం నరక ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని హెచ్చరించింది. వరుస ఓటములను చవి చూస్తున్న వేళ యుద్ధోన్మాదుడైన ట్రంప్‌ నిరాశ, అవివేకంతో నియంత్రణ కోల్పోయి మాట్లాడుతున్నారని ఐఆర్‌జీసీ సైనిక ప్రతినిధి ఎద్దేవా చేశారు.

8:43 AM, 5 Apr 2026 (IST)

బుషెహర్ అణు కర్మాగారాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో సహా ఇరాన్ అణు మౌలిక సదుపాయాలపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులను ఖండిస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్​కు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి లేఖ రాశారు. ఇటువంటి సైనిక చర్యల వల్ల సంభవించే పరిణామాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆ దాడులు తీవ్రమైన మానవ, పర్యావరణ పరిణామాలతో కూడిన రేడియోధార్మిక కాలుష్య తీవ్రమైన ప్రమాదానికి మొత్తం ప్రాంతాన్ని గురిచేస్తాయని హెచ్చరించారు.

8:37 AM, 5 Apr 2026 (IST)

హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరాక్‌కు ప్రవేశం కొనసాగుతుందని ఇరాన్ సైన్యం పేర్కొంది. దేశ సాయుధ దళాలను సమన్వయం చేసే ఖతం అల్-అన్బియా సంయుక్త సైనిక కమాండ్, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా రవాణాపై ఇరాక్‌కు ఆంక్షల నుంచి మినహాయింపు ఉంటుందని తెలిపింది. ఇరాన్‌తో ముందస్తు సమన్వయం జరిపితేనే శత్రుపూరితం కాని నౌకలు ఇరాన్ జలాల గుండా ప్రయాణించవచ్చని, అటువంటి రాకపోకలకు అనుమతి ఉంటుందని వెల్లడించింది.

