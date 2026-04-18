ఒప్పందం కుదరకపోతే సీజ్​ఫైర్ గడువు పొడిగించకపోవచ్చు : ట్రంప్

US Iran War Live Updates
US Iran War Live Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 10:06 AM IST

US Iran War Live Updates : యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి మూసి ఉంచిన హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్‌ పూర్తిగా తెరిచింది. కాల్పుల విరమణ ముగిసేదాకా వాణిజ్య నౌకలు అందులో రాకపోకలు సాగించొచ్చని ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాగ్చీ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్‌ ఇరాన్‌ ఒప్పందం కుదిరేదాకా ఇరాన్ దిగ్బంధనాన్ని మాత్రం తాము ఉపసంహరించుకోబోమని స్పష్టం చేశారు. అలా అయితే హర్మూజ్​ను మళ్లీ మూసివేస్తామంటూ ఇరాన్​ వార్నింగ్ ఇచ్చింది.

10:05 AM, 18 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్​ ఒప్పందం కుదరకపోతే కొనసాగుతున్న కాల్పుల విరమణను పొడిగించకపోవచ్చని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. కాల్పుల విరమణ గడువులోగా ఒప్పందం కుదురుతుందా లేదా అనే దానిపై నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. మళ్లీ బాంబులు వేయడం ప్రారంభించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.

10:00 AM, 18 Apr 2026 (IST)

హర్మూజ్​పై ఐర్​జీసీ నిబంధనలు

హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరిచామని ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి ప్రకటించగా, IRGC నేవీ విభాగం మాత్రం పలు నిబంధనలు విధించింది. హర్మూజ్ గుండా వెళ్లే అన్ని నౌకలు తప్పనిసరిగా తమ అనుమతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. తాము నిర్దేశించిన మార్గంలోనే పౌర, వాణిజ్య నౌకలు రాకపోకలు సాగించాలని తెలిపింది. సైనిక నౌకలకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించమని స్పష్టంచేసింది. ఈ నిబంధనావళిని కొత్త ఆర్డర్‌గా అభివర్ణించిన IRGC, ఇవి కాల్పుల విరమణ ఒప్పంద నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఉన్నాయని తెలిపింది.

9:58 AM, 18 Apr 2026 (IST)

యురేనియం నిల్వలు ఎక్కడికీ తరలించాం : ఇరాన్

శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను ఎక్కడికీ తరలించమని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ భూభాగం తమకు ఎంత ముఖ్యమో, యురేనియం కూడా అంతే ముఖ్యమని తేల్చిచెప్పారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ ఓడరేవుల లక్ష్యంగా అమెరికా నేవీ దిగ్బంధనం కొనసాగితే, కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనగా పరిగణించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

9:57 AM, 18 Apr 2026 (IST)

హర్మూజ్​ మళ్లీ మూసివేస్తాం : ఇరాన్

ఇరాన్ పోర్టుల దిగ్బంధనం కొనసాగుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన ప్రకటనపై ఆ దేశ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహమ్మద్‌ ఘాలిబఫ్‌ మండిపడ్డారు. తమ నౌకలను అడ్డుకుంటే హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ మూసివేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. హర్మూజ్‌ జలసంధి, శాంతిఒప్పందం తదితర విషయాలపై ట్రంప్‌ ఒక గంటలోనే 7 పోస్టులు చేశారని, అవన్నీ అబద్ధాలేనని ఘాలిబఫ్‌ తెలిపారు. అబద్ధాలతో యుద్ధం గెలవలేరని.. చర్చల్లో కూడా పురోగతి సాధించలేరని విమర్శించారు. హర్మూజ్ జలసంధికి సంబంధించి ప్రతి నిర్ణయం తామే తీసుకుంటామని రాసుకొచ్చారు. తాము ఇప్పటికే ప్రకటించిన మార్గంలోనే నౌకల రాకపోకలు సాగుతాయని మహమ్మద్ ఘాలిబఫ్ పేర్కొన్నారు.

9:56 AM, 18 Apr 2026 (IST)

అమెరికాు నాటో సాయం అవసరం లేదన్న ట్రంప్

హర్మూజ్ జలసంధి అంశంలో నాటో దళాల సాయం తమకు అవసరం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అన్నారు. ఈ విషయమై నాటో చేసిన ప్రతిపాదనను తిరస్కరించినట్లు వెల్లడించారు. ఇజ్రాయెల్‌, లెబనాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో తాను మొత్తం 10 యుద్ధాలను ఆపానని ట్రంప్ అన్నారు. ఇది తనకు దక్కిన గౌరవమని వ్యాఖ్యానించారు.

9:55 AM, 18 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ యురేనియం అమెరికాకు తీసుకెళ్తాం : ట్రంప్

ఇరాన్‌లో ఉన్న అణుపదార్థాన్నీ త్వరలోనే అమెరికాకు తరలిస్తామని అగ్రరాజ్యాధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. భారీ ఎక్స్‌కవేటర్లతో ఇరాన్‌లోకి ప్రవేశించి యురేనియం నిల్వలను వెలికితీస్తామని చెప్పారు. ఇరాన్ సహకారంతోనే ఈ ప్రక్రియను చేపడతామని తెలిపారు. టెహ్రాన్‌తో ఒప్పందం కుదిరేవరకు ఆ దేశ ఓడరేవులపై దిగ్బంధనం యథాతథంగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

US IRAN WAR LIVE UPDATES
