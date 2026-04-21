యుద్ధం తిరిగి ప్రారంభమైతే 'కొత్త ఎత్తుగడలు' వేస్తాం: ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 7:31 AM IST

US Iran Peace Talks Live Update : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య రెండో విడత చర్చలపై తీవ్ర సందిగ్ధత నెలకొంది. పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా మంగళవారం ఇరు పక్షాల మధ్య సంప్రదింపులు జరుగుతాయో లేదో స్పష్టంగా తెలియడంలేదు. చర్చలు ఉంటాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలపగా, తమకు అలాంటి ప్రణాళికలేవీలేవని ఇరాన్ చెబుతోంది. హర్మూజ్‌లో అమెరికా నిర్బంధం తొలిగితేనే చర్చలు జరుపుతామని టెహ్రాన్ చెబుతుంటే ఒప్పందం కుదిరితేనే వైదొలుగుతామని ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు. పాక్ మాత్రం చర్చలు జరుగుతాయన్న ధీమాతో ఇస్లామాబాద్‌లో ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

7:22 AM, 21 Apr 2026 (IST)

బెదిరింపుల నీడలో చర్చలు ఉండవ్ : ఇరాన్

యుద్ధం తిరిగి ప్రారంభమైతే యుద్ధభూమిలో కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తామని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఘాలిబఫ్ హెచ్చరించారు. బెదిరింపుల నీడలో తాము చర్చలను అంగీకరించమని స్పష్టం చేశారు. గత రెండు వారాలుగా యుద్ధభూమిలో కొత్త ఎత్తుగడలు వేయడానికి సిద్ధమవుతున్నామని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

7:20 AM, 21 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది- మేమే ఆధిక్యంలో ఉన్నాం: ట్రంప్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో అమెరికా స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని, అమెరికా చర్యల వల్ల టెహ్రాన్ బలహీనపడిందని ట్రంప్ అన్నారు. అయితే, ఈ పరిస్థితిని కొన్ని మీడియా సంస్థలు తప్పుగా చూపుతున్నాయని కూడా ఆయన విమర్శించారు.

