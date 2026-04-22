జేడీ వాన్స్ బృందం పాక్ పర్యటన వాయిదా
US Iran Talks Live Updates : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలపై ఉత్కంఠకు తెరపడలేదు. అటు అమెరికా, ఇటు ఇరాన్ ప్రతినిధుల బృందం పాకిస్థాన్కు రాలేదు. తమ పర్యటనను వాయిదా వేస్తున్నట్లు జేడీ వాన్స్ బృందం ప్రకటించింది. దీంతో చర్చలు లేనట్లే అని తెలుస్తోంది. మరోవైపు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు పొడగించారు. పాక్ అభ్యర్థన మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగాల్సిన చర్చలపై హైడ్రామా నడిచింది. చర్చలకు వెళ్లే విషయంలో ఇరాన్ తన వైఖరిని స్పష్టంగా చెప్పకపోవడంతో మంగళవారం మెుత్తం తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇరాన్ను ఒప్పించేందుకు పాకిస్థాన్ శతవిధాలా ప్రయత్నించింది. అయినా టెహ్రాన్ అంగీకరించలేదు. చివరకు తాము చర్చల్లో పాల్గొనడం లేదని ఇరాన్ ప్రభుత్వం తమ నియంత్రణలోని మీడియా ద్వారా తెలియజేసింది. దీంతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని బృందం తమ పాకిస్థాన్ పర్యటనను వాయిదా వేసుకుంది.
కాల్పుల విమరణ ఒప్పందాన్ని పొడగించిన ట్రంప్
ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పొడిగిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. పాకిస్థాన్ అభ్యర్థన మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్ పాలకులు ఏకీకృత ప్రతిపాదనతో చర్చలకు వచ్చే వరకు కాల్పుల విరమణ అమల్లో ఉంటుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెల్లడించారు. ఇరాన్ పోర్టుల దిగ్బంధనం మాత్రం కొనసాగుతుందని స్పష్టంచేశారు.